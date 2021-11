Připomíná, že její hamburgr stál tehdy 95 feniků. Na jídelníčku byly dále už jen cheeseburgery, hranolky, cocacola, limonáda a káva. Dnes má koncern po světě přes 38 000 prodejen, v Německu 1448.

Jejich sortiment se mění podle zvyků strávníků. "Od poválečných časů vidíme silně zvýšený odbyt cukru, na který hosty naučily sladké nápoje z USA," říká Hans Hauner, vedoucí centra medicíny výživy na Technické univerzitě v Mnichově. „Špatným směrem jde rovněž větší konzum masa a masných produktů, byť v posledních letech lehce klesá."

Celkově podle něho podíl fast food - klobás, dönerů, hamburgrů, pizz, v Bavorsku i sekané - za 50 let dramaticky stoupl. „Jen ve čtyřiceti procentech domácností se ještě trochu pravidelně vaří," tvrdí a dává to do souvislosti s rostoucím počtem osaměle žijících. Trend urychlil v osmdesátých letech další americký vynález, mikrovlnka.

Od sousedů: Mikuláš je tu pro všechny, ujišťuje slavnostní výbor dospěláky

Statistický úřad napočítal v roce 2005 v SRN 1544 „restaurací se samoobslužným provozem", v roce 2019 už 3790. "Svačinárny" a podobně se ze 14 648 rozrostly na 35 656.

Prozradila je videa

Rakouská policie vypátrala pět řidičů, kteří uložili na internet videa dokládající jejich riskantní jízdy, píší OÖN. Koncem září na to orgány upozornili lidé, kteří záběry našli na videoplatformě. Na silnicích Braunau, Neukirchenu, Burgkirchenu, Friedburgu-Lengau, Munderfingu a Nußdorfu auta jezdila rychlostí až 240 km/h. Protože záběry byly pořizovány z perspektivy řidiče, bylo odhalování jejich identity obtížné, ale pět z nich policie našla. Mladíkům od 18 do 24 let doložila i další závažná porušení předpisů. Odhalení je doznali.

Dopadeni okradeným

Od 31. října se neznámí pachatelé vloupali pětkrát do samoobsluhy potravin na statku ve Schleißheimu. Pokoušeli se vypáčit pokladnu na zdi, a jednou se jim po podařilo. V sobotu brzy ráno 39letý majitel statku zjistil šestý pokus. Když se pachatelé pokoušeli ujet, začal je okradený pronásledovat a mobilem průběžně informoval policii o aktuální poloze zlodějů. Našla je v Thalheimu u Welsu a po krátkém pronásledování zatkla Rumuny ve věku 28 a 20 let, žijící v okrese Wels-venkov. Při zákroku u nich našla páčidla. Na voze nezpůsobilém dopravnímu provozu měli namontovaná odcizená čísla. Při domovní prohlídce u jednoho z nich policie našla kromě jiného také 93 ukradených vajec, píší OÖN.

Méně AIDS

Ke Světovému dnu boje proti AIDS, kterým je 1. prosinec, zaznamenaly OÖN, že loni bylo zjištěno v Rakousku nově 332 případů této choroby. Je to o něco méně než rok předtím, zřejmě i kvůli omezení vycházení kvůli pandémii. Světový den uvědomění si problému a solidarity s postiženými byl WHO poprvé vyhlášen v roce 1988. Letos je pod mottem Konec nerovnosti. Konec AIDS. Konec pandémiím.

Symbol boje s AIDS.Zdroj: Deník

Pozor na Ivermectin!

Rakouští celníci odhalili letos při 428 zákrocích 24 169 kusů pašovaných tablet Ivermectinu, léčiva používaného k léčbě infekcí způsobených některými parazity, užívaného hlavně ve veterinární medicíně, napsal Volksblatt. Počet nálezů tohoto kontrabandu od září, kdy bylo tvrzeno, že působí proti covidu, přímo explodoval, uvádí list. V první polovině roku bylo zjištěno minimálně nelegálních dovozů, jen v říjnu pak 7640 kusů, podle celníků padesátkrát víc než v začátku roku. Do poloviny listopadu přibylo dalších 15 844 tablet ze Singapuru, Indie a Hongkongu, objednávaných hlavně přes internet. Nejvíc jich šlo do Dolních a Horních Rakous.

U sousedů spouštějí tombolu díků zdravotníkům

Do Rakouska se tak letos pašoval druhý největší počet tohoto přípravku v Evropské unii. U zásilek pocházejících většinou z Asie se často jedná o neúčinné, nečisté nebo falšované preparáty. Prostředek propagovali hlavně zalhávači korony a odpůrci očkování. Za nelegální dovoz léčiv jsou pokuty až 7260 eur, dodává list.

Ilustrační foto.Zdroj: ČTK

Vztekloun…

43letý muž od začátku dubna do října poškodil v lineckém Bindermichlu 91 vozidel, napsaly OÖN. Propíchal jim pneumatiky a způsobil tak škodu v desetitisících eur. Dopaden byl s pomocí videostřežení. "Nedoznal se, ale připustil, že se cítí stále rušen hlukem způsobovaným sousedy a nemá žádný klid," píše list. Byl obviněn z poškozování cizí věci.

Přibývá dětské pornografie

Jen v Bavorsku bylo loni odsouzeno 473 osob za držení nebo šíření dětské pornografie, napsal Donaukurier (DK). To bylo o skoro 27 % víc než rok předtím. Letos pak kriminálka vede už 2728 takových řízení.

Milion za detaily osobních rozhovorů?

Životopisec Heribert Schwan vydal jako "ghostwriter" knihu s detaily ze 630 hodin osobních rozhovorů s Helmutem Kohlem, píše DK. Kancléř, tehdy 87letý, za to vysoudil u kolínského soudu krátce před svou smrtí odškodné milion eur, nejvyšší náhradu v německé historii. Vzhledem k jeho úmrtí pár týdnů nato se rozsudek ale nestal pravomocným. Nejvyšší soud teď posuzoval, zda na ně má nárok jeho vdova a jediná dědička Maike Kohl-Richterová.

"Před poslední částí se oba muži pohádali a Schwan vydal v roce 2014 o své vůli knihu ,Odkaz: Kohlovy protokoly´, která se stala bestsellerem zčásti také díky Kohlovým ,šťavnatým´ výrokům na adresu známých osobností, k jejichž zveřejnění kancléř nikdy nepřivolil," uvádí DK.

Vrchní zemský soud v Kolíně v roce 2018 uzavřel, že Kohlův nárok není dědičný. Zakázal ale Schwanovi dále publikovat mnoho citátů z napadené knihy - jde o asi 50 stránek. Dotýkají se také kancléřových výroků na adresu Franze Josefa Strauße či Angely Merkelové…

Nejvyšší soud v Karlsruhe v pondělí rozsudek o nepřenosnosti nároku potvrdil. Výrok o zákazu dalšího publikování textu ale zrušil a zveřejnění části citátů prohlásil za přípustné. Osud dalších musí vrchní zemský soud znovu zvážit.