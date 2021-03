Od té doby si pandémie vyžádala v Rakousku 8776 životů, zejména její druhá podzimní vlna. Loni korona usmrtila sedm procent z celkových 90 517 zemřelých. Očekávaná délka života poklesla o půl roku, o tolik, jako nikdy od začátků záznamů v roce 1951.

V Evropské unii si pandémie vyžádala dosud skoro 566 000 životů, na jeden milion občanů EU tedy 1272 obětí korony. Podle platformy "Our World in Data" smutný žebříček vede Česko 2069 před Belgií 1926, Slovinskem 1878 a exčlenem unie Británií 1841. V unijním průměru je zhruba Švédsko se 1291 mrtvými. Rakousko je se 972 obětmi covidu ve spodní části středu.

V Rakousku jsou značné regionální rozdíly. Štýrsko vykázalo 1785 zesnulých, v absolutních číslech následují Vídeň 1741, na počet obyvatel Korutany 705. Nejméně jich má Vorarlbersko 278.

Rozdíly v počtu nových infekcí pokračují. Ve středu měly dva okresy sedmidenní incidenci přes 500 (Vídeňské Nové Město 541,2 a St. Johann v Pongau 511,1), uvedl Volksblatt. S odstupem nejnižší má tyrolský okres Reutte 9,1. V uplynulých sedmi dnech se tu nakazili celkem tři lidé. Ve srovnání zemí podle incidence jsou nejhorší Solnohradsko 251,4, Vídeň 228,3, Burgenlandsko 226,5. Dolní Rakousy mají 212,4, Horní Rakousy 169,1.

Velevejce v Deggendorfu

Při práci na ozdobě.Zdroj: Deník/PNP

Velikonoce na Horním náměstí zpestří kromě tulipánů a fotostěny tři metry velké vejce z lepenky vytvořené a pomalované Christiane Altzweigovou. “Velikonoční zahrada” na pěší zóně bude od 22. března do 11. dubna. Foto: Deník/PNP/ Altzweig

Už sečou řeku

Připravují řeku ke koupání.Zdroj: Deník/Eurocomm

V bočním Starém Dunaji ve Vídni se v létě koupou tisíce lidí. Řeka však intenzivně zarůstá. Magistrát proto od jara do podzimu reguluje růst vodní trávy patnácti speciálními obojživelnými sekačkami. V roce 2012 vyvezli z Dunaje přibližně 72 tun materiálu, v posledních letech pravidelně přes 2000 tun, roku 2018 dokonce 3350 tun. Tento týden zahájili první letošní seč. Hmotu vozí do městské kompostárny, kde ji zpracovávají s dalším materiálem na biokompost k prodeji, informoval náš web Martin Landa z kanceláře Eurocomm-PR. Foto: Deník/WGM-Jobst

To je lotr!

Zemský soud ve Vídni projednává obžalobu 40letého muže, který v říjnu 2018 znásilnil 18letou ženu vracející se v Donaustadtu ve čtyři hodiny ráno domů, píší OÖN. Po činu utekl, ale byl vypátrán podle DNA, kterou zanechal na oděvu a těle poškozené.

Ukázalo se, že jde o mnohokrát trestaného zločince, který byl dva měsíce před činem propuštěn z německého vězení a odebral se do Vídně, kde nějakou dobu “pásl” prostitutky. Než byl vydán do Rakouska, museli dokončit v Cáchách jeho stíhání za loupež (čtyři roky).

Ve Vídni mu za znásilnění šest let přidali, protože s trestem z Cách nemohl dostat víc než deset let odnětí svobody. Odpyká si je ve věznici pro duševně abnormální zločince.

Rozený Srb strávil od čtrnácti do 35 let téměř celou dobu ve vězeních. Podle jeho vyjádření jako mladistvý, který nemohl být odsouzen, dokonce dva lidi zabil… Po přesídlení do Německa byl souzen šestkrát.

Znásilnění, z něhož je viněn, nedoznal, jednání soudu ho prý koneckonců ani nezajímá. “Kašlu na to, co děláte, ale dělejte rychle. Chci se dívat na seriály a trénovat. Chci do své cely a vychutnat si den…,” prohlásil.

Soudní znalkyně u něho shledala “zlobný narcismus” a “sexuální sadismus,” který není léčitelný, jen kontrolovatelný. Proto se vyslovila pro jeho časově neomezené umístění v léčebně po vykonání trestu.

Poklesl výstav piva

Výstav piva v Rakousku loni poklesl o 4,2 procenta na 9,5 milionu hektolitrů. Na domácí trh šlo 8,3 milionu hektolitrů, o čtyři procenta méně, mínus exportu byl šestiprocentní. Gastronomie, která odebírá asi třetinu výstavu, byla skoro půl roku zavřená, a prodala o 840 000 hektolitrů sudového a tankového piva méně. To je podle OÖN asi 170 milionů půllitrů…

K “přežití” decimované branže volají gastronomové po snížení spotřební daně z piva na polovinu – nyní je 24 eura na hektolitr. To je prý moc ve srovnání třeba s Německem (10 eur) nebo s Českem (15). Malým pivovarům by mohlo pomoci i použití nižší daňové sazby pro podniky s výstavem do 200 000 hektolitrů – zatím mají tuto úlevu jen výrobci maximálně 50 000 hektolitrů…

Energetičtí snílci

Příští středu má rakouská vláda projednat zákon o rozvoji obnovitelné energie (EAG), napsaly OÖN. Cílem je, aby rakouská potřeba energie byla k roku 2030 kryta ze sta procent z obnovitelných zdrojů.

K dosažení toho bude třeba 27 Terawatthodin dodatečné výrobní kapacity. Pro srovnání, v letech 1970-98 bylo přistavěno 30 TWh výkonu. Dodatečné kapacity mají dodat fotovoltaika 11 TWh, vítr 10 TWh, vodní zdroje 5 Twh a biomasa 1 Twh. To je o polovinu víc než dnes. Výstavba zdrojů má být dotována miliardou eur ročně.

“Domácnosti nemají být citelněji víc zatíženy než dnes,” uvádí linecký list. Finančně slabší domácnosti osvobozené například od televizních poplatků prý nebudou platit zvýšenou cenu za obnovitelnou eletřinu.

EAG umožňuje také poprvé “energetická společenství”. “Tak například bude moci rodina v Horních Rakousích vyrábět solární elektřinu na střeše rodinného domu a ve Vídni studující dcera spotřebovávat v Rakousích vyrobený proud,” popisuje list.