Starosta uvedl, že dopravce, společnost GW Jihotrans, dlouho slibuje. „Teď už máme přislíbeno, že nádraží opraví příští rok.“

V Borovanech se lidem zastaralé nádraží také nezamlouvalo. Natož autobusová stará hala, kam zatéká.

Starosta Petr Jenkner potvrdil, že první etapa úprav je hotová. Upravená je dle jeho slov příjezdová komunikace pro autobusy a čtyři zastávky. „Nyní se realizuje druhá etapa autobusového nádraží. Tedy úprava parkoviště, které zasahuje až k silnici druhé třídy. Vnikne tu přibližně 35 parkovacích míst,“ odhadl.

Úpravy borovanského autobusového nádraží nabraly podle borovanského starosty Petra Jenknera lehké časové zpoždění. „Původní smlouva řešila ukončení prací do konce listopadu. Teď se nám práce protahují do 17. prosince. Zbrzdila nás nová kanalizace a přípojky vodovodního řadu,“ popsal.

Borovanští se navíc rozhodli do budoucna zbourat starou nádražní halu, vystavět chtějí novou budovu. Na poslední schůzi zastupitelstva se všichni přítomní volení zástupci občanů shodli na studii nové autobusové haly. Vybrali tedy ze tří variant studií návrh B.

Starosta zdůraznil, že současná budova autobusového nádraží je v hodně špatném stavu. „Zatéká tam voda, je zde topení na akumulačky, budova je energeticky hodně náročná a provoz odpovídá úplně jinému dispozičnímu uspořádání místností. Místnosti pro řidiče a pro výdej lístků se dnes již nevyužívají,“ vysvětlil, proč chtějí novou budovu.

„Nejvíce jsme se přikláněli ke konzervativní variantě, která zachovává stávající půdorys budovy. Je to to zatím jenom studie, takže projekt bude teprve následovat. Je tedy možné, že se upraví rozměry, tak, aby odpovídaly normám,“ podotkl, když ukazoval zastupitelům barevnou studii. Ta počítá s čekárnou, chodbou, sociály, zázemím pro lidi a obchodním prostorem. Návrh je koncipovaný tak, aby lidé z čekárny měli výhled, když přijedou autobusy.

„Teprve jsme schválili studii. Ve druhé polovině příštího roku bychom mohli začít,“ odhadl. Nová budova vyjde asi na pět milionů.

Zastupitel z Borovan František Šotola stavbu vítá. „Je super, že se obnovuje autobusové nádraží, je to krůček k tomu, aby Borovany byly hezčí, než jsou. Vnímám ale jako selhání to, že budova autobusového nádraží nebyla součástí velké rekonstrukce. Úprava venkovních prostor nádraží i nádražní haly se měla udělat v jednom sledu,“ domnívá se.

V Horní Stropnici zpustlé nádraží lidem vadí. Opoziční zastupitelka Marcela Raabová (ANO) již v minulosti na stav nádraží upozorňovala. „S dopravní společností jsme jednali jako opozice samostatně. Ozvali se nám, že nemají motivaci, protože se na nádraží zdržují osoby, které necestují. Takže jsme to řešili i na obci a pan starosta zkontaktoval policii. V létě se osoby z nádraží přesunuly někam jinam, co bude v zimě, to se uvidí,“ zvažovala již dříve.