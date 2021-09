Domovník zavolal policii, ale než přijela, byli demonstranti pryč. "Samozvaní ,političtí aktivisté´ se v pozdějším prohlášení vydávali za součást hnutí pravicově radikálních identitářů," uvedl list. "Svou akcí chtěli protestovat proti plánovanému památníku běženců utonulých ve Středozemním moři, který má být na lineckém Městském hřbitově."

Biskup Manfred Scheuer ke konfliktu řekl: "To už nelze považovat za svobodné vyjádření názoru, ale je to třeba nejostřeji odsoudit. Podporuji zřízení památníku jako znamení respektu a ocenění důstojnosti každého člověka, obzvlášť těch, kteří na útěku zahynuli."

Rekordně korespondečních lístků

Volby do hornorakouského sněmu v neděli už zaznamenaly rekord - v korespondeční účasti. Voliči si písemně vyžádali skoro dvakrát víc lístků než v roce 2015. Chtělo je asi 129 000 žen a kolem 112 000 mužů. Do konce lhůty, pátku 12 hodin, jich obce vydaly 241 033, v minulých volbách jenom 133 000. Při volbách do Národní rady v roce 2019 jich v Horních Rakousích bylo 187 000. Před šesti lety byla volební účast ve spolkové zemi jižně od Šumavy 82 %. Kdyby měla být tentokrát znovu kolem 80 %, volil by "poštou" každý čtvrtý, píší OÖN. Do velkého zájmu o korespondeční volbu se promítla i pandémie, občané se obávají nákazy ve volebních místnostech.

Za humny plánují hospice

Až pět stacionárních hospiců se 34 až 42 lůžky předpokládá plán výstavby v Horních Rakousích, píše Volksblatt. Vedle prvního zařízení této péče, hospicu Sv. Barbory v Linci s deseti místy, má jako první přibýt začátkem příštího roku provoz pro šest pacientů v Riedu.

Aktuálně je v zemi pro tyto nemocné 78 lůžek v devíti nemocnicích a péči jim poskytuje i šest mobilních týmů. Personál má být rozšířen i v konziliárních službách. Nadto je v Horních Rakousích 19 hospicových mobilních skupin s asi 370 dobrovolníky a patnácti koordinátory z povolání.

"Kancléřka papoušků"

U andulek, zebřiček či papoušků byla v Ptačím parku Marlow spolková kancléřka Angela Merkelová vysoko v kurzu, píše PNP. "Celá hejna pestrobarevných papoušků ji obletovala a zobala jí z ruky z papírového kornoutu." Jeden australský lori ji přistál dokonce na hlavě. Jen evropského výra vysokého asi 60 centimetrů se zdráhala "pochovat"… Dravce pak podržel kandidát CDU Georg Günther (33), její nástupce ve volebním okrsku.

Kancléřka obletovaná…Zdroj: Deník/Movs.World

Kancléřka před volbami v neděli zavítala ještě jednou na rozlučkové túře do svého někdejšího volebního okrsku v Meklenbursku-Předpomořansku.

Těžký pád českého horolezce

70letý alpinista z Čech se těžce zranil ve čtvrtek v poledne při pádu z Dachsteinu na štýrské straně, informují OÖN. Poblíž chaty na jižním boku spadl z dosud neznámých příčin asi deset metrů hluboko do skal a dál klouzal asi sto metrů strmým korytem. Zahlédl ho německý horolezec a zavolal pomoc. Zraněného vyprostil vrtulník a přepravil ho do nemocnice v Kalwangu.