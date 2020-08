Linec - Pastorální asistentka Margit Schmidingerová (55) z Ottnangu vyrazí 5. září od mírového památníku v Bachu u Schwanenstadtu k pěší pouti do Říma, kam chce dorazit začátkem listopadu.

Před dlouhou poutí. | Foto: Deník/OÖN

„Ne aby zamávala papeži, ale aby s ním diskutovala o budoucnosti církve, o kterou se bojí,“ píší OÖN a citují ji: „Když se nic nezmění, bude katolická církev za deset let jen malou sektou vedenou několika arcikonzervativními muži.“ Denně se prý modlí, aby dostala příležitost se s papežem setkat. Navrhuje reformy, které by ženám umožnily udílet svátosti a vést mše, konat plnohodnotné bohoslužby. Úřední církev to dnes nedovoluje. „S mými právy a nárokem na lidskou důstojnost to není slučitelné,“ míní. S tímto názorem chce konfrontovat rozhodující místa v Římě. Na nich jí vadí třeba „přehnané chápání úřadu trůnícího podle nich někde mezi nebem a zemí“, nucení k celibátu atd. Pochopení pro její cestu prý vyjádřil i diecézní biskup Manfred Scheuer, podporuje ji komise žen diecéze a Hnutí katolických žen Horních Rakous.