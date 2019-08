Třeboňsko - V pátek 2. srpna se do záchrany topícího se chlapce zapojili všechny složky Integrovaného záchranného systému.

Záchrana tonoucího pomocí vrtulníku. Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/ Regina Hellová

Pár desítek minut po poledni totiž přijal operační důstojník Integrovaného operačního střediska Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje oznámení o tonoucím nezletilém chlapci. Podle policejního mluvčího Milana Bajcury k incidentu došlo na jedné z pískoven na Suchdolsku. "Na místo byli okamžitě vysláni místní policisté, kde již po jejich příjezdu na pláži prováděli hasiči oživování," uvedl policejní mluvčí. Policisté se zapojili do záchranných prací. Jeden zajišťoval přistávací plochu, protože na místo byl přivolán vrtulník Letecké zdravotnické služby. "K tomu bylo zapotřebí nechat odjet zaparkovaná vozidla a přemístit přítomné rekreanty do bezpečného prostoru," vysvětluje Milan Bajcura. Na pláž dojeli i zdravotníci Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje a převzali resuscitaci od hasičů a snažili se chlapce dál oživovat. "Po příletu letecké služby se podařilo obnovit srdeční činnost a poté byl transportován do krajské nemocnice," říká Milan Bajcura.