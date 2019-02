Linec - Palírník a hoteliér Johann Stabauer (57) z Leidingerhofu v Mondsee letos získal v mezinárodním mistrovství ušlechtiletého pálení 20 medailí, z toho šest zlatých.

Johann Stabauer. | Foto: Deník/repro

„Především ale dosáhl přijetí do letošního ,kruhu vybraných destilerií´, což znamená, že je mezi dvanácti nejlepšími v oboru na světě," píše deník OÖN. „Pozoruhodné je, že Stabauer začal s pálením teprve v roce 2012."

Vyznamenaný palírník připomíná, že jejich dvůr vlastní právo pálení od Marie Terezie. Jeho otec kořalky také dlouho produkoval, ale následník se o to prý dlouhou dobu vůbec nezajímal. „Když ale s něčím začne, tak zjevně stoprocentně – zkouší prý vždycky tak dlouho, až najde optimální řešení. To začíná u výběru surovin a končí s přesností teploty jejich uložení před pálením. Jak říká, člověk má 52 milionů chuťových nervů, a uměním je využít každou možnost k vyčerpání tohoto potenciálu."

Ročně produkuje kolem 1200 litrů ušlechtilých pálenek, mezi nimi rarity jako z medvědího česneku, sena nebo jablek s „koženou" slupkou. O odběratele prý nemá nouzi, pověst jeho výrobků je rychle rozšířila…

