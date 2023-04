Vaření piva k městu Prachatice patří po staletí, historické prameny říkají, že v Prachaticích si na dobrém pivu mohli pochutnávat i Husité, kdyby město nevypálili. O obnovu Pivovaru v Prachaticích se postarali dva milovníci pěnivého moku Martin Šejna a Michal Piloušek. Splnili si svůj sen a dokonale zaplnili díru na prachatickém trhu. Opravili a pro vaření tehdy uzpůsobili objekt v Horní ulici, kde se podařilo zachovat část původního historického interiéru domu, například strop nebo dřevěná podlaha. Vaření piva se tak po šestašedesáti letech do Prachatic vrátilo.

Sládek prachatického pivovaru Tomáš Kovář a tým restaurace. | Foto: Archiv Pivovar Prachatice

Většina současníků si dřívější Měšťanský pivovar pamatovat už nemůže, ale vědí, že pivo k městu prostě patří. Pivovar Prachatice si proto ve své obnovené historii rychle našel mezi malými pivovary své místo pod sluncem. První novodobé prachatické pivo začalo téct ze sudů v srpnu 2015. Klasická jedenáctka a dvanáctka mlsným Prachatičákům zachutnala, a tak došlo i na rozšíření o „exotičtější“ druhy.

Na ležák i na speciál

Před pěti lety převzali Pivovar Prachatice noví majitelé. Předsedou představenstva akciové společnosti Pivovar Prachatice a tváří minipivovaru je od té doby místní rodák David Lachkovič. Následovala rekonstrukce a vlastně dostavba části historického domu, který patřil krejčímu Fensterovi. „Ten byl odsunut po druhé světové válce a jeho dílna byla při rekonstrukci objevena,“ vysvětluje David Lachkovič. Tradice vaření piva samozřejmě zůstává. Majitelé nejen opravují, ale rozšiřují nabídku hlavně pro turisty. „Co do druhů piva převládají v prachatickém pivovaru spodně kvašené ležáky plzeňského typu. Příležitostně vaříme ale i piva svrchně kvašená a pivní speciály,“ vysvětluje David Lachkovič.

Prachatický sládek Tomáš Kovář uvaří za rok šedesát tisíc litrů piva. „Jedna várka je pět set litrů a ročně takových várek uvaříme až sto dvacet,“ dodává David Lachkovič s tím, že k vaření piva v Prachaticích se používá ve valné většině český chmel i slad. Receptury jako takové jsou pak výhradně dílem sládka a tajemství dobrého piva z Prachatic závisí na rukodělné práci. „Vaříme nefiltrovaná a nepasterovaná piva. Ta si zachovávají minerální látky, vitamíny i vliv pivních kvasinek, které bychom pasterizací zabili,“ upřesňuje majitel pivovaru. Navíc prachatické pivo je k mání také v několika restauracích na jihu Čech. „Prodáváme ho zájemcům v sudech, PET lahvích i plechovkách,“ ujišťuje David Lachkovič milovníky domácích oslav, že ani oni nepřijdou „zkrátka“. Názvy jednotlivých druhů piv se také pojí s městem, kromě Prachatické 11° a 12° nebo polotmavé 13°, bývá v nabídce Rumpál i Pšeničný speciál Schreiner.

Gelaterie Strážný je nejlepší. Letošní nové zmrzliny jsou "utopené"

Prachatický pivovar má své místo nejen v internetových bedekrech a plánovačích všemožných výletů po Jihočeském kraji, ale také v Gastromapě Lukáše Hejlíka. Interiér restaurace Prachatického pivovaru nabídne hned u výčepu prosklenou stěnu, přes níž je vidět technologickou část pivovaru. Tam vlastně může nahlížet každý, kdo přijde na místní pivo nebo něco dobrého k snědku. V nabídce je nejen polední menu, ale kuchyně nezavírá ani večer a rozhodně tam každý vybere něco k zakousnutí nejen k pěnivému moku.

Na dvorek i do postele

Výčep prachatického pivovaru je bývalý průjezd historického domu. Přijít tak návštěvník může jak z Horní ulice, tak i z Velkého náměstí přes pivovarský dvorek, který při slunných letních dnech nabízí skvělé ochlazení pod cimbuřím renesančního objektu. Ani posezením na dvorku to ale v prachatickém pivovaru nekončí. Hosté mohou v historickém domě posledních třech letech strávit i noc. Součástí je totiž penzion se sedmi stylovými pokoji. Najednou tam mohou „složit hlavu“ až dvě desítky lidí. „Kdo by se nechtěl ubytovat přímo nad varnou piva. To přece musejí pivaři ocenit,“ glosuje se smíchem David Lachkovič s tím, že ani prohlídka minipivovaru není nemožná. Pivovarská restaurace nabídne hned po probuzení snídani ze surovin od místních farmářů a pěstitelů a Prachatice jako takové jsou pak skvělým výchozím místem na výlety v okolí i na Šumavu.

Petr Šmíd si splnil dětský sen, je kastelánem. Na Kratochvíli čeká první turisty

V Prachaticích je málo lidí, kteří by místní pivo neochutnali. O pivovaru ví úplně každý. Ten se totiž stal také místem pro setkání při letních večerech či adventech s živou hudbou či zabijačkách. Zkrátka pivovar se stal součástí nejen kulturní nabídky Prachatic. „Letos poprvé navíc chystáme Den otevřených dveří, aby si hlavně místní lidé mohli minipivovar prohlédnout zblízka,“ odkryl na závěr letošní novinku David Lachkovič.

Z historie pivovarnictví v Prachaticích:

- Sladovnictví a pivovarnictví patří k Prachaticím stejně jako Zlatá stezka. Slad se po polovině 14. století stal pro prachatické měšťany důležitým obchodním artiklem.

- Přesný počátek prachatického pivovarnictví nelze doložit, ale pivo se zde s určitostí vařilo už v roce 1379. Vařilo až do husitských válek. Město bylo však roku 1420 husity přepadeno a vypáleno.

- V polovině 15. století je ve městě evidováno na třicet mistrů sladovnického řemesla. Pivovar založili Rožmberkové v polovině 16. století. Vznikl původně na Drslavickém panství, ale Prachatice se nakonec jevily jako lepší lokace, nejvhodnější byl tzv. Bartošův mlýn. V 16. století neměly Prachatice v produkci piva konkurenci. Oficiálně roku 1569 se různé městské pivovarské provozy sloučily pod jednu střechu do Rumpálova domu na náměstí, aby mohly lépe konkurovat tomu panskému. Dva konkurenční pivovary zůstaly ve městě až do konce 18. století.

- Při velkém požáru města v roce 1832 zčásti vyhořel také původní měšťanský pivovar, při přestavbě však došlo i k jeho rozšíření a ležácký sklep byl přesunut mimo „městské hradby“. Schwarzenberský pivovar, vyhořel už v 17. století, už nebyl pro ten měšťanský konkurencí.

- S technologickým pokrokem začal vznikat na přelomu 60. a 70. let 19. století nový pivovar u přírodního pramene vody, dnešní prodejna Hospodář v Pivovarské ulici. Roční produkce měšťanského pivovaru na konci 19. století byla 8 až 9 000 hl svařeného piva.

- V roce 1899 Schwarzenberský pivovar další požár, v jeho historii už poslední. Prachatickou panskou tradici výroby piva už se po něm obnovit nepodařilo. Objekt knížecího pivovaru začal fungovat jako sklad a stáčírna piva a tuto funkci si zachoval vlastně až do 90. let 20. století.

- Měšťanský pivovar proto sládkové Theodor Rotter a hlavně domácí Alois Salomon „vyzvedli z popela“ a měšťanský pivovar zůstal jediným ve městě. Ještě před 1. světovou válkou zavedl strojní pohon.

- Prachatický pivovar překonal první válku i hospodářskou krizi 30. let. Po druhé válce a vysídlení německého obyvatelstva pivovar nepřežil komunistický převrat a v roku 1949 je v něm s konečnou platností ukončen provoz.

- Vaření piva se do Prachatic vrátilo po 66 letech s Martinem Šejnou a Michalem Pilouškem, kteří obnovili Pivovar Prachatice v roce 2015. V roce 2018 Pivovar Prachatice převzali noví majitelé, v budově pivovaru a restaurace vybudovali penzion a rozšířili posezení o venkovní část vnitřního dvora.