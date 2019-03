Jeho sousedé z bytového domu se 16 partiemi mu nechtějí umožnit používání výtahu, který si nechalo společenství vlastníků zřídit loni na vlastní náklady, píší OÖN. Stavbu si zaplatila zhruba polovina vlastníků bytů. Pan K. ne, složit 11 000 eur prý nemohl. Sousedé mu proto nedovolují zdviž používat. Nedali mu ani nouzový klíč, který je k dispozici zásahovým organizacím. „Aby mohl k lékaři, musí sejít 24 schodů. K výtahu by jich měl jen osm,“ uvedl linecký list. Marně žádal družstvo o výjimku, aby ho alespoň mohli v případě potřeby vyvést záchranáři. Společenstvím nepohnula ani zemská správa bytů. Aby se mohl nechat vozit, musel by se do družstva vplatit jako jeho sousedé.

On byt už před lety přepsal na syna žijícího v Salcburku, který by měl za otce vstup do „výtahového“ družstva zaplatit. Ani tato možnost prý ale pro něho nepřichází v úvahu, tvrdí pan Fritz. Co bude dál, neví, a s protézou dál pomáhá manželce tahat nákupy po schodech, píší OÖN.

Redukovali sociální podporu

Rakouská vláda odsouhlasila minimální sociální pomoc a návrh poslala do parlamentu, píše Volksblatt. Špičky koalice ÖVP a FPÖ jsou vysoce spokojeny, protože dosavadní minimum bylo podle kancléře Sebastiana Kurze „příliš atraktivní pro migranty, přistěhovalce do sociálního systému“. To teď změnili a jsou přesvědčeni, že pro lidi zase bude atraktivní jít do práce. Návrh současně vylepšuje postavení samoživitelek, závislých na péči a postižených.

Měsíční dávka pomoci má být letos 885,47 eura, pro páry celkem 1239,66 eura (dvakrát 70 %). Na první dítě dostane rodina 221,38 eura, na druhé 132,82, od třetího po 44,28 eura. Postižení získali bonus 159,39 eura. Trvale práce neschopní musejí nejvýš do dvanácti měsíců podávat novou žádost. Žádný příspěvek nedostanou vězni. Kráceny budou dávky pro přistěhovalce se špatnou znalostí jazyka: dostanou jen 75 procent regulérní podpory, kolem 575 eur. Spolkové země budou mít možnost zabavovat majetek žadatelů s výjimkou například auta, pokud je dotyčný potřebuje k cestě za prací. Nedotknutelný zůstává tzv. momentální majetek, kolem 5300 eur.

Vídeň dobrá k žití

Vídeň je nadále celosvětově městem k nejlepšímu žití, alespoň podle aktuální studie poradenské firmy Mercer. Experti takto ocenili rakouské hlavní město podesáté za sebou, píše Volksblatt. Druhý je Curych, na třetím místě ex aequo Vancouver, Mnichov a Auckland. Následují Düsseldorf, Frankfurt, Kodaň, Ženeva a Basilej. Na konci 231 srovnávaných metropolí jsou Bagdád, Bangui (Středoafrická republika) a Saná (Jemen).

„Znárodní“ placený fotbal?

Rakouská vláda pokračuje v rozhovorech o možnostech přivést alespoň některé zápasy fotbalové bundesligy na obrazovky veřejných televizních stanic. Tentokrát byli ke kulatému stolu přizváni i zástupci klubů. „Vyvlastnění“ práv placených stanic má umožnit tzv. televizní ochranná listina.

Jak jsme uvedli v září, vláda chce nechat přepracovat seznam událostí, které by měly být každopádně vidět ve veřejně přístupné síti. Příslušný zákon o exkluzivitě televizních práv platí u sousedů od října 2001 a uvádí „události značného společenského významu“, které podle názoru politiků nesmějí být ukazovány jen v placených kanálech, ale musejí dosáhnout alespoň 70 procent všech diváků ORF bez zvláštních příplatků. Cílem podle místopředsedy vlády Stracheho je zajistit pro volnou televizi určité přímé přenosy, nejen sestřihy. Už koncem listopadu Strache prohlásil, že je mnoho sociálně slabších, kteří si placené televizní kanály nemohou dovolit, a jsou tak od těchto přenosů odříznuti.

Prezident bundesligy Christian Ebenbauer projevil porozumění pro snahu vlády, ale zdůraznil současně hospodářské zájmy soutěže a klubů. Souhlasí s vládou, že sledovat bundesligu má co nejvíc diváků, a věří, že se rozumná dohoda najde. Varoval ale, že každé omezení by znamenalo „zásah do konkurenceschopnosti bundesligy“.

Listina „celospolečensky žádoucích zážitků“ má být novelizována po dohodě se svazem lyžování a s kulturní sférou. Ochranná listina zatím zaručuje veřejnoprávním stanicím jen olympijské hry letní i zimní, mistrovství světa v alpském i severském lyžování, určité duely fotbalového mistrovství světa a Evropy (zahajovací utkání, semifinále, finále a všechny zápasy rakouské reprezentace) a finále Rakouského poháru. Z kultury to jsou novoroční koncert a bál v opeře.

Kouření odložili

Rakouský Ústavní soud v tomto jednacím období nerozhodl o tom, zda zrušení zákazu kouření v gastronomii je v souladu s ústavou, píší OÖN. Pokračovat v debatě o tom bude v červnu.