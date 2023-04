V sobotu 1. dubna se otevírají hrady a zámky turistům. Úplně poprvé to bude pro Petra Šmída. Nového kastelána zámku Kratochvíle. Štafetu převzal teprve letos v lednu po Vojtěchu Troupovi, který byl na zámku jako kastelán třicet sedm let.

Kastelán zámku Kratochvíle Petr Šmíd. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

Petr Šmíd je kastelánem zámku Kratochvíle teprve od letošního ledna. Pochází z Netolic a Kratochvíle je jejich součástí Kastelán zámku Kratochvíle Petr Šmíd.Zdroj: Deník/ Jana Vandlíčková a Petr Šmíd tam strávil velkou část svého života s tatínkem, který byl dlouholetým ochotnickým hercem netolického Tylu. Přesto, že si Petr Šmíd přál být kastelán, vystudoval techniku a učitelství a vrhnul se na práci v sociální sféře. Osm let vedl neziskovku Portus Prachatice. Poté, co se dozvěděl, že Vojtěch Troup chce odejít do penze, rozhodl se splnit si dětský sen. Radikálně změnil život svůj a vlastně celé rodiny. Třináct let žije v nedalekých Chelčicích, ale s celou rodinou plánuje stěhování do zámeckého bytu pro kastelána přímo na Kratochvíli. „Manželka Michaela se stejně jako já těší, že naše děti, třináctiletý Matěj a devítiletá Magdalénka, na zámku prožijí úžasné roky,“ říká s tím, že je velká šance, že až rodina bude bydlet pohromadě na Kratochvíli, bude prožívat zámecký příběh společně.

Vzkaz pro Viléma z Rožmberka

Petr Šmíd je v obrovské výhodě, svého předchůdce Vojtěcha Troupa má po boku i poté, co si provozní věci už dávno předali. Měl by zůstat na zámku jako průvodce, vypravěč je geniální. „Jeho prohlídky ale trvají o něco déle, prostě se nevejde do klasického času“, takže možná právě na jeho prohlídku přijdou milovníci historie a skvělých příběhů, vysvětlil Petr Šmíd. Nová sezona na Kratochvíli s novým kastelánem Petrem Šmídem ale nebude nijak jiná než ty předchozí. Petr Šmíd se hodlá držet zajetých tradic, jsou tu akce, které fungují, lidé jsou na ně zvyklí a jsou skvělé. „Nejen letos, ale možná několik dalších let mi bude trvat, abych se ve všem zorientoval a udržel je,“ říká.

První akcí bude hledání velikonočních vajíček v zámecké zahradě, která se uskuteční 5. dubna a bude je určena nejmenším dětem. Už teď se nám přihlásilo pět mateřských škol a několik dětských skupin z okolí. Nový kastelán ji jen trochu pozměnil a proměnil si svou představu o tom, že po zahradě zámku se budou pohybovat malé děti. „Dlouho jsem řídil dětské skupiny a sepjetí zámku a mateřských škol se mi libí. Jde vlastně i o část historie zámku. Kratochvíle byla v samotném zadání hlavně o snu Viléma z Rožmberka mít potomka. V rodové linii tady ale děti nikdy neběhaly a mně přijde symbolické, že já přicházím, se mnou i malé děti a zahrada v nesplněném snu bude chvilku o stovce rozesmátých dětí, které budou hledat velikonoční vajíčka. Posílám to jako signál Vilémovi z Rožmberka že Kratochvíle je také pro děti,“ vypráví se smíchem nový příběh své další životní role. Z Kratochvíle nezmizí ani tradiční Léto na Kratochvíli s netolickými ochotníky, nebo květnová květinová výzdoba zámku a další tradiční akce.

I citrusy časem budou

Do budoucna by rád přivedl na zámek Kratochvíle moderní technologie. „V dnešním století je potřebná propagace přes sociální sítě. Rád bych vytvořil komunitu, která má Kratochvíli ráda. Stačí jen vložit fotografii, jak vypadá Kratochvíle v době, kdy tam návštěvníci být nemohou,“ vysvětluje a přidává dvouměsíční zkušenost, že lidé pod obrázky připisují komentáře o tom, že se na Kratochvíli brali a kdy tam byli naposledy nebo, že zámek chtějí vidět na vlastní oči a přijedou. Nový kastelán si uvědomuje, že se stal zodpovědným správcem Národní kulturní památky, ale jeho cílem je také přivést na Kratochvíli turisty a zároveň zámek co nejméně poškodit. „Podle mě chtějí lidé přijít za příběhem a jeho část prožít, proto bych se nebránil citlivému zapojení moderních technologií do zámecké zahrady,“ uvažuje o budoucnosti.

Změny se letos nechystají v prohlídkových trasách, ty jsou podle Petra Šmída ve špičkovém stavu. Novinky se ale dočkají zaměstnanci zámku, kteří letos v červnu dostanou nové provozní zázemí za severní zdí zámku Kratochvíle. Součástí provozního zázemí budou i skleníky a časem se na Kratochvíli vrátí třeba citrusy, které k němu neodmyslitelně patří. Přestěhováním se uvolní barokní a renesanční domečky v ohradové zdi, což je do budoucna velká výzva pro zámek. V domečcích byly dílny, kde byl údržbář a zahradníci. „To se přestěhuje do nového zázemí a pro mě jako pro kastelána přijde nová výzva, co v nich bude. Je několik variant, může tam být nová instalace, další galerie, může tam být prostor, kde můžeme ubytovat lidí, aby si prožili na Kratochvíli svůj vlastní příběh. To je ale hudba daleké budoucnosti,“ uvažuje Petr Šmíd.

Z hladiny je nejhezčí

Letos v červenci by se ale mohla na vodním příkopu zámku Kratochvíle objevit načančaná italská gondola. Petr Šmíd totiž tvrdí, že Kratochvíle je nejkrásnější právě z vodní hladiny. Povedlo se na loďku vybrat prostřednictvím kampaně. Loďka se stane rekvizitou pro divadelní představení, které se na zámku letos v létě odehraje. „Možná v budoucnu bude loďka také součástí nějaké romantické prohlídkové trasy,“ plánuje si. Zároveň chválí svého předchůdce, který pro zámek vytvořil tým vracejících se lidí v rolích průvodců. „Jsou z blízka i z daleka a jsou výborní. S průvodci my tu nemáme problém,“ tvrdí. Petr Šmíd tak potřebuje obsadit jediné volné místo, což je hlídač a výběrčí peněz na zámeckém parkovišti.

Státní zámek Kratochvíle se turistům otevře o první dubnové sobotě. Během dubna bude přístupný jen o víkendech. Od května pak denně kromě pondělí. Na turisty se na Kratochvíli už teď těší.