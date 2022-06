Zaměstnankyně palička

Soud ve Štýrském Hradci soudil 43letou ženu za těžké poškození cizí věci. Zapálila dva lokály, napsal Volksblatt. Popírala to, ale když jí promítli video, jak jde se zapalovačem do sklepa, ve kterém vzápětí začalo hořet, všechno přiznala.

30. prosince začalo hořet ve sklepě čínské restaurace a způsobená škoda dosáhla 9000 eur. Necelé dva měsíce nato způsobil oheň v lokálu rychlého občerstvení ve vnitřním městě škodu 60 000 eur. Jediným spojením mezi restauracemi byla číšnice. U "Číňanů" pracovala tři dny, právě v době, kdy tu začalo hořet. Podobné to bylo i na druhém místě.

Činy popírala. U soudu řekla, že tehdy šla do sklepa pro věci potřebné k práci, prý pro drobenku k dekoraci. Popřela, že by něco měla v ruce, a po předestření videa se zapalovačem vysvětlovala, že jej našla a vzala s sebou, protože si myslela, že jej někdo ztratil. Po domluvě s obhájkyní skutek přiznala, ale neví, proč to udělala. Ukázalo se, že byla léta v psychiatrické péči a podle vlastních slov už přestala brát prášky.

Soud jí uložil peněžitý trest 3600 eur a pět měsíců podmíněně. Znovu musí nastoupit terapii.

Nebezpečné grilování

Kolem 700 lidí ročně se v Rakousku zraní při letním grilování pod širým nebem tak těžce, že musejí být ošetřováni v nemocnicích, napsal Volksblatt. Každý druhý s popáleninami. 30 % ale utrpí i řezná zranění a 16 % následky pádů. Ve 13 % jsou postiženými děti.

Maturanti po 75 letech

Čtyři bývalí studenti gymnázia v Riedu se sešli po 75 letech. Maturitu skládali v roce 1947.

Pět let po přijetí na školu dostal Franz Meißl v září 1943 povolávací rozkaz k pomocníkům luftwaffe. Když 5. ledna 1944 rukoval k dělostřelectvu do Lince, bylo mu patnáct let. 6. května 1945 se dostal domů. Školu rozhodně nechtěl vzdát. Během dvou let dohnali zameškanou látku a v roce 1947 maturoval. O 75 let později se sešel se třemi tehdejšími kamarády ze třídy. S Elfriede Hofmannovou, Josefem Hofmannem a Ekhardem Marcinkiewiczem přijeli ke stému výročí gymnázia.

Josef Hofmann zůstal po maturitě své škole léta věrný, učil tam a provizorně řediteloval. Veřejnosti byl znám po válce jako tvůrce hry fotbalového SV Ried. Jeho manželka Elfriede byla jeho spolužačkou, maturovala ale o rok později.

Na schůzi maturantů po 75 letech.Zdroj: Deník/OÖN

Na snímku jsou jubilanti zleva Franz Meißl, Josef a Elfriede Hofmannovi a Ekhard Marcinkiewicz.

Obamova sestra v rakouském lese

"Msitu wa siku zijazo" je téma, které zaměstná v příštích týdnech rakouské lesníky. V keňském jazyce to znamená "Les budoucnosti", napsaly OÖN. Výměna zkušeností s nadací Sauti-Kuu paní Obamové začala ve vídeňském lese za účasti ministra zemědělství Norberta Totschniga a Doris Schmidauerové, manželky prezidenta Alexandera Van der Bellena. Z Keni k ní přijelo osm žen a čtyři muži. Čtyři týdny se budou vzdělávat na témata lesa v době klimatické krize. Zavítají také do lesnického kampusu v Traunkirchenu. Na snímku je Auma Obamová uprostřed.

Na zkušené v lese u sousedů.Zdroj: Deník/OÖN

Výborná koupaliště u sousedů

"V aktuální zprávě Evropské komise o kvalitě vody evropských koupališť obsadilo Rakousko první místo," napsal Volksblatt. Ze 261 loni kontrolovaných tamních koupališť bylo 97,7 procenta zařazeno mezi výborná, což je víc než kdekoliv jinde v EU, Albánii či Švýcarsku. Na druhém místě je Malta, na třetím "koupalištní velmoci" Řecko a Chorvatsko. Na konci žebříčku jsou Polsko, Slovensko a Maďarsko.

99,2 % rakouských koupališť bylo vyznamenáno predikáty výborné nebo dobré. V Evropě bylo posuzováno na 22 000 míst hlavně na zatížení fekálními bakteriemi - enterokoky a Escherichia coli.

83letý přejachtoval Pacifik

Pasovský deník PNP přihrál čtenářům ze světa zprávu, že 83letý Japonec Kenichi Horie přeplavil na své šestimetrové Suntory Mermaid III jako nejstarší "sólista" v historii Pacifik bez zastávky. Po cestě dlouhé 8500 kilometrů protnul v sobotu ráno linii kanálu Kii mezi prefekturami Wakayama a Tokushima na jihu Japonska. Plavil se 69 dnů - koncem března vyrazil ze San Franciska. Před 60 lety byl pro změnu nejmladším jachtařem, jaký kdy tento oceán překonal v obráceném směru, z Nishinomiyi do Fríska.