Linec - Někdejší nejmocnější manažer Horních Rakous je mrtev, napsaly čtvrteční OÖN.

Ludwig Scharinger. | Foto: Deník/repro

Ludwig Scharinger, po 27 let šéf představenstva Raiffeisen Landesbank (RLB), zemřel ve čtvrtek v jedenáct hodin po dlouhé nemoci ve věku 76 let.

„Byl manažerem, který nikoho nenechával chladným,“ pokračuje list. „Polarizoval a hýbal Horními Rakousy po více než čtvrt století. Narozen v Mühlviertlu, v Arnreitu, měl vlastně převzít statek svých rodičů. Po nehodě odmaturoval a studoval sociální vědy. V roce 1972 začal pracovat u Raiffeisen a udělal tam kariéru. Vyprofiloval historii této banky, ze které z agrárně zaměřené instituce udělal univerzální banku a jednoho z důležitých hráčů hospodářské politiky. Když odcházel do důchodu, byla RLB největší bankou země a významným akcionářem například ve VÖEST Alpine, Amag, Energie AG a Salinen AG. V případě Vöest se významně podílel na tom, že podnik zůstal samostatný a nebyl prodán do Magna. Bez něho by nebyl softwarový park Hagenberg, možná jen jako plán by zůstaly lázně Geinberg…“

Deník připomíná, že Scharinger byl neúnavným kolektivně pracujícím člověkem a nad rámec Horních Rakous platil u mnohých za „náhradního zemského hejtmana“, který svůj úřad nenahlížel jen pohledem podnikatele, ale také veskrze politicky a přitom nadstranicky. S lineckým starostou Franzem Dobuschem (SP) a prezidentem Hospodářské komory Christophem Leitlem (VP) ho vázalo desítky let trvající přátelství. „Jeho novoroční přijetí s téměř 3000 hosty byla stejně legedární jako sporná. Před sedmi roky k němu pozval naposledy, pár týdnů poté předal svůj úřad Heinrichu Schallerovi. Po nehodě při loveckém výletě do Ruska se zdravotně už plně neuzdravil. V uplynulých měsících se jeho stav dramaticky zhoršil. Zanechává manželku Anneliese, čtyři dcery a jejich rodiny…“

Z pohledu Čechů zbývá dodat, že byl dlouhá léta naším honorárním konzulem v Linci.

Přibylo 152 milionářů z lotta

O 47 sázejících víc než předloni vyhrálo v uplynulém roce v Německu přes milion eur, píše PNP.

Úplně nejvyšší výhry připadly dvěma hráčům eurojackpotu z Hessenska a Saska-Anhaltska, a to po 45 milionech eur. Nejvyšší prémii z lotta 6 ze 49, obdobě naší sportky, přes 29 milionů eur, si zajistil další sázkař z Hessenska. Ze 152 milionových výher připadlo 27 na Severní Porýní-Vestfálsko, 24 na Bavorsko a 22 na Dolní Sasko. Přes 100 000 eur vyhrálo 963 Němců.

V lottu bylo nejčastěji taženo číslo 3, následovaly 31 a 6, nejméněkrát 21. Od prvního tahu v roce 1955 je poslední v celkovém součtu třináctka. „Šestnáct státních loterií přijalo loni sázky v objemu 7,3 miliardy eur, o 4,4 procenta větším než předloni,“ píše PNP. Do zemských rozpočtů, nadací a dalších veřejně prospěšných organizací šlo ze zisku 2,94 miliardy eur.

Katolíků ubývá

Loni v Rakousku vystoupilo z katolické církve 58 378 věřících, o 8,7 procenta víc než předloni (v Horních Rakousích 9714, ale 897 se jich vrátilo nebo nově vstoupilo a 123 lidí vystoupení po dopisu biskupa Scheuera odvolalo). Téměř 17 procent ztratila diecéze Gurk-Klagenfurt. Ve státě se 8,83 milionu občanů žije asi 5,05 milionu katolíků, v Horních Rakousích 950 074.

Havaroval český kamion

Ve středu odpoledne se na mühlviertelské silnici B310 u Leopoldschlagu srazila dvě nákladní auta. „26letý řidič z Čech, který mířil k Wullowitzu, dostal v 16.20 hodiny na zasněžené vozovce smyk a narazil do polského tahače, který v místě uvízl při cestě na Linec,“ popsaly OÖN. České auto skončilo asi dva metry pod krajnicí a návěs zablokoval jeden jízdní pruh. K vyproštění vozidel musela být B310 v místě kolize do 20.30 hodiny uzavřena, respektive byla částečně hůře průjezdná. „Český řidič zůstal naštěstí nezraněn,“ dodává list.

Hory zabíjely

V rakouských horách loni zahynulo 268 lidí (v Tyrolsku 101), tedy o 22 méně než předloni, zaznamenal Volksblatt. Je to také méně než dlouholetý průměr 292 mrtvých. 85 procent obětí byli muži (230). Zranění utrpělo 7230 osob, o 777 méně než v roce 2017. V desetiletém průměru jich je 7356. Ke 29 procentům tragických nehod nedošlo při sportování, ale při lovu a lesních pracích, haváriích na lesních cestách nebo při sebevraždách. 59 lidí zemřelo na selhání krevního oběhu. V 95 lavinách zahynulo 15 osob.

Zasoleno jest

Na dálnice, spolkové a státní silnice v Bavorsku vysypali cestáři od začátku roku kolem 85 000 tun posypového materiálu, asi čtvrtinu množství spotřebovaného loni za celou zimu. O vozovky se stará více než 3000 zaměstnanců. Ministr dopravy Hans Reichhart je přesvědčen, že služba je dobře vyzbrojena i pro zbytek sezony, před zimou nechal jeho úřad naskladnit 620 000 tun posypu.

Útulek nedá psy myslivcům?

Odmítavý postoj městského útulku zvířat v Pasově proti myslivcům znovu vyvolal rozruch, píše PNP. Podnětem byla tentokrát „smutná“ emoji, „smajlík“, kterým útulek doprovodil svou spíše pozitivní informaci na facebooku o vrácení zaběhlého loveckého psa jeho majiteli. Uživatelé této sítě v diskusi míní, že útulek nezaslouží jakoukoliv podporu a dary, měl by mu prý být odňat statut obecné prospěšnosti a škrtnuty peníze z veřejných rozpočtů.

„Už před dvěma roky se domov netajil tím, že nalezené lovecké psy z principu nezprostředkovává myslivcům,“ uvádí deník. Za internet odpovědná Bettina Mittlerová tehdy ujišťovala, že mají řadu pozitivních ohlasů: jsme přece spolek ochrany zvířat, co byste čekali?! uvedla. Opakovaně prý dostává zprávy, že myslivci se psy zacházejí špatně.

Vedoucí domova Gerda Machowetzová (na snímku s loveckým křížencem) z hnutí ochrany zvířat pro východní Bavorsko a Horní Rakousy potvrdila množící se zprávy z útulků, že lovečtí psi jsou drženi přes týden v kotcích s minimální možností pohybu a dokonce stříleni, když už nejsou lovu schopni. Nedá se to ovšem zevšeobecňovat, zná prý také pár myslivců, kteří se o psy starají veskrze dobře. Výtky se podle ní týkají primárně „hobby-lovců, kteří zkrátka jen rádi střílejí zvěř“.

Když si útulek zvířat vymíní předávat nalezence jen tam, kde budou mít z hlediska provozovatele domova dobré místo, musí to veřejnost akceptovat, uvedla. Myslivci si své psy mohou obstarat jinde. „Na internetu se mohou rozčilovat jak chtějí, my jen děláme svou práci,“ dodala. „K tomu ovšem patří také vracet zvířata jejich vlastníkům, i když nám srdce krvácí. Když se najde lovecký pes a skončí u nás, dáváme ho samozřejmě zpátky myslivci, který se prokáže jako jeho majitel.“ Jejich lidskou kvalitu ovšem přezkoumávat nemohou.

Myslivec a iniciátor celospolkové akce na záchranu srnečků Manfred Wysocki míní, že v případě pasovského útulku se zdá být ideologie stavěna nad ochranou zvířat. Úvahy některých občanů k obecné (ne)prospěšnosti zařízení jsou podle něho každopádně legitimní, už proto, že útulek vyvolává zbytečné náklady veřejnosti tím, že neposkytuje psy myslivcům a nechává si je déle, než by bylo nutné. „Přitom přece myslivec má svého psa rád,“ dodává a upozorňuje, že držení psů u lovců je hlídáno jako nikde jinde.

Dva roky starý konflikt vyvolala fotografie fenky drsnosrstého jezevčíka na webu útulku s prosbou myslivcům, aby se o ni neucházeli.

Lyžařský areál za humy dál uzavřen

Uzavření centra severských lyžařských disiplín Schöneben v Ulrichsbergu na všech vstupech trvá, informovaly ve čtvrtek OÖN. Nánosy sněhu zlomily řadu stromů a nebezpečí jejich pádu dál trvá. Otevřely naopak sjezdové svahy na Smrčině, které ještě v noci byly uzavřeny. „Přes Schwarzenberg je přístup do areálu kdykoliv možný,“ píše list. Vleky jsou v provozu, uvedla zpráva ve čtvrtek v poledne.