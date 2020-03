Do Jihočeského kraje se v sobotu dostalo jen 220 respirátorů. Určeny byly pro zdravotnickou záchrannou službu. Kraj na ministerstvo apeloval, že jde o nedostatečný počet, v neděli mělo na jih Čech dorazit dalších 300 respirátorů pro nemocnice.

I tak je ale v kraji ochranných pomůcek proti koronaviru, tedy respirátorů a roušek, zoufalý nedostatek. Například ve Vlachově Březí už situace došla tak daleko, že zdejší lékaři nebudou do polikliniky vpouštět pacienty s příznaky respiračních onemocnění. Alespoň do té doby, než budou mít k dispozici respirátory. Jeden z lékařů Martin Nerad upřesnil, že na budově polikliniky bude umístěná výzva, aby nemocní pacienti kontaktovali svého lékaře pouze telefonicky.

Situaci se snaží zlepšit různé občanské iniciativy. Šíření koronaviru spojilo obyvatele Prachatic. Na facebooku vytvořili skupinu, kde nabízejí pomoc s nákupy starším lidem. Skupina s názvem Prachatičáci si pomáhají, kterou založil prachatický zastupitel Júsuf Traore (Pro Prachatice), zároveň vymyslela systém, jak ušít a následně dostat mezi lidi doma vyrobené roušky.

Od pondělí 16. března bude jedno z distribučních míst pro doma vyrobené roušky v prachatickém supermarketu Terno (COOP). Robert Zeman, zastupitel Prachatic za Pro Prachatice, také upřesnil, že vznikne seznam, do kterého se zapíší výrobci a také to, pro které odběratele je vyrobili a kteří si je vezmou. "Jozefina Růžičková distribuuje látku ochotným švadlenkám, které roušky ušijí," doplnil a poděkoval kolektivu prachatického supermarketu v čele s Martinou Mrzenovou za okamžitou reakci a ochotu pomoci.

"Další odběrné místo se domlouvá, vše bude záviset také na odpovědnosti odběratelů a také nás všech, aby dobrovolná činnost Prachatičáků nebyla zneužita,“ doplnil.

Do skupiny Prachatičáci pomáhají se mohou přihlásit všichni uživatelé sociální sítě a nabídnout svou pomoc. Júsufa Traore těší, jakou má skupina mezi lidmi ohlas. "Když jsem skupinu v sobotu ráno zakládal, říkal jsem si, že pokud by se našlo pár lidí, kteří by byli ochotni pomoci, bude to skvělé. Je neuvěřitelné kolik lidí nabídlo svůj čas a energii. Vím, že mnoho potřebných se k facebooku nedostane, ale pokud kdokoli z nás bude vědět o někom, kdo by pomoc potřeboval, bude mít po ruce zásobník lidí, kteří jsou ochotni pomoci. Já se pokusím v pondělí oslovit organizace, které pracují se seniory a o všech nabídkách jim říci,“ zhodnotil ve skupině v neděli 15. března Júsuf Traore. Do skupiny se hlásí také lidé z okolních měst a obcí, kteří chtějí pomáhat s nákupy či distribucí doma ušitých roušek ve svém okolí. Ve skupiny Prachatičáci pomáhají najdou zájemci také videonávod, jak roušky vyrobit. Další návody už se objevily i na webu Youtube.

Na společném šití roušek už se domlouvají i švadlenky v Českých Budějovicích. "Jsme zavřené doma, otevřeme společně naše domácí tajné zásobárny látek, které schováváme před svými manžely. Ukažme je světu a pojďme je společně zužitkovat na tu nejlepší možnou věc, kterou jsme kdy v životě ušily," vyzývají na webu Budějčandy Petra a Veronika.

Bavlněné roušky zatím budou sloužit pracovníkům Hospicu svaté Veroniky, Domova pro seniory Máj a organizace Ledax v Českých Budějovicích zajišťující terénní sociální a zdravotní služby pro seniory. Organizátorky pomoci vyzývají, aby se roušky ušité z bavlněných pláten daly prát alespoň na 60 stupňů. Vhodné je šít dvouvrstvé roušky s tvorem na horní straně, do kterého se dá vložit jednorázový kapesník nebo ubrousek, který se bude každý den měnit. Všechny roušky musí být před předávkou ošetřeny napařovací žehličkou.

Organizátorky této výzvy prosí všechny dobrovolnice, které roušky ušijí, aby je vyfotily a na instagramu označovaly hashtagem #sijemerouskyprosrdceevropy. Snímky je možné vkládat i do facebookové skupiny nazvané Šijeme roušky pro nejstarší srdce v srdci Evropy.