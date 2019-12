Vedlejší práci si hledají hlavně mladí, protože nájmy bytů jsou v okolí center drahé. Někdy „pohltí“ i celý příjem. Mezi „brigádníky“ jsou i policejní žáci. K praxi ministerstvo sdělilo, že policisté mají právo si vedle své služební práce vydělávat i jinde, ale takové zaměstnání nesmí ovlivňovat jejich nestrannost a služební pracovní dobu. Mluvčí ještě dodal, že platy bavorských policistů jsou nejvyšší v celém Německu.

Nechtějí žebráky v ulicích

Většina Rakušanů se přimlouvá za generální zákaz žebrání ve městech, napsal Volksblatt. V anketě časopisu Profil se tak vyslovilo 67 % dotazovaných. 26 % zákaz odmítlo, osm se nevyjádřilo. Vídeň chce v budoucnu postupovat proti této činnosti ostřeji. Radní pro sociální věci Peter Hacker (SPÖ) prý ví o tom, že v Rumunsku jsou regiony, v nichž na žebravé túry vyjíždějí celé vesnice. „To jako radní nemohu akceptovat,“ řekl. Podle něho to nemá nic společného s chudobou: „Tady jedna skupina jednoduše využívá společnosti a situace ve městě.“ Ministr vnitra Wolfgang Peschorn by prý měl vyjasnit, „zda tu ti lidé jsou podle práva, nebo ne“. Na otázku, zda je pro odsunování více východoevropských žebráků ze země, řekl: „Nejsem pro to, jen bych neměl nic proti tomu. To je jemný rozdíl…“

Pomohou zvířátkům

Právě o Vánocích musí často trpět hladem mnoho zvířat držených lidmi, kteří nemají dost peněz. K tomu závěru došli žáci 3B vyšší odborné školy v Traunu po rozhovoru o chudobě v Rakousku, napsaly OÖN. Rozhodli se od 2. prosince v aule školy dvakrát týdně přijímat věcné dary pro zvířata. Předají je 21. prosince linecké „tabuli pro zvířata“ při faře Sv. Petra.