Tradiční budíček vyšle městská kapela přes internet pod názvem The Masked Musi (na snímku), a jak poznamenává linecký list, na adrese www.stadtkapelle-perg.at je vidět, že při nahrávání dodržovala bezpečnostní rozestupy. „Ani katastrofa v Černobylu nám nezabránila nevyjít zahrát na ulice,“ vzpomíná předseda spolku Ernst Rammer.

Průvod sociálních demokratů se letos konat nesmí, ale podle Ericha Wahla členové stejně budou v okrese vidět – s transparenty, prapory a jinými symboly. Tak Siegfried Lehner, šéf strany ve Freistadtu, vyzval na videu ze své zahrady, aby sociální demokraté svátek práce individuálně pozdravili pořádným zabubnováním na hrnce, tlučením lžícemi a ozvučením dalších domácích nástrojů.

Zemský svaz dechových hudeb a sbory chtějí na 1. máje od 6 hodin vyslat májové pozdravy na facebooku (#miteinander OÖ).

Předzahrádky bez poplatků?

Linecký místostarosta Bernhard Baier chce letos po vzoru Vídně odpustit hospodským nájmy venkovních ploch, píší OÖN. Hornorakouský Wels už to udělal a vrací již zaplacené poplatky. Od 15. května chce vytvořit ve starém městě „největší gastrozónu“ Rakouska – se stejnou otevírací dobou a s jednotnou cenou za jeden nealkoholický či alkoholický nápoj a kávu. V Linci je 280 předzahrádek, z toho 160 v centru. Město plochy pronajímá za 19-32 eur za metr, za rok tak získává kolem 120 000 eur. „Za tyhle peníze nám koronou těžce postižení restauratéři stojí,“ míní Baier. Je také pro rozšíření předzahrádek, aby mohly být dodrženy bezpečnostní odstupy hostů. Teď jsou povoleny jen na šíři vlastního vnitřního provozu.

Aktuální čísla

Ve čtvrtek 30. dubna: Německo 159 119 nakažených (za den +6288), Bavorsko 42 495 (+1816, uzdravených 31 600), z okresů Freyung 181 (11 obětí), Pasov 124 (16), Regen 161 (4), Rakousko: 15 426 nákaz (+ 69, t. j. 0,45 %), aktuálně 1961 (-82, uzdravených 12 907), zemřelých 584 (+4), v nemocnicích 502 (-15).

Hračičkové

Výrobce razítek COLOP z Welsu reagoval na covid-krizi projektem „Protect Kids Stamp“ - nabídl rodičům pomoc v kreativním dodržování hygienických opatření u dětí, zejména těch menších, píší OÖN. Razítko „monstr-viru“ na ruku hned poránu jim má připomínat povinnost pravidelného mytí. Barvivo obsahuje protibakteriální látku a může být tedy bez obav používáno. „S každým omytím barva otisku bledne a po pátém je zcela pryč,“ popisuje list. Večer tak mají být ručičky ratolestí prokazatelně zcela bezvirové… Myšlenky se ujala městská radní Augustine Hackerová a zakoupila přes sto razítek, které mají být rozděleny do každé školky.

Zkasírovali jim korzo

V pátek odpoledne zastavila policie v Altöttingu kolonu osmnácti aut, která projížděla okresem přes Burghausen a Burgkirchen zpátky do Altöttingu. Jak řekl náčelník místního oddělení Georg Nieß deníku PNP, osádky vozidel uvedly, že jedou nakupovat. Nápisy na několika autech ale deklarovaly, že účastníci zájezdu jsou hlavně nespokojeni s opatřeními státu za koronové krize, uvedl list. Bylo to patrné i z jejich vyjádření pro rádio ISW. Zjištěné podklady policie předala okresnímu úřadu. Ten by mohl věc šetřit jako přestupek proti shromaždování, protože „korzo“ nebylo povoleno ani ohlášeno. Pořadatel či vedoucí akce by mohl být sankcionován pokutou 5000 eur, ostatní účastníci 500 eury. Nadto platí, že opustit vlastní byt lze v čase mimořádných opatření jen ze závažného důvodu, což bude rovněž zkoumáno. Za porušení tohoto nařízení je pak dalších 150 eur na osobu…

Spletli si mrtvou…

„Pacientka s koronavirem byla kvůli záměně osob na jedné bavorské klinice mylně prohlášena za mrtvou,“ napsala PNP. „Jak řekla žena z Unterhachingu stanici Bayern 3, dva dny jí říkali, že její sestra zemřela na virus. Už si vyzvedla sestřiny osobní věci, a pak jí zavolali, že došlo k omylu, sestře se vede vzhledem k okolnostem dobře… Klinika případ nazvala v rádiu ,lidskou chybou při správním výkonu.“

Tonou v odpadu

V Linci svážejí v těchto dnech kolem jednoho tisíce tun domovního odpadu, tolik, jako jindy jen o Vánocích, o desetinu víc než v „normální“ době, píší OÖN. Kromě obvyklé směsi je hodně balení online-zásilek, zeleně ze zahrad a podobně. „Je vidět, že je víc lidí doma a ne v zaměstnání,“ říká Erich Ehrentraut, vedoucí oddělení odpadu Linz AG. „A že si hledají práci – uklízejí…“

Pracovníci svozu zatím nemuseli mít zvláštní směny, ale jízdy trvají déle a jsou pro podnik dražší, pokračuje list. Popeláři přitom mohou jezdit rychleji než jindy, je menší provoz… Sváží asi 100 zaměstnanců, dalších 50 je na skládkách a ve zpracovnách. Lidé ve vozech nosí roušky, k dispozici jsou dezinfekční prostředky, na skládkách mají speciální masky. Od 4. května se svozu uleví, protože se otevřou všechny čtyři linecké sběrné dvory.

Máje v Bavorsku

Stavět májky je v Bavorsku „v zásadě možné“, ale jen s jeřábem a bez diváků, píše PNP s odvoláním na ministerstvo vnitra. Tradiční ruční vztyčování je povoleno jen v rámci výkonu povolání pověřenou firmou nebo zaměstnanci obce. Májové slavnosti se ale konat nemohou, podle ministerstva už proto ne, že lidé nesmějí opouštět domovy bez vážných důvodů. Dívat se na stavění májky k nim nepatří…

„I když je desítky let tradicí bavorská ,bláznivá májová noc´, vtipálci letos budou muset zůstat doma,“ řekl nekompromisně bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann. „Dělat ,blbiny´ v noci na prvního máje není žádný vážný důvod k opuštění bytu.“

Někde ale májka přece bude stát, pokračuje list. V Deggendorfu ji postavili tajně pomocí jeřábu před týdnem brzy ráno. Freyung chce nechat stát starý strom. V Chamu vztyčili ozdobený kmen na náměstí s technickou pomocí, „aby dali pocítit alespoň malou stopu normálnosti“, jak řekla mluvčí radnice. Ve Waldkirchenu, Altöttingu a v dalších městech nebude žádný. Hasiči v Pankogfenu si udělali alespoň „covid-19-baum“, bývalý vánoční stromek, který jim sloužil při výcviku (na snímku).

Nebudou ani žádné demonstrace a manifestace na ulicích a náměstích - poprvé od založení Německého svazu odborů v roce 1949. „V době korony solidarita znamená dodržovat odstup,“ uvedl ve svém souhlasném prohlášení svaz. Plánuje ale live-vysílání na své webové stránce, na facebooku a youtube.

Obecně PNP dodaly, že shromáždění až do 50 osob ze závažného důvodu, s rouškami a dostatečným odstupem budou v Bavorsku povoleny až od 4. května.