„Odstupy mezi účastníky udržovaly postavičky kartonových slůňat, ale málokdo měl nasazenu roušku čili ,vládní burku´, jak ji nazval šéf strany Dominik Nepp,“ uvedl list. Podle policie tu bylo asi 500 lidí, podle FPÖ na 1500.

Pozoruhodné je, s čím Svobodní vedle nevole k „nové normalitě“ přišli. „Ne koronavirus je hrobařem naší svobody, našeho hospodářství nebo našeho blahobytu, ale ten skutečný sedí tamhle na Ballhausplatzu a jmenuje se premiér Sebastian Kurz," řekl Nepp, který tak podle OÖN už sháněl příznivce pro říjnové volby.

„Někteří jeho posluchači si ale nárokovali jistojistá zjištění, že koronu stvořily temné moci,“ pokračuje deník. Jeden, který nechtěl být jmenován, předpokládá za virem židovské bankéře, kteří jím chtějí navést lidi k půjčování si v ekonomicky těžké situaci. Jedna paní si myslí, že korona byla v Asii vyvinuta jako chemická zbraň, aby vyřadila západní ekonomiku. Třetí je přesvědčen, že 5G-stožáry mobilních sítí „rozežraly“ imunitní systém lidí, což teprve umožnilo šíření viru…

OÖN poznamenávají, že tito lidé si sami nevytvořili takové absurdní mínění o konspirativním pozadí nákazy. „Svou ,jistotu´ o tom, že znají kauzální řetězce souvislostí, získávají z internetu, který v této krizové době dělá kariéru jako rovina komunikace, klamavá platforma a multiplikátor nesmyslů,“ píše list. Jako jednoho z nejodklikávanějších „všeznalců“ uvádí Attilu Hildmanna. „Tento Němec v jogingových kalhotách a pulovru s kapucou se srovnává s Galileem a Albertem Einsteinem. On prý ví, o co jde. Kromě jiného má být Satanem zakladatel Mikrosoftu Bill Gates sponzorováním Světové zdravotnické organizace WHO, který nám chce implantovat čipy. S koronou neplánuje nic menšího než ustavení diktatury…,“ rozvádí linecký deník.

Dalším teoretikem spiknutí je třeba Ken Jebsen, do roku 2011 moderátor vysílače RBB. Jeho kanál na youtube KenFM má přes půl milionu abonentů a jeho video „Gates vyvrací Německo“ si stáhlo 3,2 milionu uživatelů. Jebnsen mj. šíří názor, že Covid-19 je „relativně neškodná chřipka“, nafouknutá do podoby pandémie, aby se stala nástrojem k pošlapání základních práv a pomohla prosadit farmaceutickým firmám očkovací povinnost…

V 15 letech měl válčit…

Zdroj: Deník/OÖN

„Když se 75 let od konce války objevují v médiích historické snímky, oživují Johannu Fischerleitnerovi z Riedu špatné vzpomínky,“ napsaly OÖN. „Byl ještě napůl dítětem, když mu navlékli v posledních dnech války uniformu SS, aby ve Volkssturmu válčil s postupující americkou armádou. Bylo to 9. dubna 1945, v den jeho patnáctých narozenin. Vzpomíná: Bylo nás asi 120, některým bylo teprve čtrnáct…“

Vyrůstal na malém hospodářství se čtyřmi kravami a malým truhlářstvím. Během jednotýdenního základního výcviku se naučil, jak se střílí z pušky a odpaluje pancéřová pěst. Pak je dopravili do Pasova, kde měli střílet na americké tanky postupující od Řezna. Každý si vyhrabal okop, ve kterém měl s pancrfaustem čekat… „Měli štěstí v osobě velitele, který pochopil nesmyslnost obrany. Poslal kluky začátkem května v malých skupinách nočním pochodem do Schärdingu. Odtud se měli dostat domů do Riedu a tam se hlásit. Fischerleitner a jeho kamarádi opustili Pasov v době, kdy už byl ostřelován. Přešli Dunaj a Inn po dezolátních mostech a prosili sedláky o jídlo. V Riedu se měl hlásit znovu u Volkssturmu, ale od toho ho sousedé odradili, dělostřelba od Schärdingu už byla slyšet. 15letý desertoval a ukryl se v seníku rodiny, než americká armáda vpochodovala 3. května do Riedu. Vzpomíná, že jeden chlapec jeho věku ještě na Američany střílel a sám padl. Později našel hrob velitele, který je tehdy poslal z Pasova domů…,“ popisují OÖN.

„Když dnes vidím patnáctileté, mockrát se zhrozím, když si představím, že jsme byli takové děti, když nás posílali do války,“ končí Johann Fischerleitner. Foto: Deník/OÖN/ebra

Nextcomic jede!

Zdroj: Deník/OÖN

Tradiční Next-Comic-Festival měl být zahájen výstavou 200 prací v lineckém Kulturquartieru 14. března, ale den předtím byl „odstřelen“ opatřeními proti šíření nákazy. Ve středu 20. května se přehlídka vrátila – bude v Kulturquartieru do konce června přístupná jednotlivě přicházejícím návštěvníkům, kteří musejí nosit roušky a udržovat mezi sebou odstup alespoň jednoho metru, píší OÖN.Centrum je otevřeno od úterý do pátku od 14 do 18 hodin, v sobotu od 13 do 17. Podrobnosti na http://www.nextcomic.org.

Soumrak e-koloběžek?

Ve špičkové době jich po Linci jezdilo na tisíc, dnes „jen“ asi 400, napsaly OÖN o koloběžkách s elektropohonem, „e-scooterech“. Před začátkem koronakrize je půjčovaly čtyři firmy, dnes jen dvě, Tier a Foama. Změnily se i předpisy o užívání těchto dopravních prostředků. Občané si stěžovali, že nadivoko zaparkované koloběžky blokují chodníky a cyklostezky, a že mnozí „koloběžci“ bezohlednou jízdou ohrožují ostatní. Nový kodex pravidel a chování byl z jedenácti bodů rozšířen na šestnáct. Kromě omezení rychlosti a nařízení k parkování je nyní předepsáno užívání výměnných akumulátorů dobíjených eko-proudem a transportování e-scooterů je možné jen vozidly bez spalovacích motorů, tedy například e-auty… Do budoucna má být každá koloběžka opatřena dokladem od policie nebo ÖAMTC, že odpovídá pravidlům silničního provozu.

Poskytovatel Tier, se 300 e-scootery největší půjčovna ve městě, už nová pravidla podepsal.