"Paní Říhová se může hrdě ohlížet zpět na svůj dlouhý a pohnutý život. Ona a její generace zažily nejtragičtější dobu rakouských dějin. Současně byli také lidmi jako my, kteří Rakousko z trosek znovu vybudovali a republice a jejím občanům tím prokázali nezměrnou službu," gratulovali jubilantce, aktuálně nejstarší občance města, starosta Klaus Luger a jeho zástupkyně Karin Hörzingerová. Zdroj: Město Linec

Čech okrádal zaměstnavatele

Ve středu kolem 21hodin kontrolovala policie v Linci osobní automobil. 45letý český řidič jí řekl, že pracuje u rakouské firmy, což se ukázala být pravda. V jeho kurfu objevila hlídka 80 až sto kilogramů měděného kabelu, k tomu 30 kilogramů sojového šrotu a dvě láhve pesticidu proti hmyzu. Řidiče odvezli na inspekci, kde se ke krádeži doznal. Věci mu byly zabaveny.

Mezinárodní zápletka…

32letý Bulhar se nesměl onoho 4. června přiblížit ani do blízkosti bytu své bývalé partnerky v Hochburgu-Achu (okr. Braunau). Zákaz mu byl vysloven už dny předtím. Přesto se tam v neděli několikrát vrátil. Poprvé silně opilý v deset hodin dopoledne, kdy byl znovu vykázán policií. Příliš ho to nevzrušilo, dvě hodiny nato použil náhradní klíč a byl znovu v kuchyni své ex. Ta tam měla na návštěvě 54letou polskou přítelkyni. Bulhar ji okamžitě atakoval, urážel ji a škrtil. Té se podařilo utéct k sousedovi, 28letému Rumunovi, který se pokusil zasáhnout. Bulhar na něho vytáhl řeznický nůž. Když se dozvěděl, že policie byla alarmována znovu, rozhodl se zmizet. Ukryl se za kartony na půdě, což hlídka rychle odhalila. Ukázalo se, že má 2,5 promile alkoholu v dechu. Než byl dopraven do vazby, musel být lékařsky vyšetřen a vystřízlivět. Přítelkyně paní domu byla vetřelcem zraněna tak vážně, že musela do nemocnice…

Zachránili "malou Ameriku"

V kovbojském muzeu v Pichlingu stojí nejtěžší exponát pětitisícové sbírky nazývané "Little America" ve stodole, která už měla být stržena. Na poslední chvíli "Chuckwagon" vytáhli a pustili se do jeho oprav. Teď už je zase zpátky, stodola už je stabilní… "Chuck" znamená v užitné řeči Divokého Západu péči, a takový pečovatelský vůz doprovázel osídlence na cestě na západ. "Vymyslel ho bohatý chovatel dobytka z Texasu," říká Ilse Ratzenböcková, šéfová Kovbojského muzea. Firma Studebaker pak vozidlo stavěla sériově. "Sehnali jsme originály plánů z Ameriky a vůz jsme před 33 lety okopírovali," dodává Ratzenböcková. Nechybí ani nádobí a další výbava.

V roce 1991 otevřel Hans-Jörg "Fatsy" Ratzenböck v 500 let starém domě Cowboymuseum a nazval je "Little America". Při četných návštěvách USA posbírali manželé různé originály - kovbojské boty a klobouky, biče, vypalovací značky, zbraně, sedla a dokumenty. Prezentují je v tématických prostorách, jako v šerifově úřadu. Od manželovy smrti v roce 2016 vede muzeum dál paní Ilse. Na snímku jsou šéfová muzea Ilse Ratzenböcková (vlevo) a Sabine Vollgruberová u Chuckwagonu. Zdroj: OÖN