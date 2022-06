Ženám, které se vdávaly poprvé, bylo průměrně 31 let, mužům 33,1 roku. Řada svatebčanů už měla děti - celkem 17 455.

Poklesl počet rozvodů - na 14 510, o 2,4 % méně než 2020 a o 11,1 % méně než 2019. Kvóta rozvodovosti, tedy pravděpodobnost, že se v příslušném roce uzavřené manželství rozejde, bylo 36,7 %, v Horních Rakousích 33,6 %. Loni tak učinilo 2232 párů.

Rozvádějící se měli za sebou průměrně 10,6 roku společného života. 1,2 % se rozdělilo už v prvním roce, 31 párů naopak až po 50 letech.

Školník posílal dětem obscénní zprávy

Volksblatt napsal, že školník střední školy v okrese Krems posílal mladistvým obscénní zprávy. Na žádost obce byl postaven mimo službu, věc šetří policie, školní dohled a psychologové.

Seniorku zavraždil stařeček

Jak píše Volksblatt, v Salcburku byl obžalován 62letý důchodce z vraždy. Koncem srpna 2020 měl usmrtit 28 ranami nožem, z nich třemi do zad a ostatními do hrudníku, 81letou ženu v obytném domě v Salcburku. Skutek popírá, paní prý znal jen od vidění a nikdy u ní nebyl, ale jeho DNA souhlasí s četnými srovnávacími stopami na místě činu. Na místě činu byla zabalena do látky, o které řekl, že ji sice vlastnil, ale odložil ji prý na schodišti objektu k volnému použití.

Zatčen byl více než rok poté, loni v září a novém bydlišti ve Vídeňském Novém Městě. Předtím od roku 2006 do začátku srpna 2021 žil dosud bezúhonný muž ve stejném bloku jako oběť. "Na jeho stopu přišli vyšetřovatelé poté, kdy psycholog Thomas Müller vymezil okruh potenciálních pachatelů a státní zastupitelství použilo mimořádné opatření - uložilo soudu plošné testování DNA všech 37 osaměle žijících mužů z dotčeného bloku se 96 malými byty," píše list. "Penzista si stěr z dutiny ústní nechal odebrat dobrovolně. Byl shodný se třinácti otisky DNA z místa činu, také zpod nehtů zemřelé."

Smrticí zbraň nebyla nalezena, motiv zůstává neobjasněný, píše list.

Pořezala matka dítě?

V bytě ve Štýrském Hradci bylo v úterý dopoledne kuchyňským nožem napadeno a těžce zraněno pětileté dítě. Policii vyrozuměla 21letá sousedka, u které zazvonila 42letá matka poškozeného se zkrvavenýma rukama a chtěla, aby jí umožnila zavolat na Slovensko své rodině. Duchapřítomná paní nahlédla do jejího bytu a uviděla těžce zraněného chlapce. S přivolanou zásahovkou mu poskytla první pomoc. Policie zadržela jeho matku s řeznými poraněními rukou ještě v blízkosti. Pravděpodobná zbraň, nůž se 13centimetrovým ostřím, byla zajištěna. Dítě se podařilo stabilizovat a je v zemské nemocnici s hlubokými řeznými ranami na obou předloktích, ve stavu neohrožujícím život. Podle prvních zjištění byla matka v době činu v bytě sama. Její muž v tu dobu pracoval v Horních Rakousích. Po vyrozumění se okamžitě vracel.

Pěkně teplý květen

Květen 2022 patří k deseti nejteplejším májovým měsícům v historii měření v Rakousku, v nížinách sedmým. Místně padaly i rekordní průměry. V Bregenzi byl měsíční střed všech denních a nočních teplot 16,7 stupně, rekordem od roku 1870 bylo 16,6 z roku 2018. O desetinu stupně, na 16,6, překonal rekord také Feldkirch, Lienz si přidal půl stupně k rekordu z roku 1868 na 16 stupňů. Obergurgl v nadmořské výšce 1942 metrů měl střed 8,1, o desetinu výš než v rekordním roce 1851, atd.

Nadprůměrně bylo letních dnů, tedy s minimálně 25 stupni - 13 v Innsbrucku, 12 v Klagendurtu, 11 ve vnitřním městě Vídně atd., také osm v Linci. V letech 1991-2020 jich bylo v hlavních zemských městech čtyři až devět, v letech 1961-90 dva až pět.

Turkiye místo Turkey

Jak napsala PNP, Turecko nechce být v mezinárodní diplomacii v angličtině už nazýváno "Turkey", ale "Turkiye". Problémem je anglický překlad názvu této země. Anglické "turkey" může podle vyhledavačů znamenat také "Truthahn", tedy Krocan. Státní vysílač TRT napsal: "Zadejte ,Turkey´ do googlu a dostanete zmatenou řadu obrazů, článků a definic, které tuto zemi spojují s velkým ptákem s domovem v Severní Americe…"

Nyní požádala vláda Recepa Tayyipa Erdogana Spojené národy a další mezinárodní organizace oficiálně, aby užívaly v budoucnu jméno "Turkiye".

PNP uvádí, že už koncem minulého roku Turecko rozhodlo užívat pro exportní produkty označení "Made in Turkiye". Erdogan argumentoval, že tento pojem nejlépe vyjadřuje kulturu, civilizaci a hodnoty tureckého národa.

Rehabilitace a péče se vracejí

Kvůli koroně musela Integra, odborný veletrh pečovatelství, rehabilitace a terapie v hale č. 20 výstaviště ve Welsu, pauzírovat, a teď se 8.-10. června vrací, napsal Volksblatt. Nové produkty tu bude prezentovat 220 předních vystavovatelů. Předneseno bude 34 přednášek a uskuteční se 25 tvůrčích dílen pro zaměstnance a spolupracovníky zmíněných oblastí, ale i pro rodinné příslušníky.

„Všichni návštěvníci budou moci zdarma otestovat rolátory a pomůcky chůze na vlastním parkuru, v zónách sportu a hraní," říká Robert Schneider, ředitel Messe Wels GmbH. Postižení si budou moci zahrát fotbal na e-rolli, zkusit kolečkové křeslo Yoga, para tanec nebo lukostřelci pro paraplegiky… Více na www.integra.at.

V Allgäu smějí střílet kamzíky

Myslivci v Kürnachtalu mohou opět střílet kamzíky, prezentuje Donaukurier výrok správního soudu v Augsburgu, který zamítl žalobu spolku Wildes Bayern na ochranu zvířat proti plánu odstřelu na bavorské straně regionu. Záměr v běžící lovecké sezoně povolit odstřel až patnácti kusů je v celkovém počtu akceptovatelný, řekl soud. Žalobci se chtějí odvolat. Do konečného rozhodnutí je lov pozastaven, na bádensko-württemberské straně je ale nadále povolen.

Jaká domácí zvířata milují Němci

Podle průzkumu Allensbachova institutu se 33 milonů Němců zajímá o domácí zvířata, online portál Vergleich.org teď sledoval, kolik o jaká. Vyhodnocoval například zájem o koupi.

Nejoblíbenější jsou dál psi, které na internetu hledá měsíčně 105 790 lidí. Jsou ale také nejdražší - jejich krmení stojí měsíčně průměrně 75 eur. Je třeba nechat je také pojistit, platit místní poplatky, návštěvy zvěrolékaře nepočítaje…

Druhé jsou kočky, které na webu pořídit chtělo 81 720 uživatelů. V roce 2020 jich bylo v Německu 15,7 milionu, psů "jen" 10,7 milionu… Průměrné náklady na držení jsou kolem 40 eur měsíčně.

Třetí místo je překvapivé - po papoušcích se ptalo 53 800 hledajících. "Neměli by být chováni osaměle, ale alespoň ve dvou," poznamenává DK. Mohou žít i 50 až 70 let, jejich opatření tedy musí být uvážlivé. Měsíčně vyjdou průměrně na 32 eur.

Další z pořadí. 4. místo andulky (38 520 "objednávek", pět eur měsíčně), 5. morče (38 050, držena mají být opět alespoň dvě spolu, náklady 30 eur), 6. želvy (37 540), 7. rybičky (32 350), 8. křečci (31 010), 9. králíci (24 600), 10. celkem překvapivě hadi (20 810)…

Budou počítat čmeláky

Bavorský svaz ochrany ptactva se podílí na celostátní akci "Léto hmyzu". 3.-12. června a 5.-14. srpna mají zájemci o přírodu po dobu jedné hodiny pozorovat a počítat hmyz v zahradách, na loukách, v lese nebo ve vodě na ploše ne větší než deset metrů v každém směru od stanoviště pozorovatele. Svaz ochrany přírody (Nabu) a bavorská organizace tak chtějí nasbírat poznatky o ubývání hmyzu v Německu, řekla entomoložka Tarja Richterová. V zemi jej žije kolem 33 000 druhů.

FC Bayern na východ

FC Bayern Mnichov oficiálně otevřel svou třetí zahraniční kancelář. Z Bangkoku chce "ještě lépe dosáhnout" na regiony jihovýchodní Asie, Indie a Oceánie. "Našimi kořeny jsou Mnichov a Bavorsko, ale naším cílem je trvalá, bezprostřední výměna s našimi fanoušky na celém světě," říká předseda představenstva Oliver Kahn. V New Yorku byla klubová kancelář otevřena v roce 2014, v Šanghaji 2017. V jihovýchodní Asii je nyní 30 fanklubů FC Bayern.