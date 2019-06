Posiloval ve fitnesstudiích už v mládí, ale prezentovat své svalstvo na soutěžních pódiích začal až jako třicátník, kdy mladého inženýra přihlásili kamarádi k prvnímu závodu. Ten odstartoval pozoruhodnou kariéru.

OÖN zdůrazňují, že ho zejména oslovil „natural bodybuilding“, tedy kulturistika bez dopingu. Před třemi lety vyhrál v tomto odvětví absolutní klasifikaci mezinárodního mistrovství Německa, ale dva týdny poté skončil na přehlídce asociace INBA v Budapešti až třináctý ze 17 účastníků. Nezdar ho posílil, následovaly tři roky tvrdého tréninku k vítězství v českém a slovenském mistrovství, píše list.

Takto motivován startoval Schön, který žije s přítelkyní a dvěma kočkami v Mauthausenu, nyní na mistrovství světa v Aténách. Dělal si naděje na první pětku, ale bylo z toho první místo! K titulu dostal jako „přídavek“ od prezidenta a zakladatele INBA/PNBA Dennyho Kakose profesonální kartu, která mu otevírá další scény – v listopadu chce být poprvé jako „profík“ v Las Vegas při Natural Olympia, nejprestižnější soutěži natural bodybuildingu, uzavírají OÖN.

Rallye veteránů

Mühlviertel Classic 20.-23. června je pravděpodobně největší charitativní rallye v Rakousku, tipují OÖN. Čistý výnos akce připadne nadaci "Drive for Charity", která podporuje tři rodiny z Mühlviertlu těžce zasažené osudem. Jízdu absolvuje 150 historických vozidel.

Ve čtvrtek povede prolog „mühlviertelskou vrchovinou“, od hotelu Guglwald přes Vorderweissenbach, zámek Brunnwald, golfové hřiště Sterngartl, ruinu Reichenau, kde bude přestávka, do Bad Leonfeldenu. V pátek se pojede etapa „od Šumavy k Dunaji“ - Guglwald, Haslach, zemská výstava Schlägl, Kollerschlag, Oberkappl, Neustift, s polední pauzou v Haibachu, dále přes Feldkirchen, Ottensheim, Herzogsdorf do Bad Leonfeldenu s muzikou na Hlavním náměstí. V „modrotiskové“ sobotě povede trasa z Vorderweissenbachu přes Bad Leonfelden, pivovar Freistadt, Gutau, Bad Zell, Windhaag, Schwertberg, Mauthausen, St. Georgen, Steyregg do Lince. Tím vozy projedou od 13.50 do 16.15 – Franckstraße a Goethestraße na Landstraße, kde je čeká zvláštní „brzdová“ zkouška "McDonald‘s". Budou pokračovat na Hlavní náměstí, kde účastníky - také rallyeovou legendu Waltera Röhrla - blíže představí veřejnosti moderátoři. Další cesta povede přes Most Nibelungů a Freistadtskou silnici na Helmonsödt a Sonnberg do cíle ve Zwettlu. Podrobnosti na https://muehlviertel-classic.at.

V „bedničkách na mýdlo“

V sobotu 15. června uspořádají Club Steyr 41 a Round Table Club Steyr čtvrtý ročník štýrského závodu „bedniček na mýdlo“, malých čtyřkolek konstruovaných dle vlastních představ a vyráběných ze dřeva a jiných materiálů. Nemají pohon a tratí je „žene“ přitažlivost zemská – samospád z kopce, ve steyrském případě z Farní hory. Cíl sjezdu je na náměstí u Bummerlhausu.

Letos účastníky čeká novinka už na startu – budou vyjíždět z rampy návěsu, takže naberou rychlost už od začátku. Obhájce titulu Thomas Reiterer se proto chystá zlepšit svůj traťový rekord 31 sekund. „Nejpozději od šikany, která bude vybudována u schodiště k městskému kostelu, to ovšem znamená zase pořádně brzdit,“ píší OÖN. Trasa měří 212 metrů, výškový rozdíl je šestnáct metrů, bezpečnost jezdců má zajistit 450 balíků slámy kolem trati. Zkušební jízdy začnou v 17 hodin, soutěžní o hodinu později. Přípravy závodníků, jejich výkony na trase a brzdění za cílem bude přenášet více kamer na videoval nad dojezdem.

Sousedů přibylo

V Rakousku se loni narodilo 84 804 dětí, z toho 43 432 chlapců. Ti průměrně vážili 3379 gramů a měřili 50,9 centimetru. Průměrná váha 41 372 děvčat byla 3255 gramů a byly v průměru o šest centimetrů menší. 30 procent dětí přišlo na svět císařským řezem. Ten byl u 15,3 procenta porodů plánován, u 14,1 procenta dětí byl nouzovým zákrokem. Ke 7,3 procenta porodů došlo před 37. týdnem těhotenství.

98,4 procenta dětí se narodilo v nemocnicích, u 247 se matky rozhodly pro ambulantní porod v útulcích pro těhotné nebo v praxi porodní asistentky. Jen v 1,6 procenta zůstávaly maminky v zařízeních méně než 24 hodin. 987 maličkých přišlo na svět doma, 31 na cestě do porodnice, píše Volksblatt. Průměrný věk matek při porodu byl loni 31 let, tedy o 4,4 roku víc než před 30 lety. Ve stejném časovém období se věk prvorodiček posunul ze 24,6 na 29,7 roku. Podíl matek, které porodily jako mladší 20 let, poklesl za 30 roků ze 6,9 na 1,4 procenta. Podíl žen rodících ve 35 letech a později se naopak více než ztrojnásobil (6,4 – 23,1 procenta).

V termínu – tedy mezi 37. a 42. týdnem těhotenství – se narodilo 92,4 procenta dětí. 7,3 procenta byla nedonošena a 0,3 procenta přenošena. 6,2 procenta novorozenců vážilo méně než 2500 gramů. Loni bylo v Rakousku 1278 porodů dvojčat a 22 trojčat.

Zase dražší pozemky

Průměrná cena (median) čtverečního metru stavebního pozemku v Rakousku byla loni 89 eur, ale v Linci 404 eura, napsaly OÖN. Během tří let se tedy zdvojnásobila – tehdy stál metr v Linci průměrně 216 eur. Ceny vzrostly i v takzvaném „pásu špeku“, nejbližším okolí – nejdražším místem byl Leonding se 372 eury (roku 2015 ještě 274 eur). Pod sto eur za metr nebyl loni v okrese Linec-venkov žádný stavební pozemek. Relativně levně, za 120 eur, byla místa v Allhamingu, Kematenu, v Kremsu a Piberbachu. V Rakousku nejdražší stavební pozemky byly ve Vídni – v okrese Döbling 1416 eur, ve Währingu 1301 euro za metr. V Salcburku a v Innsbrucku byl metr za zhruba 940 eur. Na severu Dolních Rakous a v jižním Burgenlandsku bylo možné pořídit metr za třináct eur.

Budou přejmenovávat?

Celé měsíce vedou v Linci debaty o tom, po kom pojmenovat Dinghoferstraße. Ta dnes nese jméno bývalého starosty Franze Dinghofera (1873–1956), významného soudce a politika. Býval ale také členem NSDAP, poznamenávají OÖN. Diskuse iniciovaná Zelenými a komunistickou zastupitelkou vyústily v založení komise historiků pod vedením Waltera Schustera, šéfa městského archivu, která bude dva roky bádat nad jmény 1148 lineckých ulic. Má přezkoumávat oněch 510 pojmenovaných po mužích a 46 po ženách a vážit, zda by se měly komunikace se jmény po nacistech, antisemitech nebo rasistech nazývat jinak. Záměru požehnal legislativní výbor obecní rady.

Walter Schuster řekl listu, že nepůjde jen o to, zda ten a ten byl členem NSDAP. „Antisemitismus a rasismus byly přece už před nacistickou vládou a jsou i po ní,“ míní. „Je důležité, že vypracujeme životní běhy dotčených osob a jejich biografie dostatečně přiblížíme.“ Budou prý hodnotit diferencovaně, nekreslit černo-bíle, nevyhledávat jen negativa lidí, po nichž se ulice jmenují. Rozhodnutí o případném přejmenování pak bude na politicích.

O dobrodiní kolojízdy

Asi 520 000 hornorakouských domácností má jízdní kolo, více než 825 000 lidí je alespoň příležitostně používá. Protože 61 procent jízd automobilem v zemi je kratších deseti kilometrů, vidí zemský rada pro infrastrukturu Günther Steinkellner (FPÖ) ještě velký potenciál obzvlášť u e-kol, která snadno přepraví lidi i na delší trati. Od roku 2016 do konce 2019 investuje země do staveb 52 kilometrů infrastruktury pro cyklisty více než 29 milionů eur. S podílem jednotlivých obcí to bude celkem asi 40 milionů.

O zájmu o tuto dopravu svědčí například dunajská stezka z Lince do Puchenau, dokončená před rokem. Od té doby na ní napočítali asi 150 000 jízd, jen v prvních pětiměsících letošního roku 88 000. Ve výstavbě je stezka z Lince do Steyreggu, která má být dokončena ještě letos. Linecký starosta Klaus Luger domluvil se starosty okolních obcí urychlit budování stezky z Ennsu do Lince a spojení údolí Haselgraben s Pöstlingbergem.

Kroužkují puštíky

V Národním parku Bavorský les okroužkovali letos tolik mladých puštíků jako už dlouho ne, rovných padesát, píše PNP. „Mláďata kroužkujeme už osm let, ale tolik malých puštíků jsme tu ještě neměli,“ řekl Helmut Hackl (na snímku vlevo). Jeho kolega z výzkumu Jonas Hagge vysvětluje jejich vysoký počet nejen skutečností, že letos bylo obzvlášť hodně myší a tedy potravy pro tento druh sov, ale také naturou přírodního parku – puštík potřebuje k lovu pestrou strukturu lesů s otevřenými plochami, a to je kombinace, kterou nachází právě v Bavorském lese.

Všichni nyní okroužkovaní ptáci pocházejí ze třinácti umělých hnízdišť. „Celkově jich v parku bylo obsazeno 26 a odhadujeme, že letos se v nich vyklubalo 115 mláďat,“ uvedl Hagge. Řada dalších puštíků bylo vyvedena ve volné přírodě, ale ty je samozřejmě obtížné najít.