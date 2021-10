Událost doprovázejí fotografií. 49letý řidič a 52letý spolujezdec byli z vraku tahače uvolněni nezraněni. Podle policie vůz narazil do betonových svodidel, dostal smyk, smetl zařízení staveniště a převrátil se vedle dálnice na střechu. Foto: Deník/OÖN/teamkerschi

Vracejí se odhlášení žáci

V Rakousku se vrátilo už přes 550 dětí z domácího vyučování do škol, informují OÖN. Odhlášeno jich bylo kolem 7500.

V Horních Rakousích se začátkem září obrátilo ke školám zády 1408 chlapců a děvčat, které rodiče odhlásili kvůli nesouhlasu s avizovanými opatřeními proti pandémii (náš web informoval). Zatím se jich vrátilo 69. V Mühlviertlu, kde bylo výstupů z vyučování nejvíc, 359, přišlo zpátky 24 školáků.

Nebezpečná kola

Ročně se v Rakousku zraní přes 30 000 cyklistů tak vážně, že potřebují ošetření v nemocnicích, píší OÖN. Při nehodách ohlášených policii je zraněných ročně kolem 8500. Jen loni zahynulo 40 kolařů, z toho každý druhý na e-kole. Klaus Robatsch, vedoucí výzkumu dopravní bezpečnosti, říká, že dle počtu nehod je ježdění na bicyklech rizikovější než jízda na motorce a výrazně rizikovější než cestování auty. Zatím co počet účastníků dopravního provozu celkově mezi lety 2012 a 2020 poklesl o 28 %, počet zraněných cyklistů o 42 % stoupl.

Vražda klenotníka

Přesně před rokem, 14. října 2020, probodl 21letý mladík srbské národnosti při loupežném přepadení 74letého klenotníka ve Vídni, píše Volksblatt. Vydával se za zákazníka, koupil si za 68 eur prsten a předstíral zájem o řetízek na krk. Když mu majitel obchodu předložil plato k výběru, vytáhl nůž… "Oběť se bohužel pokoušela bránit. Po něčem sáhla a útočník si myslel, že po zbrani," řekl jeho obhájce. "Pak bodl."

Podle pitevní zprávy utrpěl starý pán 19 řezných a bodných zranění v obličeji, na krku, zádech a na hrudníku. Obviněný s kumpánem, který do té doby venku hlídal, sebrali zlaté šperky, dukáty a více hodinek, a mizeli směrem do Čech. Kolemjdoucí pak našli u vchodu do klenotnictví pobodaného. Jeho život se nepodařilo zachránit, uvedl list.

Kromě toho podle obžaloby stíhaný mladík spáchal v hlavním městě další čtyři brutální loupeže. Jen 18 hodin před přepadením klenotníka oloupil s komplicem, jehož totožnost policie zná, ale ještě ho hledá, operního pěvce v noci v jeho bytě. Když se přepadený probudil, napadli ho pěstmi a pajcrem. Podle obžaloby je poté donutil k útěku "silou svého hlasu". "Začal volat hlubokým basem o pomoc, což lupiče tak překvapilo, že utekli bez kořisti," uvádí žalobce.

Od června 2019 do loňského října se obžalovaný vloupal do 51 kanceláří, dílen a restaurací. Tři skutky spáchal s roznými partnery. Usvědčují ho z nich DNA. Loni v únoru vnikl pomocí páčidel do bytu ve Vídni a odcizil zlaté mince v ceně 15 000 eur, koncem června hrozil prodavačce klenotnictví pistolí a odnesl si šperky za 200 000 eur. 28. dubna při vloupání do bytu svázali zámožného podnikatele a přiložením pistole na hlavu a výhrůžkami ho donutili k prozrazení, kde má schované peníze. Ukázal jim skrytý vestavěný trezor, z něhož mu odcizili 270 000 eur.

Koncem dubna byl zatčen na srbsko-maďarské hranici a vydán do Rakouska. Podle obhájce s vyšetřovateli kooperoval. Hlavní líčení má začít koncem listopadu nebo začátkem prosince.

Drahý biskup mimo službu

Téměř 13 800 eur měsíčně pobíral kolínský kardinál Rainer Maria Woelki v době, kdy byl postaven mimo službu, píše PNP. Jeho arcibiskupství tvrdí, že významnou část z toho chtěl rozdat obětem zneužívání.

Woelki byl v době postavení mimo službu do začátku března dál ve funkci a proto pobíral plat úředníka skupiny B10, což se rovná mzdě starosty. Jeho arcibiskupství je v krizi po Woelkiho rozhodnutí nezveřejňovat znalecký posudek k postojům odpovědných duchovních představených k obviněním ze zneuživání, vysvětluje PNP.

Papež František poté nechal situaci v Kolíně prověřit dvěma zplnomocněnci a v září rozhodl, že Woelki "přes velké chyby" smí zůstat v úřadě. Vyhověl ale jeho prosbě o "oddechový čas". Až do jeho návratu převzal úřední záležitosti biskupství kolínský světící biskup Rolf Steinhäuser jako apoštolský administrátor.

Čí kočky to byla myš?!

To měla řešit policie ve Stockstadtu u Aschaffenburgu, píše DK. Nějaká kočka totiž v úterý přitáhla do vícepatrového domu mrtvou myš a položila ji před jeden z bytů. Protože v objektu má kočky více domácností, rozhořel se tak velký spor o to, čí kočka je tím vinna, že k řešení zavolali policii. Ta pak hádku urovnala rozdáváním obvinění pro urážku, uzavírá DK.

Jiný příklad sousedské nesnášenlivosti popisuje PNP. Desítka obyvatel v Hauzenbergu v okrese Pasov podala na sousedku oznámení pro rušení klidu. Denně ráno hlučně" vyplácela" klepadlem polštář přeložený přes zábradlí balkonu. Aby rámus ještě zvýšila, bouchala dřevěnou holí do plechové popelnice. Svůj bioodpad pokládala v neuzavřeném vědru vedle označeného kontejneru. Pokusy si s ní promluvit selhaly, takže deset sousedů na ni podalo ono oznámení. Jak řekl Laurentius Hobelsberger, šéf policejní inspekce v Hauzenbergu, zahájili s důchodkyní přestupkové řízení, uvedl list.

Pěnkavy na cestě

25letý Bulhar nacpal 120 pěnkav do dvou klecí a převážel je v kufru svého auta, píše PNP. Policie je našla ve čtyři hodiny ráno při kontrole cestujícího z Rakouska na A3. Řidič uvedl, že pěnkavy koupil v Bulharsku a chce je věnovat dětem svého známého v Holandsku. Protože ptáci nebyli přepravováni podle předpisu a někteří byli poraněni, byl řidič oznámen pro přestupek proti zákonu na ochranu zvířat a ochraně před nákazami a pak mohl pokračovat, ale bez nákladu. Pěnkavy byly předány veterinárnímu úřadu.