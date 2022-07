Letos napsaly linecké OÖN, že těch rozdaných aut potřebným už má na kontě 89. Mezi obdarovanými jsou i obyvatelé House of Hope v Aistersheimu, který pečuje o ženy a rodiny, které uprchly před válkou v Ukrajině. Hans Eidenhammer opravil zdarma ojeté auto a dal je provozovateli domu a jeho klientům k dispozici, napsal Tips.at. K tomu Lions Club Hausruck a hornorakouská pojišťovna darovaly náhradní díly a pojistné na jeden rok.

Když vraždí Somálec…

29letý Somálec, který loni 13. září brutálně zavraždil dvě ženy, byl ve Vídni odsouzen na doživotí. Napadl bývalou 38letou manželku a její kamarádku válečkem na nudle a nožem. Noc předtím strávil v bytě zavražděné, se kterou má společné dítě. Při návštěvě si nejspíš ze žárlivosti četl SMS na jejím mobilu. Našel také měsíc starou její zprávu jednomu známému, že měla práci, ale ve 22 hodin bude připravena. To si podle soudu vyložil jako sexuální "přihrávku" ženy a začal se opíjet.

Od sousedů: Pracovní úraz českého dělníka v Rakousku

Nejprve si prý pohrával s myšlenkou na sebevraždu, ale pak se rozhodl místo toho zabít exmanželku, adresáta její SMS a její přítelkyni, kterou viděl vinnou ztroskotáním jeho manželství. Druhý den se do toho pustil. Čekal, až žena odveze dítě do školky, vzal v kuchyni váleček na nudle a exmanželku pak napadl třemi silnými ranami do hlavy. Natáhl jí přes hlavu deku, vzal nůž a bodal oběť do krku a hlavy.

Po činu popíjel vodku a čekal na kamarádku exchoti, která k ní přicházela každý den kolem 12.30 na oběd. Přiložil jí nůž ke krku a přinutil ji kleknout na postel zády k němu. Prosila o život, ale zaútočil na ni válečkem a nejméně 40krát ji bodl nožem.

Pokus o usmrcení údajného soka mu nevyšel pro velkou opilost, píše Volksblatt. Přilákal ho SMS před dům, ale zapomněl v něm nůž a klíče od dveří, která si zabouchl… V blízkém parku pak muže napadl pěstí, ale ten útok ztlumil a utekl. Krátce nato byl zadržen. Činy doznal v desetistránkovém prohlášení vyšetřovatelům i u soudu, ale plán zabít popřel. Proti rozsudku se odvolal.

Tři kuny ve výtahu…

Hned tři kuny najednou ochromily výtah domu v Augsburgu. Domovník kvůli poruše volal údržbu a zahlédl při tom jednu šelmu zmizet ve výtahové šachtě, napsal Donaukurier.

Od sousedů: Další teorie o konci Hitlera

Hasiči kunu na vodicí koleji odchytili keserem a chystali se odjet, když byla objevena druhá. Chytili i ji, tentokrát na podlaze výtahové šachty. Na cestě do hasičárny jim zavolali potřetí. "Montér zdviží stál při zkušební jízdě ,z očí do očí´ další kuně," uvedl DK. Opět přijeli hasiči a s keserem ji chytili. "Očividně nezraněné trio vetřelců bylo odvezeno k vyšetření k veterinářům. Mluvčí hasičů pak řekl, že už viděli hodně, ale takovouto věc ještě neměli…," končí list.

Hotdogy "umí"…

Sériový šampion Joey Chestnut (38) popatnácté za 16 let vyhrál v zábavním parku na Coney Islandu v New Yorku závod v pojídání hotdogů ke Dnu nezávislosti USA, napsal pro oživení svých stránek ingolstadtský Donaukurier. Svůj světový rekord 76 kousků během deseti minut z loňska ale nepřekonal. Už dopředu oznamoval, že mu chybí trénink… Před tisícovkami diváků "spolykal" porcí 63. Z žen byla první Miki Sudo se 40 hotdogy. "Vyhrála vždycky od roku 2014 s výjimkou loňska, kdy jako těhotná nesoutěžila," uzavírá DK. Zprávu doplnil fotografií od Julie Nikhinsonové.

Pojídač hotdogů…Zdroj: Deník/DK

Našli původ obřího leknínu

"Senzační objev z londýnské Botanické zahrady Kew Garden: obrovský leknín, Viktorie královská, jejíž listy mají v průměru přes tři metry a kterou tu opatrují skoro 180 let, byl identifikován jako nový druh," napsal DK.

Našli novou Viktorii!Zdroj: Deník/DKDosud byly známy jen dva druhy tohoto rodu - Victoria amazonica a Victoria cruziana. Nový přírůstek byl označen jako Victoria boliviana. "Že jde o nový druh, o tom byl přesvědčen Carlos Magdalena, který v Kew bádá, prý od roku 2006, kdy poprvé viděl fotografii rostliny online," uvádí list. Kromě jiného genová analýza pak potvrdila, že se Victoria boliviana výrazně liší od obou dalších druhů.