„Rewovci“ tvrdí, že už dostali více než pět milionů respirátorů, dalších 15 milionů mají objednáno.

Spar a Hofer už se přidaly a budou masky také rozdávat, každému zákazníkovi jednu, a to prý bez časového omezení. Rovněž dokud jí zásoby postačí. „Tím by mohl být splněn i požadavek svazu sociálnědemokratických důchodců, kteří chtěli zdarma FFP2 pro každého zákazníka staršího 65 let při vstupu do supermarketu,“ píší OÖN.

V Bavorsku platí povinnost nosit FFP2 v obchodních střediscích už týden. Během něj nebyly přestupky trestány, od pondělka ale hrozí nakupujícím nebo cestujícím v hromadné dopravě bez této ochrany pokuta 250 eur. Ministerstvo vnitra řadí k FFP2 i produkty FFP3, N95, P2, KF94, DS a KN95. Vybírat sankce může jen policie a pořádková služba, ale obsluha může cestujícího jen s látkovou rouškou z vozidla vykázat. Podle německých novin se veřejnost podřídila a přestupky jsou v řádu pár procent. V obchodech jsou za dodržení normy odpovědní prodejci.

A ještě jedna zajímavost z obchodů u sousedů. Velkoprodejny musejí držet pod uzavřením oddělení zboží, které nepatří k denní potřebě. Správní soud v Augsburgu to ale v případě supermarketu v Kemptenu zrušil, napsal Donaukurier. Bavorská norma ochrany proti nákazám povoluje například potravinářským a drogistickým obchodům prodej zboží, „které nepřekračuje obvyklý sortiment“ dané provozovny. K tomu patří i výrobky nepotravinářské. „Dodatečná omezení, podle kterých by velkoprodejny měly uzavírat oddělení, v nichž neprodávají jídlo, jsou uvedena ve vysvětleních k hygienickému nařízení, ale pro právní posouzení nejsou relevantní,“ řekl mluvčí soudu.

Rozhodnutí není pravomocné, ale město Kempten oznámilo, že stížnost nepodá. Supermarkety města tedy mohou znovu prodávat například i hračky a sportovní potřeby. „Bavorské ministerstvo zdravotnictví nyní zvažuje, zda rozhodnutí vyžaduje nějaká další jednání ve věci,“ řekl mluvčí deníku PNP.