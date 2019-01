Linec - V Bad Ausee je o tomto víkendu 57. ročník svátku narcisek, jedné z největších jarních slavností v Rakousku. V sobotu budou na různých místech městečka vystavena květinová aranžmá, od 16 h budou pochodovat dechovky a v 19.30 začne koncert Poxrucker Sisters, v neděli od 8 do 11 h bude možnost v centru obdivovat za doprovodu lidové hudby a ukázek řemesel vytvořené květinové figury, v 11.30 vyplují ozdobené čluny na Altaussee atd. Program je na www.narzissenfest.at.

Othmar Schönmaier s rodinou. | Foto: Deník/repro

Linecké OÖN představují osobu, bez níž si prý tuto událost ani nelze představit, 65letého Othmara Schönmaiera. Premiéru tady měl před 57 lety a vzpomíná, že tehdy tu nebyly žádné nadrozměrné květinové figury – tehdy projížděli městečkem školáci na bicyklech s květinami na vlastnoručně vyrobených nosičích. Deset let poté Schönmaier vytvořil první ze svých figur, které v dalších desetiletích Bad Ausee proslavily. Na jaře sváří ocelový korpus postavy a pak jej potahuje drátěným pletivem, do kterého krátce před festivalem vplétá narcisky. Ty pěstuje na lukách v Tauplitzu a v Bad Mitterndorfu – za pomoci dětí. synovců, neteří, vnoučat, známých a dokonce hostů, kteří jsou tu na dovolené, popisuje list. Je vděčný za každou pomoc. „Sám bych to nezvládl. I tak jsme dva až tři dny jen na loukách," říká. I letos sklidí na 200 věder s tisícovkou až 1500 narciskami. Několik zkušených se pak pouští do vplétání květin do pletiva figury – než dostane bílou „kůži", to prý trvá…



„Po velrybě, chobotnici, soví rodině, žábě, zvoníkovi, psu, balonovém pilotovi a mnoha dalších postavách letos ,praotec´ festivalu pošle do průvodů dvě figury. Jeden motiv bude připomínat Jamese Bonda, druhým je asi dva a půl metru vysoký medvědí pár. Ten je vzpomínkou na dobrého přítele, který před třemi lety zemřel, pokračují OÖN. Podobně loni Schönmaier uctil postavou narcisového anděla na obláčku svou zesnulou ženu…



„Přes tyto rány osudu se na nadcházející událost těší. Počasí má prý být překrásné – a narcisky jsou letos obzvlášť nádherné," uzavírá list. (www.narzissenfest.at)

Dálnice? Kdoví kdy!

„Tak jako dřív chodí z Čech různé informace, co se výstavby dálnice D3 z Prahy přes Budějovice k hranici ve Wullowitzu týče," píše linecký deník Volksblatt.



Připomíná, že před dvěma týdny se po setkání zemského hejtmana Josefa Pühringera s jihočeským hejtmanem Jiřím Zimolou v Krumlově mluvilo o dokončení úseku od severu Freistadtu do Budějovic v roce 2022 (náš list zaznamenal na webu). „Ve středu ale generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR Jan Kroupa oznámil, že výstavba zbytku středočeského úseku dálnice mezi Prahou a Budějovicemi začne až 2024. O dokončení celé trasy neřekl nic. Aktuálně je v provozu jen 40 kilometrů mezi Meznem u Benešova a Veselím," píše list.



Opakuje, že podle rakouského ministerstva dopravy má být ještě v tomto létě podepsána s českou stranou dohoda o napojení mühlviertelské rychlostní silnice S10 na D3 na hranici mezi Wullowitzem a Dolním Dvořištěm. „Podle našich informací ale dohoda nepředkládá žádný konkrétní časový plán," říká ve Volksblattu mluvčí dálniční společnosti Asfinag Christoph Pollinger. Jisté je jen, že S10 bude do roku 2024 protažena ke Kerschbaumu. Pak bude k hranici chybět ještě pět kilometrů, uzavírá list.

Češi v nesnázi

Čtyři horolezci z České republiky měli ve čtvrtek problémy v Horních Rakousích. Dvě ženy ve věku 20 a 28 let a dva muži 19 a 30 let vystoupili z Hallstattu přes Hirschaualm a těžkou sportovní cestu Seewand Klettersteig směrem na chatu Gjaid Alm ve výšce 1738 metrů na planině Dachsteinu. Skupina ztratila v pořád ještě hlubokém sněhu extrémně hodně času a teprve ve 20 hodin se dostala k chatě. Ta ale otevírá až 31. května… Lanovka v tu dobu už stála. Výprava proto zavolala horskou službu. Řidič sněhového skútru ji dopravil na stanici lanovky Krippenstein, odkud ji do údolí odvezla nakrátko znovu spuštěná lanovka. „Túru horolezci přečkali vyčerpáni, ale nezranění," píší OÖN.

Jaké coly vyhovují?

Nadace testování zboží testovala 29 druhů col a jen čtyřem dala ohodnocení dobrá, píše pasovská PNP. Nejlépe dopadly varianty slazené sladidly, a tedy bez cukru. Vítězem je Coca-Cola light (známka dobrá 2,1). Následují Coca-Cola Zero (2,4) a diskontní produkty Freeway Coca Light (2,4) a River Cola 0% Zucker (2,5). Dva druhy propadly, většina „uspokojila". Odborníci kritizovali škodlivinu 4-Methylimidazol (4-MEI), která nápoji dává hnědou barvu a možná prý působí rakovinotvorně. „V Evropské unii ovšem chybí stanovení hraniční hodnoty toho, kolik škodlivin v potravině může být," píše list.

„Den potu"

Pasovští studenti uspořádají v sobotu 4. června potřetí „Den potu", při němž nabídnou umytí aut, posekání trávníku, vyžehlení atd., píše PNP. Práce převezmou za dar ve prospěch obecně prospěšných projektů.



Akci organizují vysokoškolské skupiny "Aktion Augen Auf e.V." a "Leo Club Passov", inspirované velkou solidaritou při úklidových pracích po povodni století v roce 2013. „Den potu" v roce 2014 vynesl přes tisíc eur, které mimo jiné podpořily výstavbu dětské kliniky. v následujícím roce už to bylo téměř 2000 eur. Polovina přispěla ke stavbě domu pro ženy. Letos mají veškeré získané prostředky jít na léčebně pedagogické ježdění na koních spolku pro podporu spasticky ochrnutých dětí a mentoringovému programu „After School". Zájemci o pomoc se mohou informovat na facebook.de/schwitztag nebo mailem na schwitztag@uni-passau.de.

Proti nadváze

Více než polovina Němců má nadváhu a hrozí jim vážné škody na zdraví, zaznělo na mezinárodním kongresu v Mnichově. V boji proti tomuto fenomenu odborníci navrhují zavést například daň ze sladkých nápojů či zákaz jejich reklamy, víc hodin tělocviku na školách a školní předmět zdravé výživy, píše PNP. Doporučují jako velmi dobrý BMI-index od 23 nahoru – tedy například při výšce 175 cm váhu kolem 73 kg.

Rozkvetl titán

V Botanické zahradě v Mnichově rozkvetl zmijovec titánský. Rostlina pocházející z tropických pralesů Sumatry se rozevřela ke čtvrtečnímu ránu. Kvůli vzácnému zážitku zahrada otevřela po dva dny až do půlnoci. Exemplář zmijovce pěstovaný v Mnichově několik let ještě nikdy nevykvetl. Také když tentokrát zahradníci pozorovali mladý výhonek z asi 30kilogramové hlízy, mysleli si, že stejně jako předtím raší list, ale za dva týdny měli jistotu, že jde o květ. Nyní už je vysoký 175 centimetrů. Podrobnosti jsou na www.botmuc.de/titanenwurz a PNP k tomu sdělují: „Jedno ale Botanická zahrada ve své zprávě zamlčela – že kdo by se chtěl podívat na zmijovec, měl by se před vstupem do skleníku zhluboka nadechnout. Rostlina totiž vydává krajně nepříjemný zápach, který má lákat hmyz…"

Nejlepší je Bad Füssing

Bavorské lázně Bad Füssing, oblíbené i u českých turistů, zaznamenaly loni podvanácté za sebou zvýšení počtu hostů. Bylo jich přes 307 000, meziročně o jedno procento víc, píše PNP. Je to také rekord 60letých dějinách tohoto místa. Počet přenocování loni činil 2,44 milionu, k tomu přibylo asi 1,6 milionu tzv. denních hostů. Podle portálu německých turistických bašt "billiger.de", který Bad Füssingu „napočítal" za minulý rok 2 259 713 přenocování, je městečko v bilanci 250 nejvýznamnějších středisek turistiky například před daleko většími Hannoverem, Brémami nebo Lübeckem. Ze sídel do 50 000 obyvatel je pak první!