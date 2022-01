Donaukurier informoval o jiné vraždě. 18letý mladík usmrtil v neděli manželský pár (51 a 47 let) v jeho domě v Mistelbachu v Horním Francku. Policie našla mrtvé ve sklepě s bodnými ranami. Pachatel není synem obětí. Přihlásil se policii kolem čtvrté hodiny v Bayreuthu. Podle prvních poznatků strávil noc v domě usmrcených, kam byl vpuštěn.

Spadl do zinkové lázně…

V sobotu dopoledne spadl ve VÖESTu v Linci 49letý bosenský dělník do lázně s roztaveným zinkem, píše Volksblatt. Při demontážních pracích ztratil rovnováhu a z provizorního zakrytí nádrže spadl do asi 450 stupňů horkého kovu.

Spoluzaměstnanci ho vytáhli a s těžkými popáleninami až do výše stehen byl přepraven do vídeňské nemocnice.

Dlouhé hledání…

Žofii Oglazové (86) bylo sedm let a jejímu bratrovi Januszovi čtyři, když je matka Janina Karpuková na přelomu let 1943/44 odnesla v náruči na nádraží v Pinsku k deportaci rodiny v dobytčáku na nucené práce do Rottalu v Bavorsku. Odtud si je vyzvedl statkář z Urfaru u Malchingu.

Matka dělala celé dny na poli, Žofia sbírala vejce, zametala dvůr, pomáhala v kuchyni. Aby maminku alespoň chvilku viděla, ráda nosila nasazeným jídlo na pole…

Rok nato matka onemocněla a musela do nemocnice. Žofia ji šla navštívit, sama sedm kilometrů hustým lesem, ve sněhu. Když jí tam řekli, že u maminky je právě kněz, nevěděla, co to znamená - maminku tehdy viděla naposledy. Žofii zbyl její kufr a poslední dopis od otce, kterého po válce Rusové zatkli. Zmizel beze stopy.

Děti už neměly nikoho. Ujala se jich jiná Polka na nucených pracích. Když přišli Američané, dopravili sourozence do tábora sirotků v klášteře Markt Indersdorf jako "Displaced Persons" – zavlečené lidi bez domova. Odtud šli do Švýcarska, pak do sirotčince v Katovicích, kde vyrostli. V roce 1955 je tam našla teta - už jako velké.

76 let trvalo, než nakonec po pečlivém hledání byl nalezen hrob jejich matky. Zemřela 4. ledna 1945 pravděpodobně na podvýživu. Její ostatky leží vzadu u severní zdi hřbitova v Rotthalmünsteru. Osud polské rodiny tu připomíná dřevěný kříž.

Děti těžký osud zvládly. Janusz se stal učitelem sportu a v šedesátých letech hrál dokonce reprezentačně házenou. V osmdesátých letech byl několikrát na dovolené v Malchingu, kam byl jako dítě zavlečen. Žofia vystudovala chemii, založila rodinu. V roce 2008 se poprvé vrátila do Bavorska, na setkání sirotků z kláštera Markt Indersdorf, které organizovala historička Anna Andlauerová. Navštívila také statek v Urfaru, hledala v Malchingu matčin hrob, ale nenašla ho.

Pak vstoupil do děje historik Andreas Bialas, který žije v Mehringu u Burghausenu. Maluje a fotografuje, ale zasazuje se také o polsko-německé porozumění, publikuje. Loni byl vyhlášen Polákem roku. Cena pod záštitou polského parlamentu je každoročně udělována lidem pocházejícím z Polska, kteří žijí v zahraničí a upoutali pozornost mimořádnými zásluhami o svou vlast. Případy jako Žofie Oglazové jsou mu výzvou a už častěji uspěl při hledání zmizelých jmen a hrobů z války. Obrátil se na své známé Herberta Reinharta a Eberharda Branda, archiváře Rotthalmünsteru, zkušené v práci s listy, matrikami a dalšími dokumenty.

Tak to bylo i s Janinou Karpukovou. Když zemřela v nemocnici v Rotthalmünsteru, musí být pohřbena v místě, usoudili. Kde, našel Eberhard Brand na fotografii nejspíš z roku 1944. Je na něm severní část zdejšího hřbitova, v pozadí s dřevěnými kříži. "Je to šťastná náhoda, protože za nacismu bylo životu nebezpečné taková místa fotografovat," říká Brand.

Dřevěné kříže podél zdi musely patřit k hrobům zemřelých na nucených pracích, kteří tehdy bývali jednoduše "zahrabáni". Kronikář vzpomíná, že například Francouzi po válce své mrtvé exhumovali, ale o polské oběti se nikdo nestaral. Než Žofia Oglazová začala hledat hrob své matky a archiváři jej loni na podzim opravdu našli… Její dcera přijela maminku po 76 letech pohřbít; její bratr Janusz zemřel pár dnů před cestou.

Pro obec Rotthalmünster tím příběh nekončí. Pamětní kříž za Janinu Karpukovou stojí na místě, kde je uloženo ještě 39 dalších polských zajatců na nucených pracích. Až na tři archiváři jejich jména zjistili. Proto má na místě brzy stát pamětní kříž nebo pomník všech tam uložených…