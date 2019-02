Jižní Čechy - Až třicet centimetrů sněhu napadlo v noci ze soboty na neděli v Jihočeském kraji. Sníh začal komplikovat dopravu.

Kromě Jindřichohradecka a části Táborska, kde v noci začalo pršet, zasypal sníh celé Jižní Čechy. Podle Martina Šulisty z krajského dispečinku Správy a údržby silnic, vyloženě nesjízdné úseky silnic v kraji nejsou. Jen je nutné dbát zvýšené opatrnosti. "Na Prachaticku, Strakonicku a Písecku padají pod tíhou sněhu stromy. Tam, kde se udržuje solí, je na silnicích vrstva rozbředlého sněhu nebo mokré vozovky, tam, kde se nesolí, dokud sněží, tam se pluhuje," uvedl Martin Šulista.

Spadlý strom je hlášen z Husince na Prachaticku. Tady spadl na dráty elektrického napětí.

V ulici Nová v obci Soběslav na Táborsku je hlášena dopravní nehoda, vozidlo narazilo do dopravní značky. Nehoda se obešla bez zranění.

V obcích Dolní Dvořiště, Bujanov, Kaplice, Střítež a Netřebice v okrese Český Krumlov je vozovka sjízdná jen se zvýšenou opatrností, výstraha platí do 10. hodiny dopoledne.



Komplikace hlásí i řidiči v okrese Prachatice. Od ranních hodin mají problémy se sjízdností především řidiči kamionů. Ti brzy ráno měli problémy především na cestě z Volar na Strážný. Spadlý strom je také ve vozovce u Vimperka.



Na Strakonicku komplikuje dopravu mezi obcí Nihošovice a Doubravice u Volyně spadlý strom do vozovky. "U Volyně je zhruba pětadvacet centimetrů sněhu," informoval václav Vostradovský, starosta Kvildy, který se touto cestou vrací zpět do šumavské obce.

Další padlý strom je hlášený u obce Droužetice na okrese Strakonice. U obce Blatná na Strakonicku je hlášena dopravní nehoda, která se obešla bez zranění.

U obce Sedlec na českobudějovicku je aktuálně hlášena dopravní nehoda tří osobních vozidel. I tady se obešla bez zranění.

V Prachaticích sníh způsobil problémy s dodávkou elektrického proudu.