První ženy přijely začátkem roku. Deset ve věku 25 až 35 let nedávno absolvovalo připouštěcí zkoušky, dvě neuspěly v němčině a budou ve školení pokračovat. Ostatní začaly v domovech seniorů v okrese Perg praktikum, v začátcích jako pomocnice. Dvacet dalších čeká doma na výjezd.

Horní Rakousy "verbují" personál přímo na filipínských vysokých školách. Pomáhá jim místní agentura. Proč právě na Filipínách? Hattmannsdorfer vysvětluje, že obyvatelé jsou tam velmi prozápadně zaměření a dobře mluví anglicky. To enormně usnadňuje jejich integraci. Navíc pečovatelství v Rakousku a na Filipínách je takřka stejně hodnotné, v ostrovním státě trvá vzdělávání s osmi semestry dokonce o rok déle. K práci v Rakousku musejí zájemci absolvovat ještě speciální vzdělání, jako z odborného práva. K usnadnění dorozumívání nabízejí Horní Rakousy přímo na Filipínách jazykové kurzy. Na pracovišti pracovnice znalosti vylepší a získají posty odborných asistentek a diplomovaných pečovatelek. "Máme jich velký nedostatek," říká Hattmannsdorfer. V dlouhodobé péči je aktuálně v zemi 10 083 osob, v krátkodobé 213.

Učení se doma s problémy

V minulém školním roce se ze škol odhlásilo kolem 7500 rakouských dětí, skoro třikrát víc než před pandemií. Asi třetina se postupně do tříd vrátila, ostatní museli koncem ročníku absolvovat externí přezkoušení. V celém Rakousku v něm neobstálo 7,7 procenta doma vzdělávaných žáků, třikrát víc než před koronou. Ve Vídni takto "propadlo" 2,5 % dětí, v Korutanech 16,7 % a ve Vorarlbersku 14,9 %. V Horních Rakousích zkoušky neudělalo 78 (8,4 %) z 925 žáků odhlášených ze škol.

Kromě "propadlíků" v Rakousku celkem 18 % "repetendů" k přezkoušení nepřišlo - v Burgenlandsku 30,7 %, v Horních Rakousích 28,4 % (263 povinných). Musejí ročník povinně opakovat.

Přetížený personál klinik

Hornorakouská Zaměstnanecká komora požaduje o 20 % víc tabulkových míst personálu nemocnic v zemi.

Zaměstnanci osmnácti klinik v oblastech pečovatelství, lékařsko-technické služby, porodních asistentek a administrativy si loni "nahrnuli" přes 2,5 milionu hodin nevybraných dovolených, což odpovídá 285 rokům práce. Kromě toho jim bylo mnoho přesčasových hodin proplaceno. Zaměstnanecká komora na tiskové konferenci k problému připomněla, že už před třemi roky předložila studii k úlevě personálu v nemocnicích, ale zemská vláda z přednesených požadavků nesplnila žádný. Norma míst ve zdravotnických zařízeních je z devadesátých let. Podle komory z indexu klimatu práce se dnes 54,8 % pečovatelského personálu cítí silně zatíženo psychicky vyčerpávající prací, a to je alarmující, upozorňuje Heidemarie Staflingerová z komory. 57 % dotazovaných dotčených si neumí představit, že by vydrželi v povolání do důchodu.

Komora proto zopakovala svůj tři roky starý požadavek na zvýšení počtu zaměstnanců klinik o 20 %, o 2500 plnočasových ekvivalentů.

Zabil syn matku?

Ve štýrském městě Leibnitz byla v pondělí večer nalezena mrtvola 41leté ženy syrského původu v jejím bytě. Policie hledá jejího 24letého syna, napsal Volksblatt. Kriminalisty alarmovali příbuzní, když se jim s ženou ani s jejím synem nepodařilo v pondělí spojit. Dvojice žila ve společném bytě.

Po otevření bytu nic nenaznačovalo na trestný čin, až úterní pitva přinesla jasnější fakta. Místo pobytu podezřelého syna je neznámé.

Oběti nacismu v Bayernu

Pod tímto doplňujícím názvem byla v Kapitolu ve Washingtonu otevřena putovní výstava "Uctívaní - pronásledovaní - zapomenutí". K vernisáži přišlo na 200 hostů z politiky, společnosti a sportu.

"Bez možnosti emigrovat do USA by mnoho našich židovských členů nepřežilo holocaust," řekl prezident Bayernu Herbert Hainer na zahájení. Ve své řeči vyzdvihl také biografii někdejšího židovského prezidenta klubu Kurta Landauera.

Předseda představenstva Bayernu Oliver Kahn připomněl důležitost výstavy. "Bayern v minulosti vždycky vyznamenávalo, že dbal na svou společenskou a sociální odpovědnost," řekl. "Celou naši historii jsme zpracovali. Právě to bylo pro autenticitu klubu velmi důležité." Podle něho je opět vidět, co fotbal může dokázat. "Aniž by jeho práce byla nadhodnocována, je vidět, jakou roli může mít ve skládačce života, jak může lidi spojovat, zavazovat je…"

Putovní výstava, která vyšla z evangelického kostela smíření pamětního místa koncentračního tábora Dachau, zavítala od roku 2016 do 40 míst. Pro druhé uvedení v USA byla doplněna mj. tématem německo-amerického přátelství, uvedla PNP.

"Chalupář" Manuel Neuer

O budoucnosti 180 let staré hájenky Valepp u Tegernsee v bavorských Alpách se dlouho debatovalo. Teď je jasné, že aktuálně opuštěná historická budova Bavorských lesů bude znovu hostincem. Zůstane dál majetkem lesů, ale jako investoři ji převezmou brankář fotbalové reprezentace a Bayernu Manuel Neuer a gastronom z Tegernsee Johannes Rabl.

Budova na pozemku velkém více než 6600 metrů čtverečních je od roku 2014 prázdná. Najít nájemce se nepodařilo. Bylo tedy rozhodnuto nemovitost přidělit podle dědického stavebního práva, tedy dlouhodobě s větší plánovací jistotou. Přihlásili se četní zájemci, nakonec se prosadil koncept Rabla a Neuera.

Provoz projednával zemský sněm. Ve smlouvě na 99 let jsou předepsána přísná kritéria budoucího užívání. Mají mj. zajistit, že se z ní nestane žádný luxusní podnik, může mít jednu saunu a k přespání dvanáct pokojů. Nejméně jedno hlavní jídlo s nápojem musí být nabízeno maximálně za 14,90 eura, parkovacích míst smí být jen 34, v zimě má být příjezd kyvadlový.

Nabyvatel Rabl ujistil, že znovuotevření staré hájenky není pro něho a Neuera žádnou otázkou byznys-kasy, ale srdcovou záležitostí. V citlivém přírodním prostředí nemůže jít o maximalizaci zisku. Jeho partner Neuer vidí region jako svůj domov, kterému by rád pomohl.

