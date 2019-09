Půldruhého roku jsou už ale návštěvníkům uzavřeny, píší OÖN. Předpisy o bezpečnosti veřejných míst a budov a zákon o ochraně památek se blokují navzájem, uvádí deník. První norma nemá výjimky vztahující se k historickým materiálům a druhá nepřipouští upravování památek na aktuální bezpečnostní standardy.

„Historicky významná pamětní místa mají být dál přístupná nejširší veřejnosti a nemají být zavírána kvůli ekologickým normám nebo jiným předpisům,“ požadují zemský hejtman Thomas Stelzer a jeho zástupce Manfred Haimbuchner. Návštěvníkům je přece jasné, že při jejich prohlídce se nemohou opírat o moderní bezpečnostní standardy. Lze po nich požadovat alespoň minimální vlastní spoluzodpovědnost. Tento názor chtějí politikové vyjádřit v rezoluci zemského sněmu spolkové vládě.

Linecký deník dodává, že letos v květnu pořadatelé mezinárodní oslavy osvobození tábora podepsali vlastní ručení. Návštěvníci pak mohli pod dohledem bezpečnostní služby organizátorů na schody smrti vstoupit.

Pálil kotěti tlapky

Na louce v obci Oberhofen v okrese Vöcklabruck našli lidé těžce zraněné kotě, napsaly OÖN. Jak organizace ochrany zvířat Pfotenhilfe oznámila, někdo pálil mláděti cigaretou plošky nohou. Při prvotní prohlídce v útulku v Lochenu zjistili na třech tlapkách silné popáleniny o velikosti jednocentové mince, které pravděpodobně pocházejí od típání cigaret. „Jsou to okrouhlé spáleniny po celé ploše a kotěti je teprve pár týdnů, je to tedy pro ně nebezpečné,“ řekla ředitelka útulku Johanna Stadlerová. Kocourka pojmenovali Florian a starají se o něho, jak nejlépe mohou. „Daří se mu vzhledem k okolnostem dobře,“ dodala. Ošetřují ho utišujícími prostředky a mastí na spáleniny a krmí ho z láhve. V útulku je aktuálně 500 zvířat 25 druhů. Snímek je z archivu Pfotenhilfe Lochen.

Koupačka za 3000 eur

V noci na úterý se v kanále poblíž náměstí sv. Marka v Benátkách koupali nazí dva Češi, napsal i linecký deník Volksblatt. Policie je zadržela a mohou dostat pokutu až po třech tisícovkách eur – město v poslední době zpřísnilo tresty pro turisty za nedůstojné chování. Delikventi svou koupel ospravedlňovali tím, že ten večer bylo obzvlášť horko.

List vysvětluje, že šlo o fotbalové fandy Slavie, která v úterý večer hrála s Interem Milán. Duo si odskočilo do Benátek. Když muži vskočili do kanálu, kolemjdoucí alarmovali policii.

Chodí jedním směrem

„Jako vedeny neviditelnými drátky putuje po louce třicet krav – všechny ve stejném směru. Tento neobvyklý pohled se nabízí denně procházejícím nebo projíždějícím po B8 u Hausbachu poblíž Sandbachu na Pasovsku,“ napsaly PNP. Proč zvířata nespásají trávu na louce křížem krážem, ale jaksi ve „tvaru“, tím se zabývali už i vědci. Předpokládají vliv postavení Slunce a směru větru, také magnetismu Země, ale jednoznačný závěr dosud není, pokračuje list.

Dodává, že majitel hausbašského stáda Martin Allmannsberger (27) z Holzhamu má docela jiné vysvětlení. „Krávy jsou líné, volí nejjednodušší cestu, a jsou to stádová zvířata. Na svahu vede nejjednodušší cesta napříč a ne nahoru nebo dolů. Vůdčí kráva udá směr a ostatní se řídí podle ní,“ říká. Drží přes 400 kusů charolaiského skotu, staré francouzské rasy, které pasou na devatenácti stanovištích. Některým je i 16 let a hospodář už ví, že krávy jsou skutečnými zvykovými zvířaty. „Procházejí louku několikrát denně a vždycky stejnou trasou. Daly by se podle nich řídit hodiny.“

Všech třicet krav u Hausbachu je tříletých. V zimě přivedou na svět ve velké stáji statku první telata. Následující roky se budou pást od jara do pozdního podzimu společně na dalších lukách. Foto Deník/repro PNP-Rücker

Odbory doručovatelů?

Tisíce lidí – přesný počet není znám – si v Rakousku vydělávají doručováním dopisů a balíčků na kolech, píší OÖN. Tito většinou špatně placení poslíčkové jezdí městy jako „volní zaměstnanci“ nebo „samostatně vydělávající“. Teď by mohli být alespoň trochu zajištěni. „Sociální partneři uzavřeli po letech zkoušek kolektivní smlouvu pro cyklistické doručovatele,“ uvádí list. Podle odborů a hospodářské komory je první na světě. Úmluva zaručuje poslíčkům na kolech základní mzda 1506 eur hrubého měsíčně plus vánoční a čtrnáctý plat. Předpokládá 40hodinový pracovní týden a paušální náhradu 0,14 eura za kilometr při používání privátních bicyklů a telefonů. OÖN pro srovnání uvádějí, že obchod nyní nabízí minimální plat 1571 eur – poptávka po poslíčcích rychle stoupá. Stále víc na ně sází rozvážky jídel, různý dodavatelský servis, ale i obvyklé balíkové služby jako pošta, DHL a UPS.