Podle vimperské starostky Jaroslavy Martanové jsou ve městě dva měřené úseky. Důvodem byly jednak smrtelné úrazy chodců po sražení autem na silnici k hranicím a potom překračování rychlosti. V Sušické ulici, kde je škola, někteří řidiči jezdili dokonce kolem 90 km/h, i když nahoře na kopci byla značka s povolenou rychlostí 40 km/h. V osadě Korkusova Huť, i když je tam dovoleno nejvýše 50 km/h, tak pro spoustu řidičů to nebyl důvod k tomu, aby sundali nohu z plynu. „Rekord tam byl sto dvacet čtyři,“ upozorňuje na nekázeň šoférů Jaroslava Martanová.

Na všech místech si totiž obec nechala před zavedením úsekových radarů udělat kontrolní měření rychlosti. Dnes se kromě Sušické ulice měří ještě na Pražské a navazující Pasovské, což je hlavní tah k hranici a v Korkusově huti, vimperské osadě. Zavedením měřených úseků se situace zlepšila, mnoho řidičů se umravnilo. „Efekt to má,“ zmínila vimperská starostka. Ale počet zbylých hříšníků je překvapivě vysoký.

Hříšníků zůstává překvapivě mnoho

Podle starostky je velká část řidičů mimořádně neukázněná a dovolenou rychlost i přes upozornění stále výrazně překračují. Jaroslava Martanová ale k měření zdůrazňuje, že nejde o plnění městské pokladny. „Ne, že bychom chtěli někoho nachytat, jde nám o bezpečnost. Není to bodové měření, je to úsekové měření,“ vysvětluje starostka Vimperka a doplňuje, že i kdyby vjel těsně u značky řidič do úseku moc rychle, stačí, aby následně přibrzdil a do požadovaného průměru se vejde. Ve Vimperku jsou navíc měřené úseky uvnitř města a v Korkusově Huti začínají až daleko za cedulí se jménem vesnice. A před každým měřeným úsekem je ještě zvláštní dopravní značka! Přes všechna varování před radarem je však přestupků tolik, že se na pokutách vyberou miliony korun ročně, ovšem s administrativou kolem pokut jsou spojené vysoké náklady.

Úsekový radar měří rychlost také v Kubově Huti na Prachaticku kudy vede silnice na Strážný. „Dlouhá léta jsme jednali s příslušnými institucemi, aby řešily vysokou rychlost, kterou projížděla část řidičů obcí,“ říká starosta Zbyněk Klose. Ani s policií, ani se správcem komunikace se ale nepovedlo nalézt efektivní trvalé řešení. „V červnu 2021 jsme si proto nechali udělat sčítání dopravy. Za dvacet čtyři hodin projelo obcí na čtyři tisíce vozidel a vyšší desítky procent jely nepovolenou rychlostí. Někteří řidiči dokonce i sto nebo sto dvacet kilometrů v hodině,“ popisuje dřívější situaci Zbyněk Klose.

Situace je v Kubově Huti komplikovaná ještě tím, že většina turistických atrakcí je na jedné straně silnice a parkoviště na druhé. Takže nejen pro místní, ale i pro turisty bylo přecházení mimořádně frekventované komunikace velmi nebezpečné.

Bezpečnější a méně hlučný provoz

Obec se tedy rozhodla zřídit úsekové měření radarem. Začalo kolečko jednání, které bylo dovedeno do úspěšného konce a nyní krotí řidiče radar, nebo spíše značky, které na jeho přítomnost upozorňují. „Jestliže dříve překročení rychlosti bylo v řádech až tisíců případů denně, teď je to několik desítek denně. Je významně vyšší bezpečnost v obci a také výrazně nižší hlučnost,“ vypočítává klady Zbyněk Klose.

Úsekové radary hlídají rychlost na jihu Čech třeba také v České Krumlově na hlavním tahu.

Městská policie

Spousta obcí pak používá radary s bodovým měřením nebo se hlídání rychlosti věnují třeba městští policisté či Policie ČR. Třeboňští městští policisté měří například v turistické sezóně ve Staré Hlíně, kudy vede frekventovaná silnice na Jindřichův Hradec, ale kříží se zde s cyklotrasami. "Je to místo, které máme schválené Policií České republiky," říká Stanislav Sklenář, vrchní strážník. "Místní ví, že tam měříme," doplňuje Stanislav Sklenář s tím, že všechny řidiče varují značky. Přesto i tady dochází k přestupkům.

Snížená rychlost v obcích byla před časem ustanovena na úrovni 50 km/h místo dřívějších 60 km/h, je to především kvůli nebezpečí kolize automobilů s chodci nebo cyklisty v sídlech.