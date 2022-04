Tři děti, stejné datum narození

"Kdyby chtěl někdo něco takového plánovat, žalostně by pohořel," píší OÖN. U Cariny Rohreggerové (33) a Davida Plochbergera (36) z Alberndorfu ale osud takovou kuriozitu připustil - všechny jejich tři děti přišly na svět 6. března přirozenou cestou.

Mamince, povoláním sociální pedagožce, postačí pamatovat si jedno datum narozenin a vypravit jednu oslavu. S "trefením se" do 6. března to bylo ale hlavně u Juliana těžké, přišel na svět tři týdny před termínem. Nejmladší Fabian měl světlo světa spatřit až 9. března, ale tři dny předtím měl kolem 2.15 hodiny najednou napilno a matka neměla čas ani odjet do porodnice. Během půl hodiny bylo hotovo, píše Krone.

Zda teď už s potomky skončili, k tomu otec David říká, že se nechají překvapit. Kamarádi už prý vtipkují, že 6. března 2025 by zase něco mohlo být…

Na snímku Horsta Einödera jsou maminka Carina a otec David se svým trojspřežím Fabianem (dva týdny), Julianem (3) a Valentinou (6). Foto: Deník/Krone