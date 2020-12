Zvoleno nebylo mládě, které pobláznilo celé Rakousko a které měřilo po narození jeden metr. „Slůnětem“ začali sousedé nazývat právě tak dlouhý bezpečnostní odstup mezi lidmi při pandémii. Pojem vymyslela kreativní agentura spolkové vlády "Jung von Matt" a stal se rychle součástí mluvy. Ve volbě Slova roku Společností pro rakouskou němčinu dostal 3720 hlasů ze 7742. Druhé skončilo „určující téma roku“, slovo Corona, třetí je "verblümeln", výraz s více významy, podle poroty ironická slovní hříčka se jménem ministra financí Gernota Blümela ve smyslu něco zkreslovat, idealizovat, zamlčovat, „oblbovat“.

Ne-slovem roku je "Coronaparty" jako označení sešlostí lidí v privátu přes zákaz vycházení. Těsně druhý je "Social Distancing", třetí v nejrůznějších souvislostech uváděné "coronabedingt", podle poroty pojem vypadající nevinně, který ale vyjadřuje „jistou nevyhnutelnost“.

Slovem roku mládeže je "Ok, Boomer", „ohrnutí nosu“ nad generací narozenou za porodního boomu po válce do roku 1960, které je v generačním konfliktu přičítána řada negativních dědictví (změna klimatu, ničení životního prostředí, zmenšení šancí apod.). Druhý je "lost", vyjadřující nevyznání se v něčem, bezradnost, nerozhodné chování, být „úplně mimo“.

Obchody prodej protáhnou

Rakouští sociální partneři se dohodli na prodloužení otevírací doby v obchodech. V úterý 8. prosince (Neposkvrněné početí) mohou být krámy otevřeny od 9 do 19 hodin (dosud 10-18), o dvou sobotách zbývajících do Vánoc (12. a 19. prosince) mohou prodávat o hodinu déle, do 19 hodin. „Aby se po uvolnění lockdownu trochu naředily návaly,“ říká odůvodnění koronavirové výjimky. Hodina navíc je považována za zaměstnanecký přesčas, takže je zaplacena se stoprocentním příplatkem.

Televizní „invalida“ se nevzdává

Zdroj: Deník/OÖN

Čtvrtého prosince 2010 vystupoval Samuel Koch (dnes 33) v zábavném televizním pořadu moderátora Thomase Gottschalka Vsaďte, že. Vsadil, že na skákajících pružinových chůdách přestáče salty za čtyři minuty nejméně tři z pěti na něho najíždějících aut, popisují OÖN. První přeskočil, druhé vynechal, třetí lehce zdolal a se čtvrtým došlo k tragédii. „Zrovna při vozidle nejnižším a perfektně řízeným jeho otcem narazil Koch hlavou na hranu střechy a zůstal nehybně ležet na podlaze,“ líčí list děsivé chvilky, které tehdy viděly miliony diváků včetně českých. V čem tehdy byla chyba, je mu dodnes hádankou…

Gottschalk po více než dvou desetiletích uvádění tohoto pořadu odstoupil. Lékaři v Düsseldorfu zjistili u Kocha dva zlomené krční obratle. Za pár dnů se přidalo poškození míchy, které vyvolalo ochrnutí od krku dolů. „Po ročním ošetřování na švýcarské speciální klinice pokračoval Samuel Koch ve svém studiu na vysoké škole pro hudbu, divadlo a média v Hannoveru,“ pokračuje list. Udělal kariéru jako herec a spisovatel, zahrál si také v televizních filmech jako „Med v hlavě“ nebo „Síla lásky“. Při natáčení poznal Sarah Elenu Timpeovou, herečku, vedlejším povoláním letušku. V roce 2016 se vzali. Rusko, Izrael, Palestina, Havaj, to jsou cíle, které by s manželkou chtěli navštívit. „Koch je přesvědčen, že své ochrnutí může zvrátit,“ píší OÖN a citují ho, že dnes cítí víc než v první fázi po nehodě. Neurologický výzkum je prý relativně mladý, své potenciály ještě nevyčerpal… Foto z návštěvy Lince Deník/OÖN/Alexander Schwarzl

Vánoční květy seniorům

Zdroj: Deník/PNP

S autem plným 70 kvetoucích červených vánočních hvězd předjela Marie Dachsová z dobrovolnické návštěvní služby a farní sekretářka Barbara Süßová před vchod domova seniorů Sv. Alžběty na Grubhügelu. „Tentokrát nemohla služba chodit jako v minulých letech pokoj od pokoje a obyvatelům předávat osobně květinu, kalendář a dopis s přáním k Vánocům,“ píše PNP. „Korona dovolila letos jen dodat dárky a distribuci převzala zdravotní služba domova.“ Za akcí stojí katolické a evangelické farní úřady v Regenu, okresní svaz charity, katolické dělnické hnutí, město a další organizace. Právě v čase zostřených protinákazových opatření je tato pozornost zvlášť ceněná, říká vedoucí domova Andreas Eichhorn. Foto: Deník/PNP/Frisch

Korona zvýšila úmrtnost

Za týden 16.-22.listopadu zaznamenala Statistik Austria 2431 úmrtí, z toho 568 na covid. „Od roku 1978 nikdy nezemřelo za jediný týden tolik lidí. Tehdy, 20.-26. února, jich bylo 2516,“ píší OÖN. 0 9,4 % se zvýšila úmrtnost mužů, o 3,9 % žen. Letošní počet je 58 % nad průměrem posledních pěti let. Celkově letos za 47 týdnů zesnulo 77 662 osob, o 6,5 procenta víc než v průměru let 2015-19. V domovech seniorů a postižených zemřelo letos 19 447 lidí, o pět procent víc než loni. Od 19. října do 22. listopadu 10 380, o 36 % víc než v průměru posledních pěti let.

Oslaví stovku

Zdroj: Deník/OÖN/privat

Werner Binder byl léčen se silnými akutními potížemi vyvolaným koronavirem v linecké Keplerově univerzitní klinice, nejprve na plicním, pak na Neuromed Campu. Tým kliniky neurologicko-psychiatrické gerontologie s ošetřujícím vrchním lékařem Ernstem Gidlem a vedoucí pečovatelské služby Marií Scharrerovou se o seniora staral tak dobře, že mohl být 2. prosince propuštěn, píší OÖN. „Své sté narozeniny 6. prosince tak bude moci bývalý učitel slavit v důvěrně známém prostředí svého domova seniorů,“ uvedl list.

Covid napadl Regen

Sedmidenní incidence stoupla ve čtvrtek v dalším příhraničním okrese Regen na 450,08, což ho posunulo na třetí místo mezi nejnakaženějším regiony v celém Německu, jen těsně za Východními Krušnými horami (440,2). „Jedničkou“ bylo i ve čtvrtek město Pasov se 458,3.