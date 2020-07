Jak uvedla Hana Šťastná, ředitelka Regionální agrární komory Jihočeského kraje (RAK JK), momentálně trápí pěstitele nejvíce nerovnoměrné dozrávání porostů. Pustit se proto mohli jen do sklizně ječmene. „V polovině července mají zemědělci ‚pod střechou‘ zrno z výměry přes pět tisíc hektarů osetých ozimým ječmenem, což je zhruba třetina z celkové výměry,“ komentovala Hana Šťastná aktuální situaci. Loni ve stejný čas zbývalo však zemědělcům sklidit pouhou desetinu uvedené plodiny.

Co se týče výnosů, ty jsou zatím podle Hany Šťastné mírně nadprůměrné. „Letos je to prozatím něco málo přes šest tun na hektar, v loňském roce to bylo necelých šest tun na hektar,“ uvedla ředitelka RAK JK. Současně s tím ale dodala, že s každým dalším dnem a deštěm se dá očekávat jejich pokles. „U přezrálého ječmene totiž hrozí ztráta zrna poklesem klasů k zemi, na úroveň, kam žací lišty nedosáhnou,“ vysvětlila.

Největší podíl této ozimé obiloviny se v rámci meziokresního srovnání nachází na Písecku, a to 3476 hektarů, nejméně – 498 hektarů – je jí na polích na Českokrumlovsku.

Šťastnější zemědělci stihli usušit sena. Kromě ječmenů se v regionu sklízejí také otavy. Zemědělci čekají, až dozraje řepka a pšenice.

Co leží na jihočeských polích



Rok 2020

pšenice ozimá - 73 749 ha

pšenice jarní - 1781 ha

ječmen ozimý - 15 910 ha

ječmen jarní - 15 394 ha

žito - 4 380 ha

oves - 10 064 ha

řepka - 38 863 ha



Rok 2019

pšenice ozimá (76 353 ha)

pšenice jarní (1987 ha)

ječmen ozimý (15 238 ha)

pšenice jarní (14 884 ha)

žito (4 969 ha)

oves (9 502 ha)

řepka (41 635 ha)