Nadační fond Jihočeské naděje Martina Kuby podporuje nadané jihočeské děti a zapojuje i občany z jihu Čech. Kvůli koronaviru se letos nemůže uskutečnit charitativní běh Stromovkou, a tak nadační fond vymyslel pojízdné letní kino na baterky.

Nadaný student Michal Vondrák byl přijat na prestižní francouzskou univerzitu. Bydlení ve Francii však bude nákladné. Na ně mu přispěje nadační fond Jihočeské naděje. | Foto: Deník / Kamila Dufková

„Battery box má v sobě energii ze sluníčka. Jsme schopni si ho převézt kamkoliv, dát tam plátno a promítat tam, kde by kino nemohlo být, protože tam není elektrická energie,“ vysvětluje Martin Kuba princip fungování pojízdného kina. To vyrazí do 24 jihočeských měst s premiérovými snímky Bourák a 3Bobule. Vstup bude zdarma. Dobrovolně však mohou diváci přispět do kasičky na jihočeské talenty. „Příspěvky budou celé věnované do fondu Jihočeské naděje. Co se vybere, ještě znásobíme a přidáme peníze tak, abychom mohli podpořit jihočeské talenty,“ vysvětluje zakladatel fondu Martin Kuba.