České Budějovice – Na středečním Setkání s primátorem se diskutovalo o aktuálních tématech.

Čistší město a stabilní ceny tepla pro budějovické domácnosti a podniky. To jsou hlavní důvody, proč se město připravuje na změnu systému vytápění. Vedle kotlů, které spalují hnědé uhlí, by do radiátorů měla teplo dodávat už za dva roky také Jaderná elektrárna Temelín.



„Tento projekt nám umožní regulovat cenu tepla, která nebude závislá na cenách uhlí a emisních povolenek. Snížením množství spalovaného uhlí v českobudějovické teplárně, na kterém jsme teď stoprocentně závislí, také výrazně zlepšíme životní prostředí ve městě,“ zmínil při včerejším Setkání s primátorem první muž radnice Jiří Svoboda. Jak dále doplnil předseda představenstva Teplárny České Budějovice Václav Král, teplovod z Temelína umožní teplárně snížit kapacitu spalovaného uhlí, optimalizovat provoz uhelných kotlů zejména v letním období a také je modernizovat.



Dalším diskutovaným tématem je budoucnost Jihočeského divadla (JD), které letos slaví 100 let existence. Právě k výročí si JD nadělí na Mariánském náměstí dočasnou divadelní budovu Boudu. Uvidíte zde čtyři divadelní premiéry JD a 47 představení. Cílem JD je debata a připomenutí potřeby stavby nové divadelní budovy. Právě teď vzniká studie, která přiblíží možnosti nového divadla na Mariánském náměstí, kde mimo jiné vznikne i podzemní parkoviště pro 500 vozů, a potřeby JD a Jihočeské filharmonie. Tématem bylo i otáčivé hlediště. Primátor prozradil, že město právě jedná s památkáři o prodloužení nájemní smlouvy na dobu, kdy by točna mohla zůstat ve stávající podobě v zahradě zámku Český Krumlov.



Ožehavým tématem pro všechny Budějčáky je i doprava a s ní úzce spojená otázka parkování. Náměstek primátora František Konečný shrnul představy o kapacitě záchytných parkovišť, která by měla pojmout stovky aut, kterými do města přijíždějí především lidé za prací či zábavou z okolí.



„Až třicet tisíc lidí, kteří jezdí do města z okolí, plní parkovací místa v ulicích a způsobují kolony v dopravních špičkách. Chceme je zachytit již na parkovištích na okraji města a dál je dopravovat hromadnou dopravou,“ připomněl František Konečný plány radnice.



