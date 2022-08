Brankářův rekord

Fotbal je fenomen, který v Německu okouzluje i statistiky. V sobotu zaznamenali ti z agentury Opta, že brankář Borussie Mönchengladbach Yann Sommer (33) při zápase s Bayernem 1:1 odvrátil 19 střel, tolik, jako dosud žádný golman bundesligy v historii. Za Gladbach chytá od roku 2014. Je také rekordmanem v počtu startů Švýcarů v této soutěži - byl to jeho 266. ligový zápas. Dosud rekord držel záložník Ciriaco Sforza, dnes 52letý trenér FC Basilej, který odehrál za K´lautern a Bayern 265 utkání. S Bayernem vyhrál roku 2001 titul a ligu mistrů. 1993 byl švýcarským fotbalistou roku. V Gladbachu mu vyprší smlouva letos.

Zápas v Mnichovem narušili aktivisté Poslední generace, kteří vběhli na hřiště a utíkali k oběma brankám. Zdálo se, že se chtějí připoutat k tyčím. Pořádková služba je vyvedla. Skupina pak v tiskovém prohlášení "vysvětlila", že hrozící kolaps klimatu se nezastaví ani před oblíbeným sportem Němců.

Nejstarší dub přežil

Duby v parku v Ivenacku v Mecklenburgu-Předpomořansku přečkaly i letošní sucha, napsal Donaukurier. Ty podle šéfa lesního úřadu Ralfa Heckera pro stromy nebyly ani žádnou velkou výzvou. Jílovitá půda poblíž jezer přijímala minimum srážek dobře a vodu dovedla dlouho držet. Pro buky a duby to byl dokonce "výkrmový rok", tedy s mnoha žaludy a bukvicemi pro zvířata.

Duby v Ivenacku staré 800 až 1050 let jsou pokládány za nejstarší v Evropě. Nejmohutnější má obsah asi 140 kubických metrů.

Nádhera…Zdroj: Deník/Nordkurier

Vydražili auto princezny Diany

Blížící se výročí smrti princezny Diany před 25 lety, 31. srpna 1997, při autonehodě v Paříži připomněl Donaukurier informací o vydražení černého Fordu Escort RS Turbo, kterým jezdila v letech 1985-88. V sobotu bylo na závodním okruhu Silverstone prodáno za 650 000 liber britskému zájemci. "Má najeto jen 40 000 kilometrů a je jediným černým modelem této série. Na přání ochrany osob londýnské policie zabudoval výrobce kromě jiného dodatečné zpětné zrcátko pro tělesného strážce. Loni v červnu získalo v aukci za 52 000 liber muzeum v Chile jiný Ford Escort, který Diana roku 1981 dostala jako dárek od prince Charlese," píše list a snímek doprovází fotografií od Joe Giddense/PA Wire.

Dianino auto.Zdroj: Deník/DK

Rozdali Oskary za letectví

Ve Scalarii v St. Wolfgangu propůjčili v sobotu při Living Legends of Aviation Europe prestižní "Oskary za letectví". Předával je Morgan Freeman, hollywoodská hvězda a sám nadšený pilot (na snímku Mirji Gehové).

Freeman se kochá jezerem…Zdroj: Deník/Scalaria

Převzali je mj. Oliver Daemon jako nejmladší astronaut historie a Daniel Wiegand z Lilium Air Mobility za svou inovaci letounu poháněného 36 potrubními ventilátory. Do Síně slávy byli přijati Robert Dewar, designér Airbusu A220, Sir Stephen Hillier, bývalý maršál Royal Air Force a nyní předseda úřadu civilního letectví CAA, Shane Lundgreen z Metolius Aviation Capital a Hamish Harding z Action Group. 19leté Sarah Rutherfordové, která od 18. srpna 2021 do 20. ledna 2022 obletěla sólově v konvenčním jednomotorovém ultralightu Shark.Aero Shark svět, předali Aviation Inspiration Award.

Čekací doba na kožeňáky - deset let

Výrobce kožených kalhot Rudolf Daxner (43) z Ebensee oslavil jubileum. Před deseti lety převzal "kšeft" a nyní pracuje na posledních zakázkách svého předchůdce, napsaly OÖN.

Vysvětlují, že ve stříhání a šití jednotlivých kusů z jelení nebo kamzičí kůže "vězí" asi 40 hodin ruční práce, ve vyšívání tradičních vzorů přes 100 hodin. Ornamenty jsou většinou z roku 1840 a na kůži jsou přenášeny křídou jako dřív…

Daxner se začal řemeslu učit 1. srpna před 27 lety. Firmu převzal v roce 2012. Od té doby se přestěhoval do domu v centru Ebensee, žena a tři děti bydlí v prvním patře a on tráví většinu času v obchodě a v dílně. Vyšívá nejraději nejraději po skončení prodejní doby, do dvou, tří hodin v noci, protože ho nikdo neruší…

Když dílnu přebíral, čekací doba na kalhot byla u nich deset let. Poté, kdy jejich jediná vyšívačka skončila, dodací lhůta narostla na čtrnáct roků… "Dvacet zakázek zhruba ještě mohou přijmout, než půjdu do penze," říká s úsměvem. Kromě šití nových kalhot musí pracovat na opravách (nedávno třeba kusu starého 120 let, ale pořád zachovalého) nebo na jiných zakázkách, jako teď na řemenných postrojích pro skupinu lidových "vyzváněčů" s kravskými zvonci. Daxner byl dlouho členem, ale času má pořád míň…

Jeho kalhoty nosí prominenti a magnáti z Rakouska a sousedních zemí. Často u firmy zastavují sportovní vozy zákazníků, jeden Francouz přiletěl privátním letadlem, vzpomíná, ale jména neuvádí. 2000 eur a víc mu už nabízeli za upřednostnění vyrobení, ale to prý u něho neplatí, všichni čekají stejně dlouho a mají radost, když kalhoty dostanou. Stojí kolem 4000 eur. Jen svým chlapcům udělal výjimku, aby nemuseli čekat s prvním svatým přiímáním a s biřmováním.

Šič kožených kalhot ve svém království.Zdroj: Deník/OÖN