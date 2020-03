V počtu případů Horní Rakousy poprvé předstihly „lídra“ z Tyrolska – 696:676, píší OÖN. V Dolních Rakousích jich bylo 512, ve Vídni 451, ve Štýrsku 447. Oficiálně potvrzených je 16 mrtvých, první dva z Tyrolska. Do pondělních osmi hodin bylo v Rakousku testováno 23 429 osob, z toho v posledních 24 hodinách 2061. Z nich 28 procent mělo pozitivní výsledek. Na 100 000 obyvatel má nejvíc nakažených Tyrolsko 90, Horní Rakousy 47, Rakousko celkově 41.

Nadprůměrně mnoho pacientů se objevilo v Mühlviertlu, regionu přiléhajícímu k Šumavě. Nákazu roznesli účastníci sborové soutěže v Losensteinu 6.-7. března, kteří žijí v osmi obcích této oblasti. Jak náš web už uvedl, v okrese Perg s ohniskem v St. Georgenu explodoval počet pozitivních z pátečních 43 na nedělních ranních 91, v okrese Urfahr-venkov přibylo 20 případů, v okrese Rohrbach se rozrostl ze 27 na dvojnásobek. Okresní úřad zprostil služby dva domácí lékaře, kteří měli kontakt s lidmi s virem. V neděli dopoledne rozhodl krizový štáb, že všeobecnou karanténu dotčených obcí nenařídí, ale policie bude již nařízená omezení vycházení přísněji kontrolovat. Jde o obce St. Georgen, Katsdorf, Mauthausen, Langenstein, Luftenberg, Ried v Riedmarku, Alberndorf a Altenberg. Na snímku je Sankt Georgen an der Gusen, neděle dopoledne. Foto: Deník/OÖN/Mayrhofer

Centrální maturity v zemi mají začít 19. května zkouškami z němčiny, pak budou náskledovat angličtina a matematika.

Starostovi Lince Klausi Lugerovi je už prý jasné, že letos nepostaví na Hlavním náměstí májku. Rozhodnutí padlo po dohodě s vlasteneckými a krojovými spolky. Luger poděkoval za dosud odvedenou přípravu a také obci Altenberg u Lince, která letos strom hlavnímu městu věnovala.

Splatili nájem za hospodského

Hosté baru „Red Rooster“ v bočním traktu zámku Lamberg ve Steyru se složili a za hospodského Eugena Slapaka zaplatili nájem, na který při již více než týdenním uzavření neměl. „Před koronavirem“ tady denně otevíral v 19 hodin, aby si u něho bluesmani mohli zajamovat, domácí folkaři zahrát, milovníci kvízů si tu zahádat a další hosté v kulise tichého jazzu mohli strávit večer. Opatření plně respektuje. Jedné dílčí existenční starosti ho teď zbavili štamgasti. „Místní spisovatel krimi Josef Preyer, který tu občas předčítá ze svých knih, odstartoval na platformě www.betterplace.me kampaň, ve které se přátelé a hosté baru skládali na nájem. Po pouhých třech dnech se sešlo 960 eur a Preyer mohl akci ukončit,“ píší OÖN. Eugen Slapak je na snímku OÖN/Hannes Fehringer.

Zpívá proti viru

Po vzoru italských muzikantů a zpěváků, kteří se privátními „vystoupeními“ na terasách a balkonech snaží přinést veřejnosti trochu radosti, se Eva Lohseová, šéfová Divadla na dvorku v Landau, pustila do obdobné akce. V „nebeském“ kostýmu a se svítícím Měsícem v ruce chodí ulicemi a zpívá. „Lidé otevírají okna a vycházejí na balkony, nadšení je mohutné,“ říká. Před pár týdny se kvůli viru musela obrátit z cesty na karneval jen 25 kilometrů od Benátek, které vláda uzavřela dvě hodiny předtím. Tak se rozhodla pro lidi doma udělat něco neobvyklého, vypráví. Jestli ale bude moci pokračovat, není jasné, v Landau je už taky omezeno vycházení, dodává PNP. Foto: Deník/PNP/Andrea Luderer-Ostnerová

„Lipovka“ dojela

TV Nova „naředila“ svůj nekonečný seriál Ulice, vysílaný od 5. září 2005, a zařazuje jej „jen“ od pondělka do čtvrtka, aby „zabezpečila kontinuální vysílání seriálu po celou jarní sezónu v případě, že by byla nucena v rámci bezpečnostních opatření vůči pandemii koronaviru upravovat natáčecí plán,“ jak řekla ředitelka programu Alex Ruzek. Páteční díly nahradí od 20. března Hospoda a Comeback. Jistě bolavé pro četné diváky, ale co mají říkat v Německu?! Tam v neděli 29. března poběží na ARD jako vždy od 18.50 naposledy „jiná ulice“, seriál „Lindenstraße“, napsaly OÖN.

O neprodloužení produkční smlouvy se rozhodla programová konference této veřejnoprávní stanice v roce 2018. Jak řekl programový ředitel Volker Herres, pořad je sice televizní „ikonou“, ale „zájem diváků a nutnost úspor se rozcházejí s produkčními náklady“. „Objevitel“ seriálu Hans W. Geißendörfer se s tím dodnes nesmířil, rozhodnutí o ukončení má za svévoli. V jeho seriálu se prý mohl sám najít normální divák…

„Když ARD 8. prosince 1985 uvedla první díl, nejspíš nikdo netušil, že Lipová ulice o všedních dnech sousedů bude jedním z nejdelších seriálů v německé televizi,“ pokračuje linecký list. „Konkurenčních“ programů bylo málo, každý podvečer si Ulici zapínalo průměrně dvanáct milionů diváků. Kromě jiného seriál poprvé tématizoval AIDS a „oženil“ první gaye. V poslední době tu našly dějové řady témata běženců, pravicového extremismu, zacházení s pedofily či legalizace konopí… V dlouho dopředu natočených scénách bylo vždy místo vyplňované těsně před vysíláním aktuálními tématy. Při volbách do Bundestagu obyvatelé ulice komentovali i čerstvě zobrazované aktuální odhady.

Poslední natáčení den byl krátce před Vánocemi, pak začala demontáž nákladných kulis. „Řada rekvizit šla do muzea, některé kousky byly vydraženy na blešáku příznivců,“ pokračují OÖN. „Jak seriál po téměř 35 letech skončí, zůstává až do neděle tajemstvím. 1758. a poslední díl nese název „Nashledanou´. Nad koncem jsme si dlouho ,lámali hlavu´, říká v listě producentka Hana Geißendörferová, dcera autora seriálu. Nebylo prý lehké dát všechny postavy v jeden moment dohromady, aby se s nimi diváci mohli rozloučit. Ona sama doufá, že se jim to podařilo…“

U nás nabízí sledování Lindenstrasse adresa www.lepší.tv. Foto: Deník/OÖN/WDR

Nákaza z obrázků?!

Obce Grafenau a Schönberg v okrese Freyung vyhlásily akci malování pro děti. Jejich obrázky měly být předány seniorům a nemocným v pečovatelských domovech, informuje PNP. Jednu ze čtenářek to prý „totálně vyděsilo“. „Pošlete možná viry na kresbách rovnou ohrožené skupině! Děti mohou být tichými roznašeči nákaz. Okamžitě to zastavte!“ Uváděla, že jako učitelka má zkušenosti a často se sama nakazila jinými nemocemi z pracovních listů. Doporučuje poslat kresby do útulků internetem.

List k tomu dodává, že Robert-Koch-Institut v sobotu sdělil, že „přenos infekce kontaminovanými povrchy není principiálně vyloučen“. Na druhé straně Spolková centrála pro vyhodnocování rizik v úterý zveřejnila, že toho času nejsou žádné případy dokazující, „že se lidé koronavirem nakazili třeba požitím kontaminovaných potravin nebo dotykem kontaminovaných předmětů“.

Na snímku si obyvatelé Rosenia v Schönbergu prohlížejí obrázky, které už dostali. Foto Deník/OÖN/privat

Den bankomatů

Pátek třináctého byl v Rakousku dnem nejvíce výběrů a plateb z bankomatů, informují OÖN. Bylo jich víc než o nejsilnějším dnu Vánoc. Transakcí bylo 4,8 milionu. „Run“ vyvolalo prohlášení vlády k masivnímu omezení veřejného života. 23. prosince 2019 s nejsilnější frekvencí vyzvedávání peněz a plateb za minulý rok jich bylo 4,5 milionu.

Další březnové dny 2020 se výběry normalizovaly a v poslední době se o 40 procent propadly. Podle mluvčí PSA je vidět, že lidé nakupují opravdu jen to nejnutnější. Ze 30 na 40 procent se v průměru zvýšila četnost platby kartami v potravinářských obchodech.