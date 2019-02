Zábor části Piaristického náměstí má stavební společnost povolený v souvislosti s opravou památky od 1. března do 15. prosince.



Náměstek primátora Ivo Moravec upřesnil, že v prostoru Piaristického náměstí směrem od České ulice ke vstupu do Biskupské zahrady vznikne panelová komunikace, která ochrání dlažbu. Doplnil, že chodci se z Piaristického náměstí do České ulice dostanou bez problémů. A tradiční trhy na Piaristickém náměstí zůstanou zachovány.



Další z náměstků primátora Tomáš Bouzek doplnil, že postupnou rekonstrukci a restaurování bývalého českobudějovického konventu dominikánů se sousedním kostelem město v posledních letech dotovalo částkou 11,5 milionu korun.