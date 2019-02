Linec – Jedenáctiletý Niklas Lehner z Vorchsdorfu (okr. Gmunden) je letos hornorakouským poslem míru, napsaly OÖN.

Přiveze betlémské světlo. | Foto: Deník/repro ORF

Skauti od sousedů budou letos toto symbolické světýlko šířit z pověření televize ORF už potřicáté. Volba padla na chlapce, který se v jeho distribuci už léta angažuje a je „příkladem lásky k bližnímu“, píše list a ciuje chlapce: „Mír a pokoj mne chytily už jako malého. Lidé se nemají hádat v rodině a taky nemá být žádná válka. Každý člověk k tomu musí něčím přispět.“

Niklas chodí do první třídy gymnázia ve Welsu. Kromě jiného také hraje bicí v místní kapele. Na faře podporuje se svým dřevěným bubínkem sbor dětského liturgického kroužku. Je nadšeným ministrantem a také fotbalistou týmu U12 ASKÖ Vorchdorf.

28. listopadu převezme symbolické světlo v Betlémě v jeskyni narození Páně v doprovodu politických a církevních špiček země. 1. prosince od 20.15 hodiny bude hostem televizní show Floriana Silbereisena „Adventní svátek tisíců světel“ na ORF2 a ZDF.

Zakáží šátky ve školách?

Vládní strany ÖVP a FPÖ přinesly ve čtvrtek do rakouské Národní rady návrh zákona k zákazu nošení šátků v základních školách, informují OÖN. Aby byla norma přijata ústavní většinou, potřebují k tomu předkladatelé i hlasy sociálních demokratů. Zákaz „oblečení zvýrazňujícího světový nebo náboženský názor, s nímž je spojeno zahalení hlavy“ má platit od školního roku 2019/20. Týkat se má kromě šátku také turbanů Sikhů, ne ale žídovské čapky, „Zákaz nošení šátků v mateřských školách byl jednomyslně schálen parlamentem ve středu,“ dodává list.

Vystaví historické jesličky

Jesličky, před kterými byla poprvé zpívána Tichá noc, jsou od roku 1933 uloženy Riedu, v Innviertelském domě lidové kultury. OÖN připomínají, že poprvé tato koleda zazněla v roce 1818 a 200. výročí této události bude velkolepě oslavováno. Historické jesličky byly k této příležitosti deset měsíců náročně restaurovány, říká v listě Sieglinde Frohmannová, vedoucí městského odboru kultury v Riedu. Výsledek byl oficiálně představen veřejnosti ve čtvrtek večer. V příštím týdnu otevřou ve zdejším vnitřním městě „jesličkovou cestu“ se 30 zastaveními u více než padesáti jesliček. Otevřena bude do 20. ledna.

Advent u jezera začal

V pátek 23. listopadu otevřeli adventní trhy na vodním a venkovském zámku Ort ve Gmundenu. K jedinečnému zážitku organizátoři letos přizvali více než 130 vystavovatelů, uměleckých řemeslníků a tvůrců. Denně od 14 a od 16 hodin budou v zámeckém kapli vystoupení sborů a lidové hudby, připraven je bohatý dětský program, nabídka lahůdek a podobně. Vstupenka zahrnuje i možnost výletu vláčkem nebo lodí do městského centra ve Gmundenu. Otevřeno bude o všech čtyřech adventních víkendech denně od 13 do 19 hodin, v sobotu a v neděli od 11 do 19 h.(www.schloesseradvent.at)

U Traunu denně 97 400 aut

Podle analýzy Dopravního klubu Rakouska je nejrušnější dálnicí u sousedů A1 u Traunu. Od 1. ledna do 30. září tudy denně jezdilo průměrně 97 400 osobních aut a malých transportérů do 3,5 tuny. To je o půl procenta víc než před rokem, napsaly OÖN. U Haidu to bylo 96 730 (+0,5 %), na Mühlkresské dálnici A7 u Bindermichlu 87 690 (-2,1), což je ale proti loňsku pokles o 2,1 %. Také další průjezdy na A1 vzrostly – u přípojky na Steyr na 62 870 (+1,8), u Sattledtu na 54 140 (+3 ). Přes 50 000 aut denně jezdí také na A25 u Marchtrenku.