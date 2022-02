Ztracený chodil na procházky denně, vždycky stejnou cestou na Reichersberg. Když se ve čtvrtek nevrátil, vyhlásily pečovatelky poplach. Policie ho hledala po obvyklé trase, a když ho nenašla, byla vyhlášena velká akce se psovody Červeného kříže z Braunau. Rozený Američan, který žije od 15 let v Rakousku, právě prochází se svým psem Noxem školení u této organizace. Ve čtvrtek při něm asistoval jako pomocník, bez psa. Zakrátko ztratil ostatní členy skupiny z očí. "Rozhlížel jsem se čelovkou, hledal signál GPS, a najednou jsem viděl před sebou siluetu jako z hororu," vyprávěl. Na zemi seděl starý pán a na Tevnanovo volání skoro nereagoval. "Byl už pořádně zmatený, říkal, abych ho nechal na pokoji…" Tevnan alarmoval policii a hasiče. "Když senior poznal lidi, kteří ho už víckrát doprovodili domů, posadil se a chtěl s nimi jít…" Tevnan u něho zůstal do příjezdu sanitky. Po vyšetření mohl zachráněný zpátky do domova seniorů…