Korupce v Rakusku přibylo

V mezinárodním korupčním indexu (Corruption Perceptions Index Transparency International) Rakousko ztratilo loni tři body, má jich jen 71 a spadlo na 22. místo, těsně před státy jako Seychelly, Tchajwan nebo Spojené arabské emiráty.

Stejně jako loni je první Dánsko 90 b., druzí jsou ex aequo Nový Zéland a Finsko 87, další Norsko 84, Singapur a Švédsko 83, Švýcarsko obhájilo sedmé místo se 82 b., dále jsou Nizozemsko 80, Německo 79, Irsko a Lucembursko 77. USA jsou 24., Slovensko spolu s Fidži 49. Česko si polepšilo na 41. místo spolu s Gruzií s 56 body. Na konci žebříčku jsou Jižní Súdán, Sýrie a Somálsko.

Medvěd na Marsu?

NASA překvapila celý svět snímkem z povrchu Marsu, který vypadá jako smějící se tvář medvěda. Záběr pořídila minulý měsíc kosmická sonda Mars kamerou Reconnaissance Orbiter. Tým si na twitteru zavtipkoval otázkou, co že dělá medvěd na Marsu, a vysvětlil, že jde o geologickou formaci, která zobrazuje mj. dva krátery coby oči a pahorek jako čenich. Celkově formace měří kolem dvou kilometrů, napsal Donaukurier.

Přejetý kocour vyvolal pozdvižení

Domácí kocour jménem Neko, přejetý na nádraží Montparnasse v Paříži, vyvolal rozruch. Ozval se i ministr vnitra Gérald Darmanin a uvedl, že je šokován tím, jak drážní společnost SNCF "hrůznou událost" pojala, píše Donaukurier. Vyšetřování ukáže, kdo je za ni trestně odpovědný.

Kocour utekl paničce 3. ledna na peronu z tašky a zmizel pod vlakem. Přes 20minutové vyjednávání s personálem se odjezdu soupravy nepodařilo zabránit, sdělila organizaci ochrany zvířat "30 milionů přátel" Melaïna, 15letá dcera majitelky kocoura. Řekli jí prý, že to není její problém, že je to jen jedna kočka, která měla být držena na vodítku. Po odjezdu vlaku byl Neko okamitě mrtev.

30 milionů přátel už drážní společnost zažalovala za "těžké týrání a hrůznost, které vedly ke smrti zvířete". Pokud dojde k soudu, mohl by viník dostat peněžitý trest až 75 000 eur, nebo pět let vězení, napsal DK. Citoval deník «Le Parisien», že SNCF lituje tragické nehody a prohlašuje, že nemohli kočku zachránit, protože kvůli nebezpečí elektrického výboje je vstup do kolejiště přísně zakázán.

Ministr Darmanin chce proti týrání zvířat lépe bojovat školením policistů v celé zemi. "Zvířata jsou zranitelné, citlivé bytosti, které si zaslouží naši ochranu," uvedl. "Násilné činy, kterým jsou vystaveny, jsou mnohdy neúnosné. Proto jsem se rozhodl uvolnit víc prostředků pro potírání takového násilí, které už většina Francouzů neakceptuje…"