Jestliže jich má takový řidič víc, míní zemský rada Günther Steinkellner, že by nejúčinnějším prostředkem k vymožení sankcí bylo zadržení vozidla jako zástavy.

Už sedm let je v Rakousku aktivní tzv. Cross Border Enforcement. Systém usnadňuje přeshraniční výměnu informací vedoucích ke zjištění vlastníka "škodícího" vozidla.

Ročně je v Horních Rakousích přes milionkrát překročena povolená rychlost. Přes 300 000 řidičů je cizinců, každý čtvrtý ze země mimo EU. U nich nejsou možné žádné právní kroky k vydobytí trestů. "Před radarem jsou všichni stejní. Zatím co vymáhání sankcí u domácích obyvatel podléhá přísnému kodexu, zahraniční raseři mají ,hřiště´ daleko širší. To shledávám nespravedlným," říká rada Steinkellner, který o zabavování aut do zástavy usiluje už léta.

"Zajala" ji bowlingová koule

Hasiči v Hohenemsu (okr. Dornbirn) měli ve čtvrtek neobvyklý zásah. Při bowlingu s přáteli ze školy uvízly prsty 18leté slečny v kouli a provozovatelka centra musela zavolat hasiče. Ti společně se záchrannou službou marně zkoušeli prsty uvolnit olejem, vodou a mýdlem, vysvobodili ale dívenku až ve své dílně, když kouli rozřízli pilou…

Bavorská policie už se smí tetovat

Jak napsal Donaukurier, Bavorsko uvolnilo zákaz tetování pro policisty. Nyní si mohou nechat pokérkovat i předloktí. Paže ale musí být ve službě plně zakryty ošacením s dlouhými rukávy nebo v tělové barvě. Výjimky mohou jednotlivě povolit nadřízení. Nadále policisté mají zakázáno tetování na rukou, na krku a hlavě.

Úlevy běžencům z Ukrajiny

Asi 14 000 Ukrajinců, kteří uprchli před ruským útokem do Rakouska, má od druhého čtvrtletí získat úlevy na rakouském trhu práce. Vyhnaní, kterým byla vystavena tzv. modrá karta, mají být právně rovnocenní s Rakušany a občany Unie na trhu práce a mohou tak i bez pracovního povolení dostat jakékoliv zaměstnání. "Lidi, kteří v Rakousku chtějí pracovat, je třeba podporovat, jak jen to jde," řekl ministr práce Martin Kocher (ÖVP). Běženci z Ukrajiny budou moci být také zapisováni jako nezaměstnaní na úřadech práce.

"Práskači" s lepší ochranou

Na západě mají k pojmenování "udavačů", oznamovatelů nepravostí, slušnější výraz - Whistleblower, upozorňovač. V Rakousku Národní rada schválila v tomto týdnu zákon na jejich větší ochranu. V souladu s Evropskou unií mají být zřízena ve veřejném sektoru a v každém podniku s alespoň 50 zaměstnanci interní a externí oznamovací centra, popisuje Volksblatt.

Lidé na nich mohou oznamovat neregulérnosti, chyby a přestupky - ve veřejném sektoru třeba na nedodržování ochrany dat nebo nedostatky v soutěžích. Privátní sektor dostává také externí, na firmě nezávislé oznamovací místo při spolkovém úřadu prevence a potírání korupce. Osoby, které na interních či externích místech nahlásí možné porušení práva, budou chráněny mj. před výpovědí, disciplinárními opatřeními, krácením mzdy a jinými represáliemi jako zastrašováním, mobbingem atd. Budou moci také žalovat o náhradu škody.