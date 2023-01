Erika Wagnerová z institutu práva životního prostředí Keplerovy univerzity v Linci uvedla, že v podzemí uložený plyn v Rakousku patří státu a jen ten je oprávněn k jeho hledání a těžbě. Může ale tato práva smluvně přepustit třetí osobě.

Ministerstvo financí doplnilo, že vykonávat taková práva fakticky vyžaduje řadu úředních povolení, ale k průzkumným vrtům v Mollnu ještě nebyla podána žádná žádost.

Dokument ADX Energy Ltd zmiňuje, že vrty má z 50 procent financovat kanadská skupina Kepis & Pobe Financial Group Inc. (KPFG) pro získání 20procentní účasti s opcí. O tom má kanadská strana rozhodnout do 21. ledna.

Volksblatt dodává, že projekt byl mediálně oznámen o víkendu poté, kdy ochránce přírody z Mollnu náhodně narazil na webové stránky ADX Energy Ltd. s údajně skutečnou velikostí ložiska.

ADX v pondělí prohlásil, že nejsou žádné plány na vrty v chráněném přírodním území. Ten jimi chystaný leží přesně 2250 metrů od hranice národního parku.

V něm se o záměru dozvěděli z médií. Ministryně životního prostředí Leonore Gewesslerová řekla v neděli večer ve zprávách televize, že blízkost vrtu v blízkosti NP Kalkalpen je faktor, který by měl být přezkoumán v řízení o vlivech díla na životní prostředí. Podle ní je relevantní časový horizont projektu - pokud by mohl něčím přispět v aktuální energetické krizi, ona je pro jeho přezkoumání. Kdyby měl něco přinést až ve třicátých letech, nemá smysl, protože v tu dobu musí být od fosilního zemního plynu už odstoupeno…

Poruchy za humny

"Žlutí andělé" automotoklubu Mühlviertlu byli loni přivoláni ke 7312 poruchám na silnicích, tedy ke dvaceti denně. 1820krát museli nepojízdná vozidla odtáhnout. Třetina jejich zásahů připadla na zlobící baterie, 23 % na vady motorů a 10 % na pneumatiky.

Skauti odklízeli stromky

Skauti z Pfarrkirchenu už devátým rokem pomáhali začátkem ledna občanům města a okolí likvidací "vysloužilých" vánočních stromků. Za malou náhradu nákladů je odváželi přímo od domů. Pět týmů jich nasbíralo do malých náklaďáků přes 140, které pak jeden z vedoucích zpracoval v drtičce na štěpky. Výnos umožnil dětem a mladistvým z místa diecézní zájezd do Dánska.

Skauti se svými trofejemi.Zdroj: Zdroj: PNP

Rakousko ztratilo na prestiži

Studie Centra pro evropský hospodářský výzkum v Mannheimu ukázala, že Rakousko i Německo sotva mohou držet krok s dalšími zeměmi v ekonomickém rozvoji. "Poté, kdy pandemie přinesla dočasný hluboký pokles, ruský útok na Ukrajinu a omezení ruského importu energií do Evropy způsobil dlouhodobý šok. Mezinárodně je silně asymetrický a dopadá obzvlášť na východoevropské země EU, které byly silně závislé na ruském plynu," uvádí studie.

Celkově Rakousko pokleslo v indexu z 9. na 13. místo, SRN ze 14. na 18., hodně ztratilo i Nizozemsko, silné zlepšení prokázaly Japonsko a Švédsko. První jsou znovu USA, poslední Itálie. Co se týče nákladů práce, produktivity, lidského kapitálu, regulace a energií je Rakousko obzvlášť slabé - na 17. místě. Německo je zase až dvacáté v porovnání daní. V tom vede Slovensko s odstupem před ČR a Polskem.

V celkovém pořadí vedou USA před Kanadou, Švédskem, Švýcarskem, Dánskem a Irskem. Na dalších místech jsou Británie, Finsko, Nizozemsko, Polsko, ČR a Belgie. Za Rakouskem následují Portugalsko, Slovensko, Japonsko, Francie, SRN, Maďarsko, Španělsko a Itálie.

Před stavbou tunelu Vierzehn

Dozorčí rada Asfinag dala zelenou klíčové stavbě objížďky dlouhé 7,2 km kolem Rainbachu na rychlostní silnici S10 směrem k české hranici, a to tunelu pod obcí Vierzehn dlouhého 955 metrů, napsal Volksblatt. Dálniční firma počítá s nákladem 147 milionů eur, řekl vedoucí projektu Leopold Lechner. Další úseky musí ještě povolit dozorčí rada zhotovitele. Lechner počítá s tím, že všechny podklady budou kromě osmikilometrového úseku připraveny do jara 2024.

List připomíná, že rychlostní silnice z Čech měla být dovedena už v roce 2025 do Wullowitzu, takže experti očekávali větší provoz ze severu, který by pak musel šest let dlouho rolovat po rakouské spolkové silnici.

Český autobus s Tchajwanci hořel

Český autobus se 23 tchajwanskými cestujícími začal v pondělí v poledne hořet na Západní dálnici A1 u Eberstalzellu (okr. Wels-venkov). Jeden z cestujících si povšiml dýmu a vyvolal poplach. Řidič okamžitě zastavil na poruchovém pruhu, cestující evakuoval a oheň uhasil práškovým hasičákem. Nikdo nebyl zraněn. Podle policie mohlo být příčinou vznícení kabelu v prostoru zavazadel.

Řezno městem singlů

Řezno (150 000 obyvatel) je hlavním městem singlů - nikde v Německu nežilo loni víc osamělých lidí než tady. Jak společnost GfK v Norimberku uvedla v úterý, podíl domácností s jednou osobou v Řeznu byl 52,7 %, tedy výrazně vyšší než celostátních 40,9 %. Ve všech spolkových zemích s výjimkou Saska se počet "sólových" domácností loni zmenšil.