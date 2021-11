Očkovací loterie začala zostra

První den hornorakouské loterie o více než 1200 cen měli organizátoři do 18.30 hodiny více než 34 000 lidí přihlášených, píší OÖN. Mohou vyhrát i BMW i3. Od října se počty uchazečů o očkování více než zdesetinásobily!

Povedený říjen

Podle amerického úřadu pro klima NOAA byl říjen na severní polokouli nejteplejší od roku 1880, informuje Donaukurier (DK). Průměrná teplota překročila o 0,11 stupně Celsia rekord z října 2019. Celosvětově byl říjen čtvrtý nejteplejší po letech 2015, 18 a 19, o 0,89 stupně vyšší než průměr 20. století, který byl 14 stupňů. "Pravděpodobnost, že rok 2021 bude jedním z deseti nejteplejších od začátku měření, je už teď více než 99procentní," sdělila NOAA.

Volňáska za řidičák

V řadě regionů Bádenska-Württemberska mohou řidiči starší 65 let s trvalým pobytem v místě vyměnit řidičáky na jeden rok za jízdenku zdarma na hromadnou dopravu, píše DK. "Víc než třetina usmrcených účastníků dopravy je starší 65 let," řekl ministr dopravy Winfried Hermann. Jako řidiči jsou pak senioři více než ve dvou třetinách hlavními viníky nehod.

"Nepokojný pasažér"

Sklouznutý dortík ze sedadla spolujezdce způsobil v pondělí ve švábském Nördlingenu dopravní nehodu, napsal DK. "Když se 18letý řidič pokoušel sladkost zachránit, sjel vlevo ze silnice a zastavil se o plot zahrady," popisuje list. Zůstal nezraněn, ale na autě jsou totální škody. "Také zákusek už nemohl zachránit," dodává DK z policejní zprávy.

Terapeut zneužíval…

Uznávaný a oceňovaný řečový terapeut (39) pracoval ve Würzburgu s postiženými chlapci ve věku dva až šest roků. Při tom se na nich sexuálně ukájel, píše DK. Činy natáčel a videa rozesílal. Policie u něho zajistila na 23 000 dat se závadným obsahem. Ta vyšetřovatele přivedla na stopu dalších 53 pachatelů pornografických trestných činů, z nichž řada žije ve Švýcarsku, Rakousku, Francii, Belgii a Itálii. Logopedovi loni v květnu soud vyměřil jedenáct let a čtyři měsíce vězení. Ve stíhání dalších podezřelých státní zastupitelství pokračují.

Na konopí by stát vydělal?

Podle odborné studie ekonoma Justuse Haucapa z University Düsseldorf by legalizace konopí přinesla do státní kasy více než 4,7 miliardy eur, píše DK. Rozpočet by vydělal dodatečnými daňovými odvody (jen ze spotřební daně 1,8 miliardy eur) a pojistným z legálního obchodu a ušetřil by 1,4 miliardy na trestním stíhání a soudních procesech. Spotřebitelé by byli více chráněni vyšší kvalitou kontrolovaného produktu. "Politika zákazů konopí ztroskotala a konzum drogy nemůže utlumit," řekl Haucap při prezentaci studie. Smysluplnější by podle něho byla regulace trhu. Odpůrci se obávají, že by konzumu marihuany po legalizaci přibylo a snížily by se zábrany před tvrdými drogami.

Podvodní jesličky z Attersee.Zdroj: Deník/OÖNJesličky pod vodou

Jesličky pod vodou vymysleli v podvodním kompetečním centru Attersee. S nápadem přišla učitelka potápění Christine Ackerová z Austrian Divers v roce 2019, Isabella Heiglová ze Salcburku připavila návrh a vyšší technická škola Vöcklabruck s podporou programu Leader jesličky zrealizovala v kovu. Ježíšek v nich leží v mušli, Maria má řetízek z korálů, vánoční hvězda je mořská hvězdice a místo tří mudrců z Východu obdivují novorozence tři žraloci, popisují OÖN. Dílko bude ponořeno a pokřtěno 28. listopadu v 10.30 u vstupního centra potápění Dixi. Fungovat bude do 2. února.