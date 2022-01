Méně chce studovat

K 7. lednu bylo v Rakousku zaregistrováno 44 455 nových studentů vysokých škol, proti loňsku o osm procent méně, píše Volksblatt. V ročníku 2020-21 totiž mnohé školy upustily od přijímacích zkoušek.

Celkový počet řádně studujících v zimním semestru je letos 266 380, o 0,7 procenta méně než loni a o 0,5 procenta víc než v ročníku 2019/20.

Rakouské univerzity musejí zvyšovat počet posluchačů, kteří ve studijním roce složí zkoušky v rozsahu 16 tzv. ECTS bodů náročnosti. Těmi se měří a oceňuje objem práce, který musí student průměrně vynaložit na úspěšné zvládnutí části studia.

Systém byl zaveden v roce 2019. Studijní plány vycházely z toho, že při 60 ECTS za rok může být studium uzavřeno v minimálním čase. Rakouské univerzity měly do konce roku 2021 zaznamenat 185 164 frekventantů takového studia, o 5995 (3,3 %) víc než předtím. Toho dosáhly všechny až na tři (nejvíc linecká +7,4 %, innsbrucká +7,2) a výrazně stoupl i počet ukončených studií.

Vzrostl i počet bakalářských absolventů - v ročníku 2020-21 o 7,6 % (1356 studentů) než rok předtím. Celkově stoupl počet ukončených studií ale jen o 2,1 % (magisterských zkoušek bylo o 250 méně).

Vytáhli "vykoupanou" lamu

Rubrika Happy end deníku OÖN si do pondělního vydání vybrala vysvobození hřebce Lorise ze štýrského lamího dvora ve Weinburgu, který přes noc na pátek spadl do nádrže s vodou a nemohl se sám dostat ven. Odpoledne mu pomohly tři hasičské sbory z okresu Leibnitz a jeřábem ho vytáhly. Byl zdravý, jak potvrdil veterinář.

Zachráněná lama.Zdroj: Deník/OÖN/FF

Přes zákaz sbíral zbraně

V pátek ve 23 hodiny alarmovala policii žena v Linci, která se cítila být ohrožována 58letým bývalým přítelem. Protože ví, že má zbraně, obávala se, že by nějakou mohl použít proti ní. Když hlídka přijela, byl dotyčný, který má úřední zákaz držení zbraně, také v bytě. V jeho ložnici našla velkou sbírku - četné útočné nože, kapesní, vyskakovací, lovecké, dýku, vrhací sekeru, více plynových revolverů, vzduchovky, poplašné a airsoftové pistole. Muž uvedl, že zbraně má ke sportovním účelům a nože mu dělají radost, proto je sbírá. Vycházel prý také z toho, že zákaz jejich držení už neplatí. Policisté je zajistili a k ochraně ženy mu vyslovili zákaz přibližování se k ní.

Není divu, že expartnerka měla strach…Zdroj: Deník/OÖN

Páté dítě žirafky

12letá žirafa Sarah ze Zoo Schmiding přivedla v noci na sobotu po 15měsíční březosti své páté mládě, napsaly OÖN. Jmenuje se Nuka, Malý bratr. „Už když jsme přišli do stáje, stálo 170 centimetrů vysoké baby vzorně na vlastních nohách a lačně sálo první doušky mateřského mléka," řekla pečovatelka Selina Wienerová.

V zoo byli na jeho příchod připraveni a Nuka při porodu "vypadl" ze dvou metrů měkce do slámy. "Je vysloveně aktivní a o deset centimetrů větší než jeho bratr Kiano narozený loni v létě," dodávají OÖN a připojují, že kdo by chtěl přírůstek hned navštívit, může, žirafí dům je otevřen.

Nuka a Sarah…Zdroj: Deník/OÖN/Zoo Schmiding

Zreformují trh práce cizincům?

Hornorakouští sociální partneři, zemská Hospodářská komora a Zaměstnanecká komora, chtějí reformovat pravidla pro působení zahraničních pracovníků, napsaly OÖN s tím, že společným cílem je zvládnout nedostatek pracovních sil v zemi.

"Co pro občany EU není problém, pro lidi ze třetích států je," uvedl list. Pro jejich alespoň omezené "přistěhování" byla zavedena "červeno-bílo-červená" karta. Přes řadu změn v pravidlech je počet pracovníků z ciziny stále omezen. Do Horních Rakous přišlo loni do prosince 36 osob jako vysoce kvalifikované, 237 karet bylo vystaveno ve speciálně definovaných oborech s nedostatkem pracovních sil, 140 pro tzv. klíčové pracovníky. "Řízení musí být jednodušší, také digitální. Šanci tady pracovat mají mít nejen profesionální sportovci a operní pěvci," říká prezidentka Hospodářské komory Doris Hummerová. Prezident Zaměstnanecké komory Andreas Stangl je pro to, aby koncept zlepšení vypracovali experti: "Reforma nesmí přivádět do země jen levné pracovní síly," řekl, ale poukázal také na to, že "není v pořádku, když zaměstnanci si už nemohou vzít dovolenou, protože chybějí lidé".

Pivní královna povládne déle

Bavorský svaz pivovarů zrušil pro letošek kvůli koroně volbu Královny piva na léta 2022/23, píše Donaukurier. "Přejeme kandidátkám hodnotnou volbu před velkým publikem, a právě to nemůžeme momentálně zaručit. Nepředstavitelný je pro nás i únorový osobní casting uchazeček," říká prezident svazu Georg Schneider. Vyhlášení s korunovací mělo být 19. května v Löwenbräukelleru. Úřadující 11. královna Sarah Jägerová (na snímku) bude funkci vykonávat až do května 2023.

Královna bavorského piva má prodlouženou službu.Zdroj: Deník/DK

Miliardář závodil?

Jak náš web informoval 21. ledna, český multimilionář Radim Passer (58) "testoval" jedno nedělní ráno července 2021 svůj Bugatti Chiron s údajným výkonem přes 1500 koňských sil a v ceně 2,4 milionu eur na A2 mezi Berlínem a Magdeburgem a natáčel jízdu na GoPro. Video vystavil začátkem ledna na internetu. Je na něm vidět, jak dosahuje rychlosti 417 km/h.

V neděli deník PNP oznámil, že policie začala věc šetřit. "Po intenzivním zkoumání přes víkend vede s řidičem řízení kvůli ilegálnímu závodění na silnici," napsal list. K právnímu posouzení předala věc státnímu zastupitelství.