V sobotu 13. května začne na Jeleních Vrchách 26. novodobá plavební sezóna na Schwarzenberském plavebním kanálu, která bude opět součástí hranice překračujícího projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu. Jeho součástí bude setkání s folklorem i setkání s plavením dříví.

Zahájení sezony 2022 na Schwarzenberském plavebním kanále. | Foto: Hynek Hladík

Slavnost zahájení sezóny se otevře na pódiu na Jeleních Vrchách o půl jedné. Po zahajovacím tanci folklórního souboru Pozvánka na zahájení sezony 2023Zdroj: Deník/ Redakce Libín-S Prachatice se ujme slova plavební ředitel Hynek Hladík, který slavnost otevře. Potom přednesou zdravice starosta Nové Pece Martin Hrbek a představitel rakouské kulturní iniciativy Sunnseitn Gotthard Wagner. Oba dva tito představitelé ovšem na pódiu zůstanou.

Krátce po rekonstrukci prvních úseků plavebního kanálu počátkem druhé poloviny devadesátých let přišla rakouská kulturní iniciativa s hranice překračujícím projektem Kulturní osa plavební kanál, v rámci které byly podél plavebního kanálu nebo v jeho blízkosti umístěny moderní skulptury, mezi nimi skulptura Strážce mladého prachatického sochaře Davida Svobody. Skulptura osazená v místě odbočení Želnavského smyku od plavebního kanálu je majetkem iniciativy Sunnseitn, která ji pronajala obci Nová Pec. Bylo to v době, kdy starostou obce byl Jan Jelen. Součástí obce Nová Pec je i osada Jelení Vrchy. "Gotthard Wagner, který je takový vtipálek si spojil Jana Jelena a Jelení Vrchy a napadlo jej, jaké roční nájemné bude obec platit. Je to knoflík či brož z jeleního parohu. Od té doby už uteklo docela dost vody, vystřídalo se několik novopeckých starostů a Gotthard Wagner má již pěknou sbírku "jeleních knoflíků". Jak asi bude vypadat ten letošní, jak se Martin Hrbek ukáže. To poznáme hned po zdravicích obou pánů" dodává k programu plavební ředitel Hynek Hladík.

Gotthard Wagner je nejen představitelem Sunnseitn, ale také muzikantem. Každoročně si sebou přiveze několik muzikantů, většinou jsou z různých koutů světa, Gotthard tu skupinu nazývá Wiadawö. A protože na místě bude i kapela Libín-S Prachatice, Gotthard by si rád zaimprovizoval s českými muzikanty, možná se přidá i starosta Hrbek se svými housličkami. Na další půlhodinu na pódium nastoupí děti z dětského folklorního souboru Libíňáček z Prachatic. "Bude to poprvé, co bude Libíňáček u plavebního kanálu," dodává Hynek Hladík.

Čtvrt hodiny po jedné hodině nastane trochu uklidnění, dění se přesune k nedalekému Schwarzenberskému plavebnímu kanálu, plavební ředitel Hynek Hladík bude vyprávět o jeho historii a současnosti. Očekává, že o půl třetí se zaplní Schwarzenberský plavební kanál proudící vodou, plavební ředitel přečte svůj první letošní plavební rozkaz. Po přečtení rozkazu přijde čas pro děti, které budou na plavení. My víme dopředu, že tam budou děti z dětského folklorního souboru Libíňáček, je ale skoro jistě, že tam budou i další děti. Začne se vhazovat dříví, to bude úkol pro děti. V celé Evropské unii je zakázaná dětská práce, u nás u Schwarzenberského plavebního kanálu. To je práce, při které docela stříká voda, nejlepší by bylo, kdyby se podařilo postříkat třeba rodiče, nebo babičku, nebo dědu. Ale pozor! Na plavebního ředitele by se stříkat nemělo, on se vždycky jinak zlobí!

Zahájení sezony 2022 na Schwarzenberském plavebním kanále.Zdroj: Deník/ Redakce

Zkušení plavci oblečení v modrých plaveckých vestách otevřou stavidlo, voda se rychle rozeběhne o ponese polínka k asi 400 m vzdálenému dnešnímu cíli. Sice i tady budou zkušení plavci s plavebními háky, aby polena vytáhli, ale ty děti, co projeví zájem si to jistě budou moci vyzkoušet. Až plavení skončí, děti se vrátí zpět ke stodole domu čp. 13, ve které je umístěna expozice EXPO KANÁL, kde bude vyhrávat kapela Libín-S Prachatice, Plavební ředitel bude děti, které se zapojí do plavení, pasovat na plavecké učně, předá jim diplom plaveckého učně, učebnici plaveckého učně a taky placku plaveckého učně. Po třetí hodině na pódiu bude pokračovat setkání s folklórem - s dětským folklorním souborem Libíňáček a se souborem Libín-S Prachatice a slavnost bude doznívat.

Možná se sluší otázka, co má společného folklor s plavením dříví!

V roce 1828 napsal tehdejší ředitel českokrumlovského schwarzenberského panství Ernst Mayer publikaci Pokus o popis velkého plavebního zařízení na panství Český Krumlov v kraji Budějovickém v Čechách, která napřed vycházela v roce 1830 časopisecky v Císařsko-královském časopise pro lesníky, zemědělce a zahradníky, o rok později s lehce pozměněným názvem ale stejným obsahem i knižně. Mayer v ní popisuje vlastní kanál i provoz na něm. Plavební kanál, který byl tehdy známý pod názvem Vídeňský či Krumlovsko-vídeňský - propojoval českokrumlovské panství s Vídní, po kanálu se plavilo palivové dříví určené především pro vídeňský trh. Dřevo se plavilo napřed plavebním kanálem k řece Große Mühl k Dunaji, dál pak na lodích do našeho tehdejšího císařského hlavního města. U ústí do Dunaje bylo třeba vytáhnout dřevo z vody, připravit je pro další dopravu do Vídně. Na to bylo potřeba 300 až 350 lidí, tolik v okolí nebylo volného personálu, proto přicházely celé skupiny mladých mužů a žen z Čech - u Prácheňského kraje, tedy Strakonicka, Horažďovicka, Písecka, Prachaticka, aby tvrdě pracovaly od časného rána do večera s hodinovou pauzou na oběd. Večer předpokládal ředitel panství, že Češi padnou unaveni na lože. Mayer překvapeně popisuje, že večer vytáhli z domova přinesené housle, citery a v Čechách tehdy ještě obvyklé dudy, hrálo se, zpívalo a dokonce i tancovalo. Ředitel Mayer upozorňuje, že tanec není tím nejlepším způsobem k odpočinutí unavených údů, ale oni stáli ráno v pět u vykládacích kanálů a nebyly na nich stopy po dlouhém večeru a krátké noci.

Plavební rozkaz č.1/2023 k provedení ukázkové plavby dříví

Nařizuji tímto provést první ukázkovou plavbu dříví u příležitosti zahájení 26. novodobé plavební sezóny v sobotu dne 13. května 2023 na Jeleních Vrších.

Plavbu nařizuji provést od domu čp. 13 (od sochy plavce Hynka) na Jeleních Vrších zhruba 9 sáhů před hranicí prvního a druhého úseku za můstek ve vzdálenosti cca 191 sáhů za hranicí prvního a druhého úseku. Splaveno bude zhruba 1/4 sáhu palivového dřeva. Nařizuji dále, aby se k plavbě dostavil v dostatečném počtu plavební personál s potřebným nářadím. Nástup personálu bude o půl třetí hodině po poledni.

Plavebnímu personálu i případným divákům nařizuji, aby se chovali dle mých rozkazů a dbali všech bezpečnostních opatření, aby nedošlo ke ztrátám na životech či úrazům.

Hynek Hladík, plavební ředitel,

v Prachaticích dne 5. května LP 2023