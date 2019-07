„K tomu jsme opatřili obrovské balony a v den startu je naplnili asi 5000 litry helia. Na ně jsme připevnili padák a styroporbox vlastní kontrukce,“ říká v listě jeden ze studentů. Do boxu umístili kromě kamer lokátor GPS a snímač dat k vyhodnocování údajů. Projekt Stratoflight jim měl umožnit exkluzivní vhled do stratosféry a ukázat jim Zemi shora.

Akce přinesla pozoruhodné obrázky. Při prvním letu školní třídy F11a vystoupal balon až do 39 000 metrů, než praskl. Venku byl extrémně nízký tlak tři milibary, teplota během výstupu se pohybovala od +35 do -41 stupňů. Měřicí box padal k atmosféře rychlostí až 156 km/h.

Nechtěl ženskou sudí

Dva amatérské fotbalové kluby v Dolním Bavorsku zahájily přípravu přátelským utkáním. Delegován byl k němu rozhodčí z Deggendorfu – sám, jak je obvyklé u utkání nižších soutěží. Pomezními byli po dohodě dva mladí z B-týmu. Když jeden musel na chvíli odstoupit, vzala praporek do ruky mladá žena a na čáře ho nahradila. Hlavní rozhodčí si zavolal kapitány a řekl: „Nechci žádnou ženskou, ale chlapa.“ Vedoucí týmu hostů k tomu pro PNP uvedl: „Rozhodčí si mne zavolal a řekl mi, že paní musí být vystřídána. Bez důvodů, zkrátka chtěl, aby mával muž a ne ženská, řekl. Nemyslím, že by o tom moc přemýšlel, chtěl holt radši muže.“ Dáma vskutku praporek předala dalšímu divákovi. Že ta žena je sama fotbalistkou, rozhodčí nevěděl, a také to nemá s věcí nic společného, pokračuje list.

Dotyčný rozhodčí řekl, že si na to nemůže vzpomenout. Kolegům z listiny sudích rozvinul, že si na událost už nepamatuje, a jestli to vůbec o ženě řekl, pak to bylo z legrace. Předseda dolnobavorských rozhodčích Robert Fischer pasovskému deníku sdělil, že si od sudího vyžádá písemné stanovisko. „Žena může fotbalu rozumět stejně jako muž, mnohá pravděpodobně víc než někteří chlapi. Jestli se to opravdu stalo, je to smutné,“ dodal.

Májku postaví „růčo“

Obecní rada ve Zwieselu po dlouhé debatě rozhodla, že májka na náměstí bude od příštího roku vztyčována „lidskou silou“, asi tak, jak ukazuje ilustrační snímek z mládežnické akce. „Co zůstává, je otázka, jestli se k tomu najde dost dobrovolných pomocníků,“ glosuje PNP.

Zastupitel Georg Stadler (Svobodní voliči) navrhl, aby byl májový strom postaven v duchu tradic v Bavorském lese „starobylým způsobem“ s pomocí speciálních zvedacích dřev. To bude přínos k živému pěstování zvyku, mínil. Celkové náklady vypočítal na 10 000 eur, zatím co městský stavař Stefan Mader zopakoval svůj odhad pro odbor výstavby, že to bude spíš 20 000. Starosta Franz Xaver Steininger je přesvědčen, že ve městě najde dost dobrovolných a šikovných pomocníků.

Ty ostatně potřebuje už teď ke střežení májky. Zwiesel to přichází při dobrém počasí na 300, při špatném na 600 eur, dodává PNP.