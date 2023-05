Čtyřiadvacet lidí ze soukromého Domova pro seniory ve Vacově se ocitlo minulý týden bez střechy nad hlavou a bez péče, kterou potřebují. Stát se rozhodl, že kvůli nedostatkům zařízení uzavře. Majitelé podle inspekce nedokázali dlouhodobě zajistit svým klientům personál pro čtyřiadvacetihodinovou péči.

Domov pro seniory Vacov je teď prázdný. | Foto: Deník/Petr Škotko

Všech 24 klientů z domova ve Vacově bylo umístěno v nových domovech pro seniory. Postarala se o ně zařízení v Jihočeském a Plzeňském kraji a zahraniční klienti byli umístění v Domově seniorů - Senior house Eden v Prachaticích.

"Všichni jsou v pořádku a pokud to oni a jejich rodiny nebudou chtít jinak, máme zjištěno, že mohou zůstat tam, kam byli převezeni, abychom je dále nestresovali dalšími přesuny," uvedla náměstkyně jihočeského hejtmana pro sociální oblast Lucie Kozlová. Ta už začala všechny seniory, kteří byli převezeni z Vacova, objíždět, aby se osobně přesvědčila, že jsou v pořádku a mají se dobře.

Na problémy v domově ve Vacově upozorňoval Jihočeský kraj za odbor sociálních věcí a odbor zdravotnictví. Loni v září na místo dorazila i inspekce sociálních služeb ministerstva práce a sociálních věcí. Ta zjistila nedostatky a vyzvala majitele k jejich odstranění. "Problém byl v nedostatku personálu. Standardy kvality péče v takovém zařízení jsou dané zákonem. A jelikož nedošlo k odstranění nedostatků, byl podán návrh na odebrání registrace," uvedla Lucie Kozlová.

První problémy…

Podle majitele soukromého vacovského domova pro seniory Petra Kabrny ale začaly problémy už dříve.

"Bylo to v době, kdy jsme přijali zahraničního klienta z Německa, kterému se umístění v domově nelíbilo a chtěl zpět domů. Pobyt mu u nás zajistil syn, který vystupoval v roli opatrovníka. Takže i kdybychom chtěli starému pánovi vyhovět, nešlo to," zmínil Petr Kabrna s tím, že v té době začaly od starého pána první stížnosti na prostřední v domově ve Vacově. "Ale nezakládalo se to na pravdě," dodává majitel. Personální problémy nepopírá. "Měli jsme v jeden čas personální oslabení, odešlo nám několik zaměstnanců najednou, ale to se nám podařilo vyřešit," dodává.

Co se stalo, považuje za záměr, tendenční jednání, aroganci. "Zavřeli fungující domov pro seniory v době, kdy poskytoval maximální péči." Odmítá, že by klientům nevařili, týrali je, nebo jim byla upírána péče. "S manželkou jsme trest přijali, ale nelíbí se nám, jak byl podaný. Jsme v podstatě jako zločinci, to není pravda," hájí se Petr Kabrna.

První senioři by mohli svůj nový domov obsadit za půl roku

Jeho žena Alena Kabrna Chalupová k tomu dodává: "Jsme zcela přesvědčeni o tom, že za celým jednáním a kauzou stojí zájem o objekt domova. Není pravda, že zde dlouhodobě chyběl personál. Naše kapacita byla 27 seniorů. Nikdy nebyla plná. Stojíme si za tím, že o klienty bylo postaráno podle požadavků zákona," dodává s tím, že na požádání může svá slova doložit reakcí nejméně čtyř rodin ze strany klientů, kterým se přístup krajských úředníků nelíbí a chtějí podat žalobu.

Náměstkyni jihočeského hejtmana pro sociální oblast Lucii Kozlovou mrzí, že je Jihočeský kraj stavěn do role toho, kdo přišel a seniory narychlo ze zařízení ve Vacově odstěhoval. "Nám nic jiného nezbylo. Ve středu 10. května v poledne nám přišlo vyrozumění z ministerstva práce a sociálních věcí o tom, že zařízení ve Vacově k půlnoci daného dne končí. Pokud by se tehdy majitel i se svým personálem v půlnoci sebral a odešel, my měli v tu chvíli všechny klienty na starosti," uvedla Kozlová s tím, že měli jen 12 hodin na to, postarat se o 24 lidí a zajistit jim střechu nad hlavou a potřebnou péči. "Je těžké umístit do zařízení dvacet čtyři lidí, všichni víme, jaký je v domovech pro seniory přetlak," vysvětluje nelehkou situaci. Velký dík patří podle ní všem, kteří se na stěhování lidí podíleli.

Vzpomínají i bývalé klientky

Ve strakonickém domově pro seniory jsou nyní hned dvě klientky, které pobývaly i ve Vacově. Jedna z nich sem přišla několik dní před uzavřením Vacova, druhá byla převezena při ukončení jeho činnosti. Obě ženy se shodly na tom, že ze strany péče bylo vše v pořádku. "Chvíli bylo sice méně personálu, to ano, ale vedení dalo vše do pořádku," připouštějí. Jediné, na co by si mohly stěžovat, byly menší porce jídla. "Dostávali jsme slabou večeři. Byla kolem páté a byl to třeba namazaný chleba. Ale když jsme požádali sestřičky, aby nám něco dalšího k jídlu koupily, neměly s tím problém," dodávají seniorky.

Co na to lidé z venčí?

Osm let pracoval ve zmíněném domově jako externí údržbář Zdeněk Bělohubý. "Já jsem se tady objevoval velmi často. Nešlo o žádné závady, které by ovlivňovaly péči o klienty. Jsem přesvědčen a stojím si za tím, že to, jak se krajský úřad zachoval, je zločin. A jsem ochoten to kdykoli říct naplno a třeba i hejtmanu Martinu Kubovi, se kterým se znám," staví se za domov ve Vacově Zdeněk Bělohubý.

Ani s placením prý nikdy nebyl problém. "A co se týká stravování… Kdyby se takhle vařilo v hospodách, žili bychom si jako králové," chválí zařízení.

Ani majiteli místní lékárny Milanu Mészárosovi se celá situace moc nezdá. Celá kauza se podle něj odehrála až nezvykle rychle a záměrně. "Viděl jsem majitele Petra Kabrnu několikrát v týdnu připravovat potraviny na vaření. A podle mého není pravda, že by zařízení někde dlužilo. Dodával jsem jim léky a vše bylo uhrazeno včas," potvrzuje lékárník.

Ti, kteří se někdy o seniory starali, vědí, že to není vždy jednoduché. "Zaslechla jsem, že tu ve Vacově byly chvilkama nějaké potíže, ale že by byly takového rázu, aby to bylo na zavření… Znám prostředí domovů pro seniory přes kamarádky, problémy jsou všude. Péče o staré lidi není zas tak jednoduchá. Myslím že jsou rozhodně horší místa než ve Vacově," zmínila šedesátiletá žena, která nechtěla uvádět své jméno, Deník ho ale zná.

Vyjadřovat se k situaci nechtěli ani v Domově pro seniory Eden, kam byli z Vacova převezení čtyři němečtí a jeden rakouský klient. "Domov se ke kauze vyjadřovat nebude ani nemůže. Ani klienti se vyjadřovat nemohou, všichni mají poručníka," zmínila jedna ze sester.

Nechtějí se vzdát

Manželé, kteří seniorský dům ve Vacově provozovali, se nechtějí vzdát. Plánují iniciovat schůzku s hejtmanem Martinem Kubou. Mají podklady, že nedošlo k takovému pochybení, na základě kterého by musel být domov uzavřen.

Kromě ukončení registrace soukromým provozovatelům podle Lucie Kozlové žádný jiný trest nehrozí. Do budoucna má ale v plánu více se na podobná soukromá zařízení zaměřit.