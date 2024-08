Začátkem července byl Kerschbaum odvolán mj. s odůvodněním, že v této funkci uzavíral obchody „pro sebe“. Pak byl „na řadě“ i Luger sám. V úterý přiznal, že Kerschbaumovi „všeobecné otázky“ pro slyšení kandidátů „přihrál“ dopředu a zpětně zalitoval svého chování: „Jako starosta jsem byl špatným příkladem. Nebylo okay, jak jsem se tehdy zachoval. Za to se chci upřímně omluvit a poprosit o odpuštění.“ Celé měsíce předtím to popíral a dokonce nechal vypátrat „pachatele“, který informace předával. Pravda vyšla najevo až zveřejněním chatů mezi Lugerem a Kerschbaumem, které se dostaly do dispozice OÖN. Starosta tvrdil, že Kerschbauma před podáním žádosti neznal, ale v nahrávkách se oslovují křestními jmény.

V závěrečném statementu se omlouval „lidem, jejichž důvěru nemohl naplnit a které osobně zklamal. Zlobím se sám na sebe, že jsem nároky, které jsem měl k sobě samotnému, nesplnil, když jsem udělal tuto chybu.“Ujistil, že funkci starosty vykonával „tělem i duší“. Proto pociťuje velkou vděčnost za to, že směl v Linci pracovat v politických funkcích. „K zajištění organizačního přechodu“ odstoupí z posledního úřadu až 2. září.Pro případné otázky novinářů při této konferenci nebyl k dispozici.