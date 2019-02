Ročně kostní dřeň daruje 4 až 5 Jihočechů

České Budějovice – Je čtvrtek něco málo před 13. hodinou odpolední, když do odběrové místnosti transfuzního oddělení českobudějovické nemocnice vstupuje Jan Švepeš. Mohl by to být okamžik jako každý jiný, přeci jen je však slavnostním. Jan Švepeš je totiž osmdesátým tisícím člověkem v České republice, který se rozhodl přihlásit do registru dárců kostní dřeně.

„Přemýšlel jsem o tom už delší dobu, tou poslední motivací byla ale výzva jednoho tatínka, který už rok a půl hledá dárce pro svého syna,“ vysvětloval Jan Švepeš ještě před tím, než se pustil do vyplňování dotazníku. Pak už mu jen zdravotní laborantka Jana Rotbauerová vzala mrknutím oka jednu zkumavku krve a bylo po všem. Postavit se při tom 33letý Jan Švepeš strachu dle svých slov ani nemusel. „Už dva roky chodím darovat krev, tak vím, co to obnáší,“ řekl obyvatel Trhových Svinů.



Tím ale jeho role v celém procesu nekončí. To důležitější jej totiž možná teprve čeká. Následovat bude dle slov Jany Vondrákové, vedoucí lékařky jihočeského registru dárců kostní dřeně z Oddělení klinické hematologie Nemocnice České Budějovice, rozbor vzorku a následné zanesení výsledků do databáze, ve které se pak hledá v případě potřeby ten nejvhodnější dárce.



„Samotný odběr kostní dřeně pak probíhá v Plzni, kde je Koordinační centrum Českého národního registru dárců kostní dřeně,“ řekla Jana Vondráková s tím, že se jedná o bezbolestný úkon. „Jsou dvě možnosti odběru, buď v celkové narkóze, kdy se kostní dřeň odebírá z pánve, nebo se zhruba čtyři dny aplikují růstové injekce, které vyprovokují kostní dřeň k tvorbě takzvaných kmenových buněk. Ty se pak sbírají z krve. Je na každém dárci, jakou možnost si vybere,“ dodala. Dávají nadějiV jižních Čechách je přes osm tisíc lidí, kteří jsou evidováni v registru dárců kostní dřeně. Toto číslo v českobudějovické nemocnici překročili v dubnu. Od vzniku Českého národního registru dárců kostní dřeně v roce 1992 věnovalo někomu šanci na nový život 91 osob žijících v Jihočeském kraji. Ročně kostní dřeň daruje čtyři až pět lidí, někdo třeba dvakrát. Každý měsíc se přijde nově registrovat okolo 30 osob.

Autor: Klára Skálová