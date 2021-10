Studie „Eurostudent“ srovnala sociální a ekonomické studijní podmínky ve 26 zemích EU, napsal linecký Volksblatt.

Zjistila, že studentům vysokých škol v Rakousku je v průměru 27 let, jsou tedy o více než rok starší, než je průměr EU (25,8 roku). U rodičů jich žije 20 procent, zatím co v Evropě 34 %. Ve věku do 22 let jich v "Hotelu Mamá" bydlí 39 % (jinde 46 %), ze 22-24letých každý čtvrtý (jinde 38 %).