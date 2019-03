Muž za volantem z okýnka podává doklady a dostane „dýchnout“. „V pořádku,“ zhodnotí policista pohled na alkoholtester, zatímco jeho kolega staví slečnu s děsem v očích.

Policie totiž už ve dvě hodiny ráno zahájila dopravně bezpečnostní akci zaměřenou na alkohol a omamně-psychotropní látky a chytila v oblasti Bavorovice, Hluboká nad Vltavou, než se přesunula dál, už pět řidičů pod vlivem.

Cílem je podle policejního mluvčího Milana Bajcury snížit dopravní nehodovost. „Řidičům otrnulo,“ myslí si mluvčí. Za první dva měsíce v roce zaznamenali totiž dopravní policisté už 622 nehod, z nichž v 56 případech hrál roli alkohol. „Je jim jedno, že mají zbytkáč,“ říká.

Do akce bylo zapojeno několik hlídek. Mladý strážce zákona Martin Hermann, který slouží u policie už pět let, je zvyklý. „Denně provádíme kontroly na všech komunikacích. Tak velký zátaras bývá párkrát do roka,“ připouští. Muži v reflexních bundách od tří policejních aut zastavují v nepříznivém počasí každého projíždějícího. „V šest byla zima největší,“ drkotá zuby Martin Hermann. Až bude po všem, půjde rovnou do peřin.

Když na horizontu šofér zabočí pryč, jeden z policejních vozů se za ním rozjede. To bylo prozřetelné, dotyčný měl tzv. zbytkový alkohol. Musel zaplatit pokutu. „Bývá do výše dvou tisíc,“ neprozradil kolik Milan Bajcura.

Do osmi hodin dopoledne policisté zadrželi čtyři řidičské průkazy.

„Především jedou pod vlivem muži, stane se ale, že chytíme i ženu, která mívá větší množství alkoholu, více jak dvě promile,“ uvádí policejní mluvčí.

Jak dlouho se má po pití čekat? Osmdesátikilový muž podle něj po jedné desítce nemá sednout za volant dřív než za hodinu a čtvrt. „U žen je to o půl hodiny déle, mají úplně jiné zpracování alkoholu,“ vysvětluje Milan Bajcura. Po vypití láhve vína nesmí žena řídit dříve jak za 22 hodin, muž za 12,5 hodin.

Speciální akce trvala dlouhých 7 hodin a muži zákona zastavili 240 lidí za volantem. „V sedmi případech byl test přístrojem Dräger pozitivní,“ uvádí Milan Bajcura. Ve dvou případech naměřená hodnota překročila hranici 0,8 promile, což zakládá podezření ze spáchání přečinu Ohrožení od vlivem návykové látky.